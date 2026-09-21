Em resposta à tensão criada pela situação da FFE, Infantino apresentou dois caminhos distintos para a reforma institucional antes da próxima reunião do Conselho da Fifa, em 15 de outubro. A primeira proposta envolve uma análise significativa de como a organização conduz seus maiores projetos. "Primeiro, perguntarei ao Conselho se deseja encomendar uma revisão externa independente da atual estrutura de governança da Fifa para grandes iniciativas estratégicas e recomendar possíveis melhorias", escreveu Infantino.

O segundo pilar de seu plano de reforma tem como foco ampliar o diálogo entre a liderança central, em Zurique, e os vários órgãos regionais que governam o esporte globalmente. Ele afirmou: "Segundo, vou propor que o Conselho estabeleça uma consulta direta, estruturada e com prazo determinado com as confederações, as associações-membro e as partes interessadas relevantes sobre como o processo decisório da Fifa pode ser ainda mais fortalecido."

Ele acrescentou: "A consulta convidaria a propostas específicas sobre um envolvimento institucional mais cedo, os respectivos papéis do presidente, do Bureau, do Conselho e do Congresso, e formas práticas de fortalecer a transparência, a participação e a responsabilização em grandes iniciativas estratégicas."



