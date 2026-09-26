Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
ancelotti(C)Getty Images
Yosua Arya
Traduzido por

'Não é bom!' - Carlo Ancelotti se irrita com gramado 'difícil' após Brasil ficar no 1 a 1 dramático com a Austrália

C. Ancelotti
Brasil
Austrália x Brasil
Austrália
Amistosos

Os técnicos de Brasil e Austrália, Carlo Ancelotti e Tony Popovic, criticaram o gramado após o dramático empate por 1 a 1 em Townsville. O estado do campo do Queensland Country Bank Stadium virou um dos principais assuntos depois de as duas equipes terem dificuldade para se firmar nesta sexta-feira.

  • Drama no fim em Townsville

    Brasil e Austrália ficaram no empate por 1 a 1 em um duelo muito disputado no Queensland Country Bank Stadium na noite de sexta-feira. Rayan marcou de cabeça de forma dramática no último lance da partida para garantir um ponto ao Brasil, anulando a bela cobrança de falta de Nestory Irankunda aos 68 minutos.

    No entanto, a conversa após o jogo foi rapidamente dominada pela má qualidade do gramado. As duas equipes tiveram dificuldade constante para se firmar em um campo escorregadio e que foi se deteriorando ao longo da partida.

    • Publicidade
  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLYAFP

    Ancelotti critica as condições difíceis

    O técnico do Brasil, Ancelotti, tratou de destacar as condições desafiadoras logo após o apito final. Embora tenha elogiado a defesa bem organizada da Austrália, o treinador italiano não economizou nas palavras ao falar sobre o gramado.

    "[O gramado] não estava bom", admitiu Ancelotti, em declaração reproduzida pela ESPN. "O gramado, foi difícil jogar em um gramado como esse. E esperamos ter um gramado melhor para o próximo jogo."

    O técnico da Austrália, Popovic, concordou com seu colega, embora tenha sugerido que superfícies como essa são uma realidade infeliz para sua equipe.

    "Porque é o Brasil, eles veem o gramado e, claro, não ficam felizes com isso. Mas eu não tenho ficado satisfeito com o que vi do gramado em muitos jogos das Eliminatórias, [e] nunca ouvi ninguém falar sobre isso depois", explicou.

  • "É o que é"

    O meio-campista da Austrália Jackson Irvine observou que, embora as condições frustrantes estivessem longe de ser ideais, sua equipe está acostumada a esse tipo de desafio.

    "É o que é", disse Irvine. "Não é algo com que não estejamos acostumados, jogando na Ásia, nos deparamos com gramados bastante semelhantes a este tipo de grama aqui. Tive alguns momentos frustrantes, o que não é ideal. Mas é o que é. É igual para as duas equipes."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLYAFP

    Reencontro em Brisbane aguarda os dois lados

    As duas seleções agora viajarão para Brisbane para se enfrentarem novamente na próxima terça-feira, no Lang Park. As duas comissões técnicas estarão torcendo desesperadamente por um gramado significativamente melhor, embora o estádio tenha sediado recentemente sua própria final preliminar da NRL na noite de sexta-feira.

Amistosos
Austrália crest
Austrália
AUS
Brasil crest
Brasil
BRA