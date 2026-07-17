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Italian Football Federation Hall Of FameGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Morte de Bagnoli: a homenagem do Inter, do Genoa e do Milan

Inter de Milão
Genoa
Milan
Campeonato Italiano

As entidades ligadas à sua carreira expressam suas condolências pelo falecimento de Bagnoli

Faleceu Osvaldo Bagnoli, o técnico do histórico título do Hellas Verona. Ele tinha 91 anos. Milânese de nascimento (apelidado de “O Mago da Bovisa”), Bagnoli conquistou um dos maiores feitos da história do futebol italiano ao levar o Hellas ao título na temporada de 1984/85. Como jogador, atuou, entre outros, pelo Milan, Verona e Udinese; como técnico, além do Verona, também treinou, entre outros, a Inter e o Genoa.

  • AS MENSAGENS DO GENOA, DO INTER E DO MILAN





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