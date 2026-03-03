O motivo para a surpreendente demissão de Filipe Luís do Flamengo

A demissão de Filipe Luís do Flamengo pegou torcedores e parte do ambiente político do clube de surpresa. A decisão aconteceu logo após a goleada sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca, mas os bastidores revelam que o rompimento vinha sendo construído há meses.

Em áudio que circula entre dirigentes e conselheiros rubro-negros, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, assumiu a responsabilidade pela saída do treinador e justificou a medida como uma intervenção necessária para proteger os rumos da instituição.

"Na minha visão, é o seguinte: quando você pega um trem errado na vida, você sabe o que tem que fazer? Descer na primeira estação possível e retornar. Meu compromisso inarredável é com a instituição, com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo para onde desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que fiz".