Nainggolan: “Cristiano Ronaldo e Balogun, isso já não é mais futebol. É só uma questão de dinheiro”

Radja Nainggolan não aceita isso. Em entrevista ao *La Repubblica*, o ex-jogador da Roma e da Inter deu sua opinião sobre a suspensão revogada de Balogun, que poderá jogar contra a Bélgica: “Assim, o futebol não é mais futebol. Tiraram duas partidas da suspensão do Cristiano para que ele pudesse jogar a Copa do Mundo desde o primeiro jogo. Agora, suspendem o Balogun. E o intervalo para hidratação não faz sentido. É a prova de que o futebol, hoje em dia, é apenas uma questão de dinheiro”.