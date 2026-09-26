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'Não é bom!' - Carlo Ancelotti se irrita com gramado 'difícil' após Brasil ficar no 1 a 1 dramático com a Austrália
Drama no fim em Townsville
Brasil e Austrália ficaram no empate por 1 a 1 em um duelo muito disputado no Queensland Country Bank Stadium na noite de sexta-feira. Rayan marcou de cabeça de forma dramática no último lance da partida para garantir um ponto ao Brasil, anulando a bela cobrança de falta de Nestory Irankunda aos 68 minutos.
No entanto, a conversa após o jogo foi rapidamente dominada pela má qualidade do gramado. As duas equipes tiveram dificuldade constante para se firmar em um campo escorregadio e que foi se deteriorando ao longo da partida.
- AFP
Ancelotti critica as condições difíceis
O técnico do Brasil, Ancelotti, tratou de destacar as condições desafiadoras logo após o apito final. Embora tenha elogiado a defesa bem organizada da Austrália, o treinador italiano não economizou nas palavras ao falar sobre o gramado.
"[O gramado] não estava bom", admitiu Ancelotti, em declaração reproduzida pela ESPN. "O gramado, foi difícil jogar em um gramado como esse. E esperamos ter um gramado melhor para o próximo jogo."
O técnico da Austrália, Popovic, concordou com seu colega, embora tenha sugerido que superfícies como essa são uma realidade infeliz para sua equipe.
"Porque é o Brasil, eles veem o gramado e, claro, não ficam felizes com isso. Mas eu não tenho ficado satisfeito com o que vi do gramado em muitos jogos das Eliminatórias, [e] nunca ouvi ninguém falar sobre isso depois", explicou.
"É o que é"
O meio-campista da Austrália Jackson Irvine observou que, embora as condições frustrantes estivessem longe de ser ideais, sua equipe está acostumada a esse tipo de desafio.
"É o que é", disse Irvine. "Não é algo com que não estejamos acostumados, jogando na Ásia, nos deparamos com gramados bastante semelhantes a este tipo de grama aqui. Tive alguns momentos frustrantes, o que não é ideal. Mas é o que é. É igual para as duas equipes."
- AFP
Reencontro em Brisbane aguarda os dois lados
As duas seleções agora viajarão para Brisbane para se enfrentarem novamente na próxima terça-feira, no Lang Park. As duas comissões técnicas estarão torcendo desesperadamente por um gramado significativamente melhor, embora o estádio tenha sediado recentemente sua própria final preliminar da NRL na noite de sexta-feira.
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