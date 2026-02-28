Goal.com
Gabriel Marin

As mudanças nas regras do futebol e do VAR que podem ser definidas neste final de semana

Reunião no País de Gales pode redefinir atuação do árbitro de vídeo, impor limite de tempo em reposições e alterar protocolos médicos em campo

O International Football Association Board (IFAB), órgão responsável por definir as regras do futebol mundial, realiza neste fim de semana uma reunião decisiva no País de Gales que pode marcar uma nova etapa na história do esporte. Em pauta, mudanças significativas na atuação do VAR e um pacote de medidas para reduzir a cera e agilizar o ritmo das partidas.

As propostas serão votadas ao longo do dia pelas autoridades presentes. Caso aprovadas, as novas normas devem ser testadas inicialmente em competições menores e podem até ser implementadas já na Copa do Mundo.

    VAR com mais poder

    O árbitro de vídeo pode ganhar novas atribuições importantes. De acordo com a imprensa internacional, o VAR passaria a intervir em casos de erro claro na marcação de escanteios.

    Outra mudança relevante envolve o segundo cartão amarelo. Hoje, o VAR só atua em lances de expulsão direta. Com a possível alteração, revisões também poderiam ocorrer em jogadas que resultem no segundo amarelo e, consequentemente, na expulsão do atleta.

    Combate à cera

    Entre as propostas para frear a cera está a criação de um tempo obrigatório para jogadores atendidos por médicos dentro do gramado. A ideia é simples: após receber atendimento, o atleta deverá aguardar um minuto antes de retornar ao jogo.

    Atualmente, o retorno depende apenas da autorização do árbitro, sem exigência de tempo mínimo. A mudança busca evitar grandes paralisações nos minutos finais das partidas.

    Substituições com cronômetro

    Outra medida em discussão estabelece limite de 10 segundos para que jogadores substituídos deixem o campo. Caso o atleta ultrapasse esse tempo, o substituto só poderá entrar quando a bola parar novamente.

    A proposta tenta eliminar saídas deliberadamente lentas, especialmente quando a equipe está em vantagem no placar.

    Laterais e escanteios com contagem regressiva

    O IFAB também estuda impor tempo máximo para cobranças de lateral e escanteio. O modelo seria semelhante ao já aplicado aos goleiros quando mantêm a posse de bola: uma contagem regressiva visível.

    Se o tempo for excedido, a posse será revertida para o adversário. A expectativa é aumentar o tempo efetivo de jogo e reduzir paralisações desnecessárias.

    "Lei Wenger" fica para depois

    O que não deve avançar neste encontro é a chamada "lei Wenger". A proposta, sugerida pelo ex-treinador Arsène Wenger, diz que o impedimento só seja marcado quando o atacante estiver com o corpo inteiro à frente do penúltimo defensor.

    Segundo veículos estrangeiros, o tema deve ser debatido apenas em reuniões futuras, sem previsão imediata de votação.

