FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGO-FANSAFP
Gabriel Marin

O que mudou? Palmeiras finaliza troca de gramado sintético no Allianz Parque, mas polêmica continua

Novo piso de última geração recebe inspeção da FIFA, mas debate sobre gramado artificial no futebol brasileiro segue dividido entre clubes e jogadores

O Palmeiras concluiu a troca completa do gramado sintético do Allianz Parque nos últimos dias, após quase três meses de obras no estádio. A modernização do campo foi iniciada em dezembro de 2025 e marca a instalação de uma nova geração de piso artificial, considerada mais avançada e alinhada aos padrões internacionais.

Apesar da atualização tecnológica e da aprovação da FIFA, o gramado sintético segue no centro de uma das maiores discussões recentes do futebol brasileiro, com críticas públicas de diversos jogadores e dirigentes.

  • Allianz Parque 2026Cesar Greco / Palmeiras

    Como foi a troca do gramado

    A reforma do campo foi feita em parceria entre o Palmeiras, a administradora do estádio WTorre e a empresa especializada Soccer Grass. A obra ocorreu em sete etapas e envolveu a retirada completa do antigo piso sintético instalado em 2020.

    As principais intervenções realizadas no estádio foram: a remoção da cortiça e da areia que compõem o sistema de preenchimento, a retirada do antigo tapete sintético, a limpeza e retirada de resíduos do campo, a regularização e compactação da camada de pedrisco, a instalação de novos rolos de Shock Pad (que funcionam como amortecimento), a instalação do novo tapete sintético, a redistribuição de areia e cortiça e, por fim, a atualização do sistema de drenagem do campo.

    Segundo informações divulgadas pelo clube e pelos responsáveis pela arena, o investimento total na modernização foi cerca de R$ 11 milhões.

    Durante o período de obras, o Palmeiras mandou suas partidas na Arena Crefisa Barueri.

  • Allianz Parque 2026Cesar Greco / Palmeiras

    O que mudou no novo gramado?

    O novo piso instalado no Allianz Parque pertence à sétima geração de gramados sintéticos, tecnologia considerada mais moderna do que a utilizada anteriormente no estádio.

    Uma das razões para a troca foi o desgaste natural do material antigo, que havia perdido parte da chamada "memória do fio", a capacidade de as fibras voltarem à posição original após impacto ou pressão.

    Entre as melhorias apontadas pelos responsáveis pela obra estão: maior recuperação das fibras após impacto, melhor absorção de choque com o novo Shock Pad, ajustes na drenagem do campo e maior durabilidade, estimada em mais de seis anos de uso.

    Na prática, a promessa é que o novo gramado tenha comportamento mais próximo ao de um campo natural em condições ideais.

  • Palmeiras Allianz Parque 2026Cesar Greco / Palmeiras

    Aprovação da FIFA e testes de qualidade

    Após a instalação do novo piso, o campo passou por testes conduzidos por um laboratório autorizado pela FIFA. As avaliações duraram cerca de sete horas e mediram critérios como a absorção de impacto, a rolagem da bola, a deformação vertical, a resistência e a estabilidade da superfície.

    Nesta terça-feira (11), o gramado recebeu o certificado FIFA Quality Pro, selo destinado a campos sintéticos utilizados em competições de alto nível.

    Segundo o Palmeiras, o campo do Allianz Parque sempre atendeu aos padrões da entidade e segue parâmetros semelhantes aos de gramados naturais considerados ideais.

  • Por que o gramado sintético continua gerando polêmica?

    Mesmo com certificações técnicas, o uso de gramados artificiais no futebol brasileiro virou tema de debate nos últimos anos.

    Em 2025, diversos jogadores, incluindo nomes como Neymar, Thiago Silva, Gabigol e Philippe Coutinho, publicaram um manifesto nas redes sociais criticando a presença de campos sintéticos na elite do futebol nacional.

    O movimento defendia que os estádios adotassem grama natural como padrão, com o argumento de que o futebol profissional deveria priorizar superfícies tradicionais. O texto divulgado pelos atletas trazia o lema: "Futebol é natural, não sintético".

    Entre as principais críticas, os jogadores apontaram um maior desgaste físico durante as partidas, mudanças no comportamento com a bola, risco potencial de lesões e diferença nos jogos entre estádios com pisos distintos.

  • Palmeiras v Deportivo Pereira - Copa CONMEBOL Libertadores 2023Getty Images Sport

    A resposta do Palmeiras e a defesa do gramado artificial

    O Palmeiras tem sido um dos principais defensores do uso de gramados sintéticos no país. Em resposta às críticas, o clube afirmou que não há comprovação científica de que o piso artificial aumente o risco de lesões.

    Segundo a diretoria alviverde, o debate deveria focar também na qualidade dos gramados naturais no Brasil, que frequentemente apresentam condições precárias em diversos estádios.

    Além disso, defensores da grama artificial destacam vantagens operacionais importantes, como o menor impacto de chuvas e do clima, uma manutenção mais previsível, a possibilidade de realização de eventos e shows no estádio, além de uma maior regularidade do campo ao longo da temporada.

