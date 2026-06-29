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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

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Não é apenas um discípulo de Guardiola... O xadrez e a inteligência artificial moldam a filosofia de Maresca

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Por que o Manchester City está apostando no Enzo?

Após anos de estabilidade e domínio local e continental sob o comando de Pep Guardiola, o Manchester City inicia um novo capítulo em sua história, cujo protagonista é Enzo Maresca. Uma decisão que não foi surpresa dentro do Etihad Stadium, mas que suscitou muitas perguntas fora dele, já que suceder um técnico que transformou o clube e conquistou 20 títulos ao longo de uma década inteira não é uma tarefa comum, mas sim uma das mais difíceis no mundo do futebol.

Embora Maresca tenha iniciado sua carreira como técnico há apenas alguns anos, sua rápida ascensão e a confiança da diretoria do Manchester City em suas capacidades fizeram com que seu nome se destacasse em relação a muitos treinadores com longa experiência. Parece que o clube não estava tanto em busca de um novo técnico, mas sim da continuidade da identidade que criou uma das épocas de maior sucesso na história do time.

O técnico italiano voltou ao clube que conhece muito bem, já que havia trabalhado na academia do Manchester City, e, posteriormente, como parte da comissão técnica de Guardiola durante a temporada histórica em que o clube conquistou a tríplice coroa, antes de passar por duas experiências bem-sucedidas com o Leicester City e o Chelsea, nas quais provou não ser apenas um aluno brilhante, mas um técnico com personalidade própria e ideias independentes.

Mas a grande questão permanece: por que a escolha recaiu justamente sobre ele? E o que a torcida do Manchester City pode esperar do técnico italiano de 46 anos?

  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Continuação do projeto... Não é o início de um novo projeto

    Desde a saída de Guardiola, ficou claro que a diretoria do Manchester City não deseja alterar a identidade do time nem entrar em uma fase de transição que possa comprometer os anos de sucesso que o clube construiu.

    Daí a escolha de Enzo Maresca, o homem que conhece os detalhes do projeto por dentro, trabalhou por anos na estrutura do clube e acredita na mesma filosofia que fez do City um dos melhores times do mundo.

    Durante sua apresentação como novo técnico da equipe, Maresca reconheceu que um dos principais motivos de sua contratação é a vontade de manter a abordagem futebolística a que o clube está acostumado.

    O técnico italiano afirmou que seu objetivo principal é continuar disputando os títulos, ressaltando que o trabalho diário em campo é o que definirá a identidade da equipe na próxima fase.

    Apesar de estar ciente da dificuldade da tarefa, ele não escondeu seu entusiasmo em enfrentar esse desafio, afirmando que compreende a magnitude da responsabilidade que recai sobre seus ombros após uma era excepcional liderada por Guardiola.

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  • O aluno de Guardiola... e o pai do futebol

    As semelhanças entre Maresca e Guardiola podem parecer óbvias à primeira vista, mas quem conhece bem o técnico italiano afirma que a questão vai além da mera imitação do estilo do técnico espanhol.

    A personalidade de Maresca como técnico se formou a partir de uma mistura única que combina a escola italiana, na qual ele se formou como jogador, e a escola espanhola, da qual foi influenciado durante os anos em que atuou na La Liga.

    Durante sua carreira como jogador no Sevilla e no Málaga, ele vivenciou de perto o domínio do Barcelona liderado por Guardiola e viu como o futebol baseado na posse de bola e no controle do ritmo do jogo pode impor seu domínio nos níveis mais altos.

    Essa experiência mudou sua visão do esporte e o convenceu de que o futuro pertencerá às equipes que apostam na qualidade técnica, na pressão coletiva e na posse de bola inteligente, segundo informou a BBC.

    A influência espanhola não se limitou apenas ao futebol, mas se estendeu também à sua vida pessoal: o espanhol tornou-se a língua principal em sua família, e ele construiu laços fortes com várias pessoas que ainda hoje o acompanham, com destaque para seu assistente, Willy Caballero.

    Mas antes de Guardiola se tornar uma referência técnica para Maresca, houve outro nome que desempenhou um papel fundamental em sua trajetória: o chileno Manuel Pellegrini. O ex-técnico do Manchester City foi o primeiro a perceber que Maresca possuía as qualidades necessárias para ingressar no mundo do treinamento, quando o jogador italiano ainda atuava como jogador.

    Quem conhece Maresca de perto considera que Pellegrini não foi apenas um técnico para ele, mas sim uma espécie de pai no futebol, que o ajudou a compreender o jogo de forma mais profunda e incutiu nele a importância da liderança e da gestão do vestiário — elementos que se destacaram claramente em suas experiências posteriores como técnico.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAMAFP

    Por que a diretoria do City estava convencida dele?

    O presidente do conselho administrativo do Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, não escondeu sua grande admiração por Maresca, afirmando que o técnico italiano assimilou muitas das ideias de Guardiola, mas, ao mesmo tempo, conseguiu desenvolver sua própria filosofia.

    Al-Mubarak afirmou que a torcida perceberá rapidamente a personalidade independente de Maresca, tanto no estilo de jogo quanto na maneira de conduzir as partidas, expressando sua confiança de que o time se tornará mais forte e sólido sob sua liderança.

    Ele também destacou que o que mais caracteriza o técnico italiano é sua vontade genuína de assumir a responsabilidade de suceder Guardiola — uma tarefa que muitos hesitariam em aceitar, enquanto Maresca a encarou como uma oportunidade excepcional para provar suas capacidades.

    A escolha de Maresca não foi uma decisão surpreendente nem individual, mas sim resultado de um consenso total dentro da diretoria esportiva do clube. A forte relação que o une a Guardiola perdurou mesmo após sua saída do Manchester City, e fontes próximas indicam que o técnico espanhol estava a par de todos os detalhes das negociações e manifestou seu total apoio ao retorno de seu ex-assistente.

    Da mesma forma, o ex-diretor esportivo Cheki Begiristain desempenhou um papel importante na indicação de Maresca antes de deixar o clube, tendo-o recomendado durante o processo de transferência de responsabilidades para Hugo Viana, considerando-o a pessoa mais adequada para dar continuidade ao projeto técnico construído nos últimos anos.

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    Uma marca inesquecível no Manchester City

    Mariska não era apenas um assistente tradicional na comissão técnica de Guardiola, mas sim uma das pessoas mais influentes nos aspectos táticos.

    Durante a temporada da tríplice coroa histórica, Guardiola confiou muito nele na elaboração de soluções técnicas, e uma das ideias mais marcantes daquela fase foi a utilização de John Stones como meio-campista, além de suas funções defensivas — uma jogada que conferiu grande flexibilidade tática à equipe e contribuiu para a conquista da Liga dos Campeões.

    Antes de se juntar à comissão técnica do time principal, Maresca deixou uma marca clara na equipe de desenvolvimento de elite da Academia do Manchester City, onde concedeu aos jogadores maior liberdade para expressarem suas habilidades em campo, longe de esquemas táticos rígidos.

    Gareth Taylor, que trabalhou com ele no clube, afirmou que Maresca era diferente dos demais treinadores da academia, pois tinha a coragem de desenvolver novas ideias e não se contentava em aplicar o modelo tradicional.

    Ele acrescentou que a diretoria do Manchester City lhe dava ampla liberdade para a criatividade, desde que suas ideias fossem respaldadas por argumentos técnicos claros, o que o ajudou a desenvolver gradualmente sua personalidade como treinador, antes de partir para desafios maiores no Leicester City e, posteriormente, no Chelsea.

    Graças a essas passagens, Maresca deixou de ser apenas um ex-assistente de Guardiola para se tornar um técnico com um histórico próprio, uma filosofia independente e uma personalidade que o qualifica para enfrentar o desafio mais difícil de sua carreira: comandar o Manchester City na era pós-Pep.

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    O que espera o Manchester City sob o comando de Maresca?

    Se a contratação de Enzo Maresca garante a continuidade da identidade do Manchester City, a verdadeira missão começa com o início da pré-temporada. A torcida não espera apenas um técnico que preserve o legado de Guardiola, mas um líder capaz de desenvolver a equipe e renovar sua motivação após longos anos de sucessos.

    Marisca começará seu trabalho em meio a inúmeros desafios, sendo o principal deles manter a cultura de vitórias que se tornou parte da identidade do clube, ao mesmo tempo em que deixa sua marca pessoal sem provocar mudanças radicais que possam afetar a estabilidade da equipe.

    Espera-se que os jogadores retornem aos treinos em 20 de julho, enquanto os participantes da Copa do Mundo terão um período adicional de descanso, o que dá ao técnico italiano um tempo limitado para definir suas primeiras ideias antes do início da temporada.

    O trabalho de Maresca não se limitará aos aspectos técnicos dentro de campo; ele será um parceiro fundamental na definição do perfil da equipe durante a janela de transferências.

    Relatos indicam que o Manchester City está prestes a fechar a contratação do meio-campista inglês Elliot Anderson por cerca de 116 milhões de libras esterlinas, em uma transação considerada uma das maiores da história do clube.

    Após reforçar o meio-campo, o foco da diretoria se voltará para a contratação de um novo lateral-direito, especialmente com o nome de Malo Justo sendo associado à possibilidade de se juntar ao seu ex-técnico, após a experiência bem-sucedida que os uniu no Chelsea.

    Além disso, o City acompanha de perto o promissor talento marroquino Ayoub Bouadi, jogador do Lille francês, considerado um dos meio-campistas mais promissores da Europa, apesar de ter apenas 18 anos.

    Por outro lado, a renovação do contrato de Rodri será um dos assuntos mais importantes na agenda de Maresca, já que o astro espanhol entra no último ano de seu contrato, e sua permanência é uma prioridade máxima para o clube, devido ao seu papel fundamental no sistema de jogo da equipe.

    Além disso, o técnico italiano também enfrentará uma decisão complexa relacionada à posição de goleiro. A filosofia de Maresca depende em grande parte de um goleiro capaz de participar da construção das jogadas a partir da defesa, o que torna a escolha entre Gianluigi Donnarumma e James Trafford uma das decisões técnicas mais importantes no início da temporada.

    O técnico italiano terá que equilibrar a experiência internacional de Donnarumma com a ambição de Trafford, que busca provar que merece uma chance real na equipe principal.

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    Futebol... um jogo de xadrez na grama

    Marisca não vê o futebol como um mero jogo baseado na habilidade individual, mas sim como uma batalha tática complexa que se assemelha muito às partidas de xadrez.

    Por isso, durante seus estudos no Centro Coverciano, na Itália, ele elaborou um trabalho acadêmico com mais de sete mil palavras, no qual abordou as semelhanças entre o futebol e o xadrez, citando uma das partidas mais famosas do Campeonato Mundial entre Anatoli Karpov e Viktor Korchnoi.

    Essa filosofia se reflete claramente em sua maneira de trabalhar em campo, pois ele acredita que cada movimento deve ser calculado e que o domínio dos espaços é tão importante quanto o domínio da própria bola.

    Marisca costuma adotar o esquema 4-2-3-1, com ênfase na posse de bola prolongada, na pressão alta e na neutralização dos contra-ataques adversários.

    Suas ideias se assemelham muito à filosofia de Guardiola, mas ele procura dar aos jogadores maior liberdade para trocar de posições e se movimentar entre as linhas, criando assim soluções ofensivas variadas e dificultando a marcação dos adversários.

    Apesar de ter sido alvo de algumas críticas durante suas passagens pelo Leicester City e pelo Chelsea devido à lentidão, por vezes, na construção das jogadas, ele permaneceu firme em sua convicção de que a posse de bola não é um objetivo em si, mas sim um meio de impor o controle total sobre a partida.

    Isso ficou claro no Chelsea, quando Mark Kokorela assumiu funções ofensivas incomuns, transformando-se frequentemente em um meio-campista adicional, o que permitiu à equipe criar superioridade numérica no último terço do campo.

    Ele também chamou a atenção na final da Copa do Mundo de Clubes, quando utilizou Malo Justo como lateral-direito que se projetava para o ataque, uma estratégia que forçou Nuno Mendes a recuar constantemente e abriu amplos espaços para Cole Palmer, contribuindo para a vitória do Chelsea por 3 a 0.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Uma pessoa determinada que nunca para de aprender

    Uma das principais características de Maresca é sua paixão constante pelo aperfeiçoamento pessoal. Ele não se limita a estudar futebol, mas busca continuamente novas ideias em diversos esportes.

    Assim como Guardiola, ele faz questão de manter contato com Julio Velasco, um dos mais famosos treinadores de vôlei, e troca ideias com Ettore Messina, o experiente treinador de basquete, em busca de novas formas de aprimorar o desempenho coletivo e a gestão de equipes.

    Ele também demonstra um interesse crescente pelas aplicações da inteligência artificial na análise técnica e dedica grande parte de seu tempo à leitura de livros de filosofia, principalmente as obras do filósofo francês René Descartes, além do livro “Futebol e Xadrez”, que reflete sua maneira de pensar, baseada na análise e no planejamento.

    Marisca pode parecer calmo e lacônico em suas entrevistas à mídia, mas, dentro do vestiário, lida com seus jogadores com extrema franqueza e clareza. Ele não hesita em tomar decisões difíceis se considerar que elas são do interesse da equipe, mesmo que gerem polêmica.

    Durante sua passagem pelo Chelsea, a exclusão de Noni Madueke gerou muitas dúvidas, mas sua resposta foi contundente, afirmando que a decisão foi puramente técnica, o que reflete sua personalidade, que prefere a clareza às cortesias.

    Apesar dessa rigidez, Maresca conquistou grande respeito dos jogadores do Chelsea, que elogiaram sua maneira de lidar com eles e sua capacidade de construir uma relação direta e sincera com o elenco.

  • Fluminense FC v Chelsea FC: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Um final tenso no Chelsea... e um novo começo em Manchester

    A saída de Maresca do Chelsea não foi tranquila. As últimas semanas foram marcadas por um claro atrito entre ele e a diretoria do clube, que culminou em sua transferência para o Manchester City por uma quantia de 17 milhões de libras esterlinas.

    A diretoria do Chelsea considera que sua saída teve um impacto negativo na equipe, depois que ele conseguiu levá-la à conquista da Copa do Mundo de Clubes e da Liga Europa, além de tê-la levado de volta à Liga dos Campeões pela primeira vez desde que o grupo “Blocco” adquiriu o clube.

    Por outro lado, muitos acreditam que o técnico italiano provou, durante sua única temporada em Stamford Bridge, que possui as qualidades necessárias para liderar um grande projeto, o que reforçou a convicção do Manchester City de que ele é a pessoa certa para suceder Guardiola.

    Com seu retorno ao Etihad Stadium, Maresca enfrentará o desafio mais difícil de sua carreira, não apenas porque sucederá um dos maiores treinadores da história do futebol, mas também porque terá que manter os mais altos padrões de sucesso em um clube acostumado a disputar todos os títulos.

    A história julgará sua trajetória não pelo número de partidas que ele vencerá, mas por sua capacidade de provar que o Manchester City é capaz de continuar escrevendo história mesmo após o fim da era de Pep Guardiola.