O Real Madrid começou o mês de agosto tendo como principal objetivo chegar ao início do Campeonato Espanhol na melhor forma física possível. Por isso, José Mourinho e sua comissão técnica dão enorme atenção a todos os detalhes, algo que ficou nítido no amistoso contra a Fiorentina, bem como na lista de jogadores convocados para a partida.

O treinador português anunciou a lista sem nenhum zagueiro central do elenco principal, já que Dean Huijsen sente algumas dores, enquanto Antonio Rüdiger permaneceu em Madri, como medida de precaução.

O defensor alemão não viajou para a Áustria, apesar de ter retornado aos treinos no mesmo dia em que Endrick voltou — e este de fato viajou com a equipe —, o que gerou muitos comentários entre os torcedores do Real Madrid.

A rede "Defensa Central", próxima ao Real Madrid, informou que o clube quer preservar Rüdiger, evitando sobrecarregar seus joelhos, que já sofreram com problemas anteriores, para que ele possa apresentar seu melhor nível nas partidas em que Mourinho considera necessária a sua participação.

Por esse motivo, o defensor alemão e o treinador português concordaram em fazer uma pré-temporada tranquila, sem riscos, limitando-se a participar apenas do número necessário de minutos, levando em conta que ele não disputará 60 jogos nesta temporada, especialmente após a contratação de Ibrahima Konaté.

Isso também explica a pressão que Mourinho exerce sobre a diretoria do Real Madrid para a contratação de um novo zagueiro central, embora a questão dependa do que acontecerá com Raúl Asencio, que sofreu uma lesão há alguns dias e não voltará aos gramados antes de setembro.