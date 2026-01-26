Casemiro de saída do Manchester United: quais os melhores destinos para o volante na próxima janela?

Após quatro temporadas nos Red Devils, Casemiro anunciou que não renovará contrato com o Manchester United ao fim da temporada. Contratado ainda em alta após uma passagem histórica pelo Real Madrid, o volante chegou a Old Trafford como um dos jogadores mais respeitados da posição no futebol europeu.

É verdade que sua passagem por Old Trafford foi marcada por altos e baixos. Apesar dos 21 gols marcados e 12 assistências distribuídas, e dos títulos da Copa da Liga Inglesa (2023) e Copa da Inglaterra (2024) conquistados, ele enfrentou dificuldades para acompanhar o ritmo intenso da Premier League e virou alvo de críticas da torcida e da imprensa em diversos momentos do seu período na Inglaterra.

Hoje, o volante é visto com mais respeito na terra da Rainha, mas quem acompanhou o desenrolar da passagem de Casemiro pelo United sabe que não foi tranquila. O período do brasileiro em Manchester também foi marcado por grande instabilidade no clube, com trocas constantes no comando técnico e incertezas sobre o projeto esportivo, o que levou a um caos completo dentro e fora do campo.

O motivo da saída de Casemiro tem duas faces. A primeira, de que o Manchester United vem planejando uma reformulação estrutural que busca reduzir os custos, rejuvenescer o elenco e acabar com a dependência de jogadores veteranos com salários elevados. Isso naturalmente vai contra o perfil do brasileiro. A segunda, de que Casemiro quer vivenciar um novo ambiente a fim de prolongar sua carreira no mais alto nível — seja na Europa, América do Sul, América do Norte ou Oriente Médio.

E é por isso que, a seguir, a GOAL analisa os possíveis destinos do volante ao final da temporada de 2025/26.