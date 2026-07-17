Faleceu Osvaldo Bagnoli, o técnico do histórico título do Hellas Verona. Ele tinha 91 anos. Milânese de nascimento (apelidado de “O Mago da Bovisa”), Bagnoli conquistou um dos maiores feitos da história do futebol italiano ao levar o Hellas ao título na temporada de 1984/85. Como jogador, atuou, entre outros, pelo Milan, Verona e Udinese; como técnico, além do Verona, também treinou, entre outros, a Inter e o Genoa.
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Morte de Bagnoli: a homenagem do Inter, do Genoa e do Milan
AS MENSAGENS DO GENOA, DO INTER E DO MILAN
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