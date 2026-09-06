Getty Images Sport
Traduzido por
'Nada mudou' - Fifa insiste que Infantino concorrerá à reeleição apesar da oposição crescente
Infantino se mantém firme em meio à crescente pressão
A Fifa reiterou oficialmente que Infantino disputará um terceiro mandato como presidente, apesar de uma onda de forte oposição e de pedidos para que deixe o cargo. O dirigente suíço-italiano vem sofrendo intensa pressão desde o colapso de seu controverso esquema FIFA Forward Enterprise (FFE), um projeto que buscava vender participações minoritárias nas operações comerciais e de eventos tanto da Copa do Mundo masculina quanto da feminina a investidores privados.
Um porta-voz da entidade confirmou as intenções do presidente ao The Athletic, afirmando: "O presidente da Fifa anunciou em abril que concorrerá à reeleição em 2027. Claro, nada mudou. O sr. Infantino disputará a reeleição."
- Getty Images Sport
O colapso da FIFA Forward Enterprise
A proposta da FFE funcionou como um catalisador para a atual guerra civil dentro da hierarquia do futebol, levando a uma aliança sem precedentes de confederações contra a liderança da FIFA. Quando o plano foi revelado, a UEFA anunciou que suas federações filiadas boicotariam as competições da FIFA, afirmando que 'rejeitam por unanimidade e de forma inequívoca a proposta da FIFA'.
A CONMEBOL, entidade máxima do futebol sul-americano, também se manifestou sobre a guinada comercial, insistindo que as decisões financeiras 'devem sempre servir aos interesses do futebol e nunca ter precedência sobre sua essência'. Diante de um bloqueio total das principais potências do esporte, Infantino foi forçado a recuar e acabou confirmando que a proposta seria descartada.
Resposta direta do presidente da Fifa
Em seu comunicado confirmando o fim do projeto FFE, Infantino reconheceu as profundas divisões que o plano havia causado entre as partes interessadas do futebol mundial. Ele disse: "Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, já não atendem ao interesse do objetivo estabelecido em primeiro lugar."
Infantino comentou ainda sobre seus planos para curar a ruptura, acrescentando: "Daqui para frente, minha intenção é reunir novamente todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas, em espírito de interesse compartilhado em nosso jogo, e com o objetivo de continuar fazendo o futebol crescer em todos os lugares, particularmente naqueles países que mais precisam do nosso apoio."
- Getty Images Sport
Controvérsia e laços políticos sob escrutínio
Além dos empreendimentos comerciais, o mandato de Infantino tem sido marcado por controvérsias frequentes, que vão desde o disparo no preço dos ingressos na Copa do Mundo recente até a suposta interferência em questões disciplinares. A decisão de revogar uma suspensão de um jogo do atacante da USMNT Folarin Balogun gerou críticas significativas, especialmente porque ocorreu após relatos de uma ligação entre Infantino e o presidente dos EUA, Donald Trump.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.