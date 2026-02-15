Goal.com
NetoVitor Silva/Botafogo
Gabriel Marin

Os motivos para as vaias contra Neto na derrota do Botafogo para o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Carioca 2026

Em jogo tenso nas quartas de final do Carioca, falhas e desempenho abaixo do esperado do goleiro alvinegro inflamaram a insatisfação da torcida

Neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Carioca ao perder por 2 a 1 para o Flamengo. A virada rubro-negra veio com um gol de Erick Pulgar, aos 37 minutos do segundo tempo, em lance em que o goleiro Neto não conseguiu segurar a cabeçada e acabou espalmando a bola para dentro do gol. Após o gol, o goleiro ouviu vaias da torcida botafoguense durante o restante da partida.

  • Neto goleiro Botafogo 2026Vitor Silva/Botafogo

    Críticas se acumulando

    Antes mesmo do clássico, Neto já vinha sendo alvo de críticas por parte dos torcedores do Botafogo. Nas redes sociais, muitos torcedores alvinegros expressaram insatisfação com a sequência de falhas do goleiro em partidas recentes, incluindo jogos em que sofreu gols que, na opinião dos fãs, poderiam ter sido evitados. A pauta ganhou força após as derrotas para o Grêmio e Fluminense, em que parte da torcida cobrou mais segurança na meta.

  • A falha, cobranças e pressão da torcida

    O jogo parecia encaminhado para a disputa de pênaltis após o empate de Alexander Barboza no segundo tempo, mas a falha de Neto em um lance de bola parada permitiu que Pulgar concluísse para o gol e garantisse a classificação do Flamengo. A partir desse momento, a torcida presente no Nilton Santos manifestou sua frustração com vaias direcionadas ao goleiro, algo que refletiu o desgaste emocional de quem esperava uma atuação mais segura no clássico decisivo.

    Além da falha no gol de Pulgar, a insatisfação com Neto não surgiu isoladamente neste domingo. Nos últimos jogos, torcedores cobraram nas redes sociais atuações abaixo do esperado e mencionaram que o goleiro tem apresentado seguidas falhas consideradas "evitáveis". Alguns comentaram que a falta de segurança sob as traves tem pesado nos resultados recentes da equipe.

    A derrota contra o Flamengo agrava um momento já instável para o Botafogo, que vinha de resultados irregulares e viu sua atuação no clássico ser alvo de críticas por parte da torcida. A eliminação no estadual colocou sob holofotes novamente a necessidade de maior estabilidade defensiva e respostas mais firmes de nomes considerados de confiança.

  • Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Próximos passos

    Com a eliminação no Carioca, o foco do Botafogo agora se volta para a Libertadores e para a recuperação no Campeonato Brasileiro, com a equipe precisando reencontrar confiança antes de uma sequência de jogos que promete testar ainda mais o elenco.

    Na próxima quarta-feira (18), a equipe viaja para a Bolívia enfrentar o Nacional Potosí, pela segunda rodada da pré-Libertadores.

