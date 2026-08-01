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Mourinho traça plano especial para proteger estrela do Real Madrid

La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
A. Ruediger
Espanha

O Real Madrid começou o mês de agosto tendo como principal objetivo chegar ao início do Campeonato Espanhol na melhor forma física possível. Por isso, José Mourinho e sua comissão técnica dão enorme atenção a todos os detalhes, algo que ficou nítido no amistoso contra a Fiorentina, bem como na lista de jogadores convocados para a partida.

O treinador português anunciou a lista sem nenhum zagueiro central do elenco principal, já que Dean Huijsen sente algumas dores, enquanto Antonio Rüdiger permaneceu em Madri, como medida de precaução.

O defensor alemão não viajou para a Áustria, apesar de ter retornado aos treinos no mesmo dia em que Endrick voltou — e este de fato viajou com a equipe —, o que gerou muitos comentários entre os torcedores do Real Madrid.

A rede "Defensa Central", próxima ao Real Madrid, informou que o clube quer preservar Rüdiger, evitando sobrecarregar seus joelhos, que já sofreram com problemas anteriores, para que ele possa apresentar seu melhor nível nas partidas em que Mourinho considera necessária a sua participação.

Por esse motivo, o defensor alemão e o treinador português concordaram em fazer uma pré-temporada tranquila, sem riscos, limitando-se a participar apenas do número necessário de minutos, levando em conta que ele não disputará 60 jogos nesta temporada, especialmente após a contratação de Ibrahima Konaté.

Isso também explica a pressão que Mourinho exerce sobre a diretoria do Real Madrid para a contratação de um novo zagueiro central, embora a questão dependa do que acontecerá com Raúl Asencio, que sofreu uma lesão há alguns dias e não voltará aos gramados antes de setembro.

  • Rudiger(C)Getty Images

    Elemento fundamental na linha defensiva

    Após a saída de David Alaba, Antonio Rüdiger se tornou o defensor mais experiente do Real Madrid, e por isso a comissão técnica entende que seu papel deve ser influente tanto dentro quanto fora de campo. 

    Por essa razão, Rüdiger será tratado com muita cautela ao longo dos próximos meses, para que chegue com a melhor condição possível às fases decisivas da temporada.

    Essa abordagem é compreensível, considerando a idade do jogador e seu histórico de lesões. Além disso, o próprio Rüdiger demonstra grande colaboração, ciente de sua importância dentro do time, bem como de sua enorme satisfação em trabalhar sob o comando de José Mourinho, algo que ele já havia mencionado durante a última Copa do Mundo.

    Rüdiger disse na ocasião, em declarações ao jornalista Sergio Kiranti, da rede DAZN: "Não posso dizer muita coisa, mas posso confirmar que estou muito empolgado".

    E completou: "Finalmente terei a oportunidade de jogar sob o comando de Mourinho. No passado, houve muitas conversas com ele, mas por algum motivo isso nunca aconteceu. Por isso, agora estou ainda mais feliz em recebê-lo entre nós".

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