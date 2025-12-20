"Não estou feliz" - Hansi Flick lamenta desfalque do Barcelona contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol

Após a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, no primeiro El Clasico da temporada, o Barcelona confirmou que Pedri sofreu uma lesão na coxa esquerda, afastando-o por várias semanas. O meio-campista parecia cansado durante a derrota no El Clasico.

O clube depois divulgou um comunicado oficial, que dizia: "O jogador do primeiro time, Pedri, sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral distal da coxa esquerda. A recuperação do jogador ditará seu retorno à ação."

Antes do próximo confronto do Barça na La Liga contra o Villarreal, neste domingo, o treinador Hansi Flick confirmou que Pedri estará indisponível para a partida devido a um novo problema no tendão.