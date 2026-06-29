Não é apenas um discípulo de Guardiola... O xadrez e a inteligência artificial moldam a filosofia de Maresca

Após anos de estabilidade e domínio local e continental sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester City inicia um novo capítulo em sua história, cujo protagonista é Enzo Maresca. Uma decisão que não foi surpresa dentro do Etihad Stadium, mas que suscitou muitas perguntas fora dele, já que suceder um técnico que transformou o clube e conquistou 20 títulos ao longo de uma década inteira não é uma tarefa comum, mas sim uma das mais difíceis no mundo do futebol.

Embora Maresca tenha iniciado sua carreira como técnico há apenas alguns anos, sua rápida ascensão e a confiança da diretoria do Manchester City em suas capacidades fizeram com que seu nome se destacasse em relação a muitos treinadores com longa experiência. Parece que o clube não estava tanto em busca de um novo técnico, mas sim da continuidade da identidade que criou uma das épocas de maior sucesso na história do time.

O técnico italiano voltou ao clube que conhece muito bem, já que havia trabalhado na academia do Manchester City, e, posteriormente, como parte da comissão técnica de Guardiola durante a temporada histórica em que o clube conquistou a tríplice coroa, antes de passar por duas experiências bem-sucedidas com o Leicester City e o Chelsea, nas quais provou não ser apenas um aluno brilhante, mas um técnico com personalidade própria e ideias independentes.

Mas a grande questão permanece: por que a escolha recaiu justamente sobre ele? E o que a torcida do Manchester City pode esperar do técnico italiano de 46 anos?