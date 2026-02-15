Os motivos para as vaias contra Neto na derrota do Botafogo para o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Carioca 2026

O jogo parecia encaminhado para a disputa de pênaltis após o empate de Alexander Barboza no segundo tempo, mas a falha de Neto em um lance de bola parada permitiu que Pulgar concluísse para o gol e garantisse a classificação do Flamengo. A partir desse momento, a torcida presente no Nilton Santos manifestou sua frustração com vaias direcionadas ao goleiro, algo que refletiu o desgaste emocional de quem esperava uma atuação mais segura no clássico decisivo.

Além da falha no gol de Pulgar, a insatisfação com Neto não surgiu isoladamente neste domingo. Nos últimos jogos, torcedores cobraram nas redes sociais atuações abaixo do esperado e mencionaram que o goleiro tem apresentado seguidas falhas consideradas "evitáveis". Alguns comentaram que a falta de segurança sob as traves tem pesado nos resultados recentes da equipe.

A derrota contra o Flamengo agrava um momento já instável para o Botafogo, que vinha de resultados irregulares e viu sua atuação no clássico ser alvo de críticas por parte da torcida. A eliminação no estadual colocou sob holofotes novamente a necessidade de maior estabilidade defensiva e respostas mais firmes de nomes considerados de confiança.