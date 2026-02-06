Goal.com
Carrick CasemiroGetty
Richard Martin

O motivo que fez Casemiro "agradecer" Michael Carrick após a demissão de Ruben Amorim no Manchester United

Casemiro está entre os muitos jogadores do Manchester United cujo desempenho melhorou significativamente sob o comando do novo técnico Michael Carrick, e o brasileiro demonstrou sua gratidão ao ex-meio-campista dos Red Devils. Casemiro já era titular quando Ruben Amorim foi demitido em janeiro, embora tenha precisado lutar para reconquistar seu lugar nos planos do português após cair na hierarquia

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP

    A recuperação de Casemiro continua

    Amorim não teve vergonha de lembrar a Casemiro que ele estava “até atrás de Toby Collyer” na lista de seus meio-campistas favoritos, mas ele mudou a situação em 2025, desempenhando um papel importante na chegada do United à final da Liga Europa. Ainda assim, Casemiro se viu exposto em algumas ocasiões como parte da rígida formação 3-4-3 de Amorim, o que significava que ele era o único meio-campista defensivo e muitas vezes ficava sozinho enquanto Bruno Fernandes tentava ajudar o time no ataque.

    Carrick restaurou Kobbie Mainoo ao meio-campo e colocou Fernandes mais à frente no ataque, dando mais apoio a Casemiro. E isso levou a algumas das melhores atuações do brasileiro em seus quatro anos como jogador do United. Na verdade, ele foi tão dominante na recente vitória sobre o Fulham que Jamie Carragher voltou atrás em sua famosa avaliação brutal de dois anos antes, de que “o futebol o havia abandonado”.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    Saindo em alta

    Casemiro está no último ano de contrato com o United e, no mês passado, confirmou que deixará o clube ao fim da temporada, embora tenha prometido dar tudo de si nos últimos meses. Ele disse: “Não é hora de dizer adeus; há muitas outras lembranças a serem criadas nos próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total continuará, como sempre, em dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso.”

    O brasileiro está cumprindo essas palavras. Carrick disse: “Respeito profundamente o que ele faz e sua ética de trabalho diária. A determinação e a motivação que ele tem – você só pode alcançar muito com essas qualidades. Ele está ansioso para terminar a temporada com força total.”

    E Carragher, com toda a humildade, acrescentou: “Ele está saindo em alta. Ele tem sido fantástico nesta temporada, então será muito bem lembrado. Acho que a parte do meio de sua passagem pelo Manchester United foi um pouco difícil para ele. Mas não há dúvida de que ele se recuperou. E agora é justo dizer que o futebol não o abandonou, considerando o que ele está produzindo nesta temporada na Premier League. Portanto, Casemiro está no seu direito de, se quiser, responder e dizer: 'deixe a carreira de comentarista antes que ela te deixe'.”

  • Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty

    Demonstrando gratidão a Carrick

    Enquanto jogadores como Lisandro Martinez e Harry Maguire elogiaram o impacto de Carrick em entrevistas pós-jogo, Casemiro decidiu mostrar sua gratidão ao treinador em particular. De acordo com o The Athletic, Casemiro agradeceu a Carrick após seus três primeiros jogos e disse que estava “se sentindo como um jogador de futebol novamente”. Casemiro é conhecido por ser um jogador que sempre valorizou muito a necessidade de ser respeitado, e suas palavras a Carrick sugerem que ele não se sentia assim sob o comando de Amorim, mesmo tendo acabado conquistando o técnico português no final.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester United busca quarta vitória consecutiva

    Com a ajuda de Casemiro, o United está em uma sequência de três vitórias consecutivas sob o comando de Carrick, algo que só conseguiu uma vez em 14 meses sob o comando de Amorim. O time espera ampliar essa sequência quando receber o Tottenham, que está com vários jogadores lesionados, no sábado, para continuar sua busca por uma vaga entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões.

    Casemiro, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, foi contratado pelo United em 2022 precisamente por esse motivo e garantiu o objetivo em sua primeira campanha, que ele afirma ser a melhor de sua carreira individual. Os Red Devils não se classificaram para a Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas e sua ausência afetou sua receita comercial. Voltar ao grupo dos melhores do futebol continental é fundamental para os objetivos do United, e Casemiro terá um papel importante nessa empreitada.

