As mudanças nas regras do futebol e do VAR que podem ser definidas neste final de semana

O International Football Association Board (IFAB), órgão responsável por definir as regras do futebol mundial, realiza neste fim de semana uma reunião decisiva no País de Gales que pode marcar uma nova etapa na história do esporte. Em pauta, mudanças significativas na atuação do VAR e um pacote de medidas para reduzir a cera e agilizar o ritmo das partidas.

As propostas serão votadas ao longo do dia pelas autoridades presentes. Caso aprovadas, as novas normas devem ser testadas inicialmente em competições menores e podem até ser implementadas já na Copa do Mundo.