Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Casemiro de saída do Manchester United: quais os melhores destinos para o volante na próxima janela?

Com o anúncio da saída do volante brasileiro ao final da temporada, surgem as especulações de onde ele deve jogar após a Copa do Mundo de 2026

Após quatro temporadas nos Red Devils, Casemiro anunciou que não renovará contrato com o Manchester United ao fim da temporada. Contratado ainda em alta após uma passagem histórica pelo Real Madrid, o volante chegou a Old Trafford como um dos jogadores mais respeitados da posição no futebol europeu.

É verdade que sua passagem por Old Trafford foi marcada por altos e baixos. Apesar dos 21 gols marcados e 12 assistências distribuídas, e dos títulos da Copa da Liga Inglesa (2023) e Copa da Inglaterra (2024) conquistados, ele enfrentou dificuldades para acompanhar o ritmo intenso da Premier League e virou alvo de críticas da torcida e da imprensa em diversos momentos do seu período na Inglaterra. 

Hoje, o volante é visto com mais respeito na terra da Rainha, mas quem acompanhou o desenrolar da passagem de Casemiro pelo United sabe que não foi tranquila. O período do brasileiro em Manchester também foi marcado por grande instabilidade no clube, com trocas constantes no comando técnico e incertezas sobre o projeto esportivo, o que levou a um caos completo dentro e fora do campo.

O motivo da saída de Casemiro tem duas faces. A primeira, de que o Manchester United vem planejando uma reformulação estrutural que busca reduzir os custos, rejuvenescer o elenco e acabar com a dependência de jogadores veteranos com salários elevados. Isso naturalmente vai contra o perfil do brasileiro. A segunda, de que Casemiro quer vivenciar um novo ambiente a fim de prolongar sua carreira no mais alto nível — seja na Europa, América do Sul, América do Norte ou Oriente Médio.
E é por isso que, a seguir, a GOAL analisa os possíveis destinos do volante ao final da temporada de 2025/26.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Arábia Saudita

    Casemiro vem sendo fortemente ligado à Arábia Saudita como um dos principais alvos para a próxima janela de transferências. Segundo a beIN Sports, a Saudi Pro League vê no brasileiro um dos alvos “mais realistas” do próximo mercado, especialmente porque ele estará disponível como agente livre em junho. O Al Ittihad teria mostrado interesse previamente, e a possibilidade de jogar ao lado de nomes como Benzema e Fabinho, jogadores com quem Casemiro jogou no Real Madrid e na seleção brasileira, respectivamente, agrega no cenário de uma mudança que combina rostos conhecidos, competição de alto nível e um pacote salarial sólido. 

    Além da ligação com Benzema e Fabinho, a amizade de Cristiano Ronaldo com Casemiro, desenvolvida durante a passagem de ambos por Real Madrid e Manchester United, poderia ser um fator para ele se transferir para o Al-Nassr, com relatos de que CR7 teria pedido, anteriormente, sua contratação para reforçar o elenco do clube saudita — embora, naquela ocasião, o volante tenha decidido permanecer na Europa.

  • Casemiro São PauloYASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images

    São Paulo

    Retornar ao São Paulo, clube que formou Casemiro em Cotia e por onde atuou profissionalmente antes de sua transferência ao Real Madrid, é uma possibilidade que circula entre os torcedores na redes sociais. Recentemente, o conceituado jornalista Ekrem Konur noticiou que o São Paulo monitora a situação do jogador, considerando a possibilidade de repatriá-lo sem custos devido à sua condição de agente livre ao final do seu contrato. 

    No entanto, André Hernan, jornalista dos canais ESPN, apurou que o jogador não deseja voltar para o Brasil e ainda busca oportunidades no exterior. A intenção de jogar no mais alto nível até a Copa do Mundo de 2026 e a diferença salarial entre o cenário da Europa e Arábia Saudita em relação ao futebol brasileiro certamente pesam na decisão do volante de continuar em território estrangeiro.

    A boa notícia para o torcedor tricolor é que, ainda segundo André Hernan, em uma eventual volta ao futebol brasileiro, Casemiro dará preferência ao São Paulo.

  • Casemiro Real Madrid Supercup 2022Getty

    Real Madrid

    Ao longo dos anos, Casemiro sempre falou com carinho da sua trajetória no Bernabéu e da sensação de estar “em casa” — como quando ele voltou de seu empréstimo ao Porto, em 2015. Como um jogador que frequentou o clube desde as categorias de base, ele se sente parte do Real Madrid e por muitos anos foi um pilar do meio-campo histórico juntamente com Toni Kroos e Luka Modric.

    Apesar desse vínculo afetivo e do histórico vitorioso em Madrid — com direito a cinco títulos da Liga dos Campeões—, até o momento não há indicações públicas de que o clube merengue esteja preparado para trazer o atleta de volta nesta janela. Casemiro, aos 33 anos e mirando minutagem regular, dificilmente receberia o espaço que deseja no Real, que vem focando em trabalhar no desenvolvimento dos seus jovens e montar um time sólido a longo prazo. É por isso que, mesmo com a idolatria interna de Casemiro e o alinhamento dos seus ideais com o do clube, é improvável que ele tenha uma nova passagem pela capital espanhola.

  • Casemiro - PortoGetty Images

    Porto

    Antes de consolidar sua carreira no Real Madrid, Casemiro viveu um ano importante no Porto, entre 2014 e 2015, onde atuou em 41 jogos e marcou 4 gols, recebendo elogios por sua evolução tática e física no meio-campo. 

    Voltar para o Porto seria a oportunidade de se reunir com Thiago Silva — seu companheiro de seleção brasileira que também jogou no clube português no início da carreira —, e de conseguir uma vaga em uma equipe com relevância na Europa, mas, ao mesmo tempo, com menos pressão para a conquista de títulos continentais. Pode ser um destino que equilibre a abertura do Porto em contratar jogadores veteranos e que podem trazer experiência e solidez para o elenco com o desejo de Casemiro de continuar jogando com minutagem regular em uma equipe competitiva.

    Até o momento, no entanto, não há evidências de negociações concretas entre Casemiro e o Porto, mas propostas de contrato podem surgir conforme a temporada avança e o acordo do volante com o Manchester United se aproxima de expirar.

  • Son Heung-Min, LAFCGetty

    Major League Soccer

    A Major League Soccer (MLS) tem ganhado destaque entre as possibilidades para o futuro de Casemiro. Segundo a Sports Illustrated, a transferência para a MLS é apontada como um dos destinos “mais prováveis” para o volante brasileiro, já que é uma opção que combina a competitividade que ele deseja com uma atração financeira notável.

    De acordo com o portal Sports Boom, o agente de Casemiro está ativamente procurando transferências para a MLS, e que o Los Angeles FC, equipe que hoje joga Heung-min Son, está "atualmente na liderança da competição para recrutar o volante". No entanto, o LAFC não é o único que busca a contratação de Casemiro, com o Daily Mail informando que o LA Galaxy "expressou um interesse significativo" no brasileiro — significando que a cidade de Los Angeles, seja de um lado ou de outro, é o destino mais provável para Casemiro até o momento.

