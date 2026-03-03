Goal.com
Flamengo v Lanus - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

O motivo para a surpreendente demissão de Filipe Luís do Flamengo

Presidente Bap assume responsabilidade pela decisão e revela bastidores de desgaste com o treinador após goleada no Carioca

A demissão de Filipe Luís do Flamengo pegou torcedores e parte do ambiente político do clube de surpresa. A decisão aconteceu logo após a goleada sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca, mas os bastidores revelam que o rompimento vinha sendo construído há meses.

Em áudio que circula entre dirigentes e conselheiros rubro-negros, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assumiu a responsabilidade pela saída do treinador e justificou a medida como uma intervenção necessária para proteger os rumos da instituição.

"Na minha visão, é o seguinte: quando você pega um trem errado na vida, você sabe o que tem que fazer? Descer na primeira estação possível e retornar. Meu compromisso inarredável é com a instituição, com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo para onde desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que fiz".

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Intervenção direta e desgaste interno

    O áudio, com pouco mais de um minuto, foi enviado inicialmente a um dirigente do clube e acabou repassado a outros conselheiros. A mensagem escancarou que a decisão partiu diretamente da presidência.

    A comunicação oficial ao treinador foi feita pelo diretor de futebol José Boto, a pedido de Bap, logo após a entrevista coletiva no Maracanã, na noite da última segunda-feira (2). Apesar da vitória por 8 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca, a avaliação interna era de que o trabalho não apontava para o caminho considerado ideal pela cúpula rubro-negra.

    Segundo o presidente, o conjunto das ações motivou a troca no comando técnico.

  • Flamengo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Renovação turbulenta foi o estopim

    O primeiro grande atrito entre Filipe Luís e a diretoria ocorreu ainda no processo de renovação contratual. As negociações se arrastaram por meses e só foram concluídas em 29 de dezembro, quando o treinador assinou vínculo até 2027.

    Em determinado momento, o cenário era de ruptura iminente. O técnico se sentiu exposto pelo vazamento de informações durante as tratativas, enquanto a diretoria entendia que ele poderia ter flexibilizado mais as exigências financeiras.

    O acordo selado no fim do ano, no entanto, teve curta duração. Pouco mais de dois meses depois, a relação chegou ao fim.

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Leonardo Jardim volta ao radar

    A relação desgastada levou Bap, ainda em dezembro, a buscar alternativas no mercado. Entre os nomes sondados estava o técnico português Leonardo Jardim, que havia acabado de deixar o Cruzeiro, alegando problemas pessoais.

    Mesmo com a assinatura do novo contrato de Filipe, o projeto envolvendo Jardim nunca foi completamente arquivado. Nos últimos dias, as conversas foram retomadas e avançaram antes mesmo da definição da semifinal contra o Madureira.

