O técnico do Brasil, Ancelotti, tratou de destacar as condições desafiadoras logo após o apito final. Embora tenha elogiado a defesa bem organizada da Austrália, o treinador italiano não economizou nas palavras ao falar sobre o gramado.

"[O gramado] não estava bom", admitiu Ancelotti, em declaração reproduzida pela ESPN. "O gramado, foi difícil jogar em um gramado como esse. E esperamos ter um gramado melhor para o próximo jogo."

O técnico da Austrália, Popovic, concordou com seu colega, embora tenha sugerido que superfícies como essa são uma realidade infeliz para sua equipe.

"Porque é o Brasil, eles veem o gramado e, claro, não ficam felizes com isso. Mas eu não tenho ficado satisfeito com o que vi do gramado em muitos jogos das Eliminatórias, [e] nunca ouvi ninguém falar sobre isso depois", explicou.