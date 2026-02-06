O motivo que fez Casemiro "agradecer" Michael Carrick após a demissão de Ruben Amorim no Manchester United
- AFP
A recuperação de Casemiro continua
Amorim não teve vergonha de lembrar a Casemiro que ele estava “até atrás de Toby Collyer” na lista de seus meio-campistas favoritos, mas ele mudou a situação em 2025, desempenhando um papel importante na chegada do United à final da Liga Europa. Ainda assim, Casemiro se viu exposto em algumas ocasiões como parte da rígida formação 3-4-3 de Amorim, o que significava que ele era o único meio-campista defensivo e muitas vezes ficava sozinho enquanto Bruno Fernandes tentava ajudar o time no ataque.
Carrick restaurou Kobbie Mainoo ao meio-campo e colocou Fernandes mais à frente no ataque, dando mais apoio a Casemiro. E isso levou a algumas das melhores atuações do brasileiro em seus quatro anos como jogador do United. Na verdade, ele foi tão dominante na recente vitória sobre o Fulham que Jamie Carragher voltou atrás em sua famosa avaliação brutal de dois anos antes, de que “o futebol o havia abandonado”.
- AFP
Saindo em alta
Casemiro está no último ano de contrato com o United e, no mês passado, confirmou que deixará o clube ao fim da temporada, embora tenha prometido dar tudo de si nos últimos meses. Ele disse: “Não é hora de dizer adeus; há muitas outras lembranças a serem criadas nos próximos quatro meses. Ainda temos muito pelo que lutar juntos; meu foco total continuará, como sempre, em dar tudo de mim para ajudar nosso clube a ter sucesso.”
O brasileiro está cumprindo essas palavras. Carrick disse: “Respeito profundamente o que ele faz e sua ética de trabalho diária. A determinação e a motivação que ele tem – você só pode alcançar muito com essas qualidades. Ele está ansioso para terminar a temporada com força total.”
E Carragher, com toda a humildade, acrescentou: “Ele está saindo em alta. Ele tem sido fantástico nesta temporada, então será muito bem lembrado. Acho que a parte do meio de sua passagem pelo Manchester United foi um pouco difícil para ele. Mas não há dúvida de que ele se recuperou. E agora é justo dizer que o futebol não o abandonou, considerando o que ele está produzindo nesta temporada na Premier League. Portanto, Casemiro está no seu direito de, se quiser, responder e dizer: 'deixe a carreira de comentarista antes que ela te deixe'.”
- Getty
Demonstrando gratidão a Carrick
Enquanto jogadores como Lisandro Martinez e Harry Maguire elogiaram o impacto de Carrick em entrevistas pós-jogo, Casemiro decidiu mostrar sua gratidão ao treinador em particular. De acordo com o The Athletic, Casemiro agradeceu a Carrick após seus três primeiros jogos e disse que estava “se sentindo como um jogador de futebol novamente”. Casemiro é conhecido por ser um jogador que sempre valorizou muito a necessidade de ser respeitado, e suas palavras a Carrick sugerem que ele não se sentia assim sob o comando de Amorim, mesmo tendo acabado conquistando o técnico português no final.
- Getty Images Sport
Manchester United busca quarta vitória consecutiva
Com a ajuda de Casemiro, o United está em uma sequência de três vitórias consecutivas sob o comando de Carrick, algo que só conseguiu uma vez em 14 meses sob o comando de Amorim. O time espera ampliar essa sequência quando receber o Tottenham, que está com vários jogadores lesionados, no sábado, para continuar sua busca por uma vaga entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões.
Casemiro, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, foi contratado pelo United em 2022 precisamente por esse motivo e garantiu o objetivo em sua primeira campanha, que ele afirma ser a melhor de sua carreira individual. Os Red Devils não se classificaram para a Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas e sua ausência afetou sua receita comercial. Voltar ao grupo dos melhores do futebol continental é fundamental para os objetivos do United, e Casemiro terá um papel importante nessa empreitada.