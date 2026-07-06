Radja Nainggolan não aceita isso. Em entrevista ao *La Repubblica*, o ex-jogador da Roma e da Inter deu sua opinião sobre a suspensão revogada de Balogun, que poderá jogar contra a Bélgica: “Assim, o futebol não é mais futebol. Tiraram duas partidas da suspensão do Cristiano para que ele pudesse jogar a Copa do Mundo desde o primeiro jogo. Agora, suspendem o Balogun. E o intervalo para hidratação não faz sentido. É a prova de que o futebol, hoje em dia, é apenas uma questão de dinheiro”.
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Nainggolan: “Cristiano Ronaldo e Balogun, isso já não é mais futebol. É só uma questão de dinheiro”
A REACÇÃO DE TRUMP
“Não o critico. É uma reação normal de um torcedor americano; eu teria feito o mesmo no lugar dele. A responsabilidade é toda daqueles que tomaram a decisão. Para que servem os cartões, se depois são, na prática, retirados? Mas isso não me surpreende. Nesta Copa do Mundo, a Croácia foi eliminada por um toque de bola inexistente. E é uma pena, porque também vimos coisas bonitas”.
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