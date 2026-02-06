O motivo que fez Casemiro "agradecer" Michael Carrick após a demissão de Ruben Amorim no Manchester United

Casemiro está no último ano de contrato com o United e, no mês passado, confirmou que deixará o clube ao fim da temporada, embora tenha prometido dar tudo de si nos últimos meses. Ele disse: “Não é hora de dizer adeus; há muitas outras lembranças a serem criadas nos próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total continuará, como sempre, em dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso.”

O brasileiro está cumprindo essas palavras. Carrick disse: “Respeito profundamente o que ele faz e sua ética de trabalho diária. A determinação e a motivação que ele tem – você só pode alcançar muito com essas qualidades. Ele está ansioso para terminar a temporada com força total.”

E Carragher, com toda a humildade, acrescentou: “Ele está saindo em alta. Ele tem sido fantástico nesta temporada, então será muito bem lembrado. Acho que a parte do meio de sua passagem pelo Manchester United foi um pouco difícil para ele. Mas não há dúvida de que ele se recuperou. E agora é justo dizer que o futebol não o abandonou, considerando o que ele está produzindo nesta temporada na Premier League. Portanto, Casemiro está no seu direito de, se quiser, responder e dizer: 'deixe a carreira de comentarista antes que ela te deixe'.”