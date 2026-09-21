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'Não está à venda' - Gianni Infantino detalha planos de reforma da Fifa após proposta polêmica da FFE ser retirada
Infantino mantém posição firme sobre a independência da Fifa
Infantino enviou uma mensagem desafiadora aos seus críticos, afirmando que "os processos democráticos, a independência e a autoridade esportiva da Fifa nunca estiveram à venda". O presidente da entidade máxima do futebol mundial fez essa declaração em uma carta formal enviada aos membros do Conselho da Fifa e aos presidentes de todas as 211 associações filiadas.
O movimento acontece enquanto Infantino tenta deixar para trás a repercussão da proposta abandonada da FIFA Forward Enterprise (FFE), que havia provocado uma reação significativa em todo o futebol. "Eles não estão à venda e nunca estarão", acrescentou, reforçando sua posição de que a organização não vai comprometer seu controle sobre o esporte em troca de investimento externo.
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Infantino esclarece a proposta FFE descartada pela Fifa
O controverso plano da FFE, que foi recentemente vazado para a imprensa, teria representado uma mudança significativa na forma como os principais torneios da Fifa são administrados. Pelo acordo proposto, um fundo de investimento americano teria adquirido uma participação nas Copas do Mundo masculina e feminina, junto com outras grandes competições da Fifa.
No entanto, após pressão interna e externa, o projeto foi oficialmente descartado. Infantino usou sua correspondência mais recente para esclarecer que a iniciativa nunca teve a intenção de abrir mão da autoridade esportiva, mas reconheceu que o vazamento prematuro do plano havia causado alarme generalizado e mal-entendidos entre as nações-membro.
Um novo roteiro para a reforma da governança
Em resposta à tensão criada pela situação da FFE, Infantino apresentou dois caminhos distintos para a reforma institucional antes da próxima reunião do Conselho da Fifa, em 15 de outubro. A primeira proposta envolve uma análise significativa de como a organização conduz seus maiores projetos. "Primeiro, perguntarei ao Conselho se deseja encomendar uma revisão externa independente da atual estrutura de governança da Fifa para grandes iniciativas estratégicas e recomendar possíveis melhorias", escreveu Infantino.
O segundo pilar de seu plano de reforma tem como foco ampliar o diálogo entre a liderança central, em Zurique, e os vários órgãos regionais que governam o esporte globalmente. Ele afirmou: "Segundo, vou propor que o Conselho estabeleça uma consulta direta, estruturada e com prazo determinado com as confederações, as associações-membro e as partes interessadas relevantes sobre como o processo decisório da Fifa pode ser ainda mais fortalecido."
Ele acrescentou: "A consulta convidaria a propostas específicas sobre um envolvimento institucional mais cedo, os respectivos papéis do presidente, do Bureau, do Conselho e do Congresso, e formas práticas de fortalecer a transparência, a participação e a responsabilização em grandes iniciativas estratégicas."
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Aprendendo com a controvérsia da FFE
Ao abordar diretamente o colapso do projeto FFE, Infantino admitiu que o processo pelo qual a ideia foi apresentada teve falhas. Ele observou que a proposta chegou ao domínio público antes de o processo institucional oficial ser concluído, o que levou à "impressão de que decisões já haviam sido tomadas" quando não haviam.
Segundo o presidente, o projeto permaneceu como uma mera sugestão que sempre dependeu do sinal verde do Conselho da Fifa. A retirada do plano, no entanto, serviu como catalisador para essas novas ideias de reforma. Infantino observou que "essa experiência reforçou um ponto simples: um objetivo válido precisa ser acompanhado por um processo que inspire confiança".
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