O que mudou? Palmeiras finaliza troca de gramado sintético no Allianz Parque, mas polêmica continua

A reforma do campo foi feita em parceria entre o Palmeiras, a administradora do estádio WTorre e a empresa especializada Soccer Grass. A obra ocorreu em sete etapas e envolveu a retirada completa do antigo piso sintético instalado em 2020.

As principais intervenções realizadas no estádio foram: a remoção da cortiça e da areia que compõem o sistema de preenchimento, a retirada do antigo tapete sintético, a limpeza e retirada de resíduos do campo, a regularização e compactação da camada de pedrisco, a instalação de novos rolos de Shock Pad (que funcionam como amortecimento), a instalação do novo tapete sintético, a redistribuição de areia e cortiça e, por fim, a atualização do sistema de drenagem do campo.

Segundo informações divulgadas pelo clube e pelos responsáveis pela arena, o investimento total na modernização foi cerca de R$ 11 milhões.

Durante o período de obras, o Palmeiras mandou suas partidas na Arena Crefisa Barueri.