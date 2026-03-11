O que mudou? Palmeiras finaliza troca de gramado sintético no Allianz Parque, mas polêmica continua

O Palmeiras concluiu a troca completa do gramado sintético do Allianz Parque nos últimos dias, após quase três meses de obras no estádio. A modernização do campo foi iniciada em dezembro de 2025 e marca a instalação de uma nova geração de piso artificial, considerada mais avançada e alinhada aos padrões internacionais.
Apesar da atualização tecnológica e da aprovação da FIFA, o gramado sintético segue no centro de uma das maiores discussões recentes do futebol brasileiro, com críticas públicas de diversos jogadores e dirigentes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢