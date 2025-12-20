"Não estou feliz" - Hansi Flick lamenta desfalque do Barcelona contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol
O problema de Pedri persiste
Após a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, no primeiro El Clasico da temporada, o Barcelona confirmou que Pedri sofreu uma lesão na coxa esquerda, afastando-o por várias semanas. O meio-campista parecia cansado durante a derrota no El Clasico.
O clube depois divulgou um comunicado oficial, que dizia: "O jogador do primeiro time, Pedri, sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral distal da coxa esquerda. A recuperação do jogador ditará seu retorno à ação."
Antes do próximo confronto do Barça na La Liga contra o Villarreal, neste domingo, o treinador Hansi Flick confirmou que Pedri estará indisponível para a partida devido a um novo problema no tendão.
- Getty Images Sport
Flick confirma Pedri fora do confronto de La Liga
Falando aos repórteres em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Flick disse: "Pedri? Não, ele não está disponível. Eu não estou feliz com isso, mas faz parte do futebol. Ele está lesionado, mas acho que para o próximo jogo (Espanyol) ele estará pronto."
O treinador alemão acrescentou: "Temos que cuidar dele e garantir que ele receba tratamento. Não podemos correr riscos. É a melhor coisa a fazer agora. Precisamos dele para os próximos jogos contra Espanyol e a Supercopa [da Espanha]. Temos que nos adaptar porque temos muita qualidade no time. Acho que ele estará pronto para o Espanyol. Ele tem problemas musculares, mas o risco é muito alto. Ele poderia jogar [contra o Villarreal], mas o risco é alto".
Pedri quebrou o recorde de Messi na semana passada
Durante a vitória do clube catalão por 2 a 0 sobre o Osasuna na La Liga no último fim de semana, Pedri quebrou um recorde de longa data de Lionel Messi ao se tornar o jogador mais jovem a atingir 150 aparições na La Liga pelo Barcelona, com 23 anos e 18 dias de idade. Messi, por sua vez, chegou neste número de partidas aos 23 anos e 121 dias, em outubro de 2010, contra o Real Zaragoza.
- AFP
O que vem a seguir para o Barcelona?
Os atuais campeões estão em uma sequência de seis vitórias consecutivas na La Liga e têm quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid no topo da tabela. Apesar da ausência de um jogador chave como Pedri, a equipe visa conquistar os três pontos e aumentar sua liderança.
A boa notícia para o clube é que a breve pausa de inverno na Espanha começa após as partidas deste fim de semana, o que significa que Pedri terá tempo suficiente para se recuperar totalmente e voltar à ação pela equipe de Flick contra o Espanyol no dia 3 de janeiro.