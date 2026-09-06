A Fifa reiterou oficialmente que Infantino disputará um terceiro mandato como presidente, apesar de uma onda de forte oposição e de pedidos para que deixe o cargo. O dirigente suíço-italiano vem sofrendo intensa pressão desde o colapso de seu controverso esquema FIFA Forward Enterprise (FFE), um projeto que buscava vender participações minoritárias nas operações comerciais e de eventos tanto da Copa do Mundo masculina quanto da feminina a investidores privados.

Um porta-voz da entidade confirmou as intenções do presidente ao The Athletic, afirmando: "O presidente da Fifa anunciou em abril que concorrerá à reeleição em 2027. Claro, nada mudou. O sr. Infantino disputará a reeleição."