Morata causa espanto: "Cheguei ao Milan sob o efeito de medicamentos"

Não sinto ódio nem rancor por ninguém. Carvajal é meu amigo, continuo apoiando-os e torcendo por eles. Mas acho que na Espanha não é comum ver um jogador passar do Real para o Atlético, ao passo que na Itália é mais comum ver alguém jogar tanto no Milan quanto no Inter. É futebol, as pessoas deveriam entender isso. Eu sempre dou o exemplo das empresas: as pessoas mudam de emprego por dinheiro, por motivos pessoais ou porque não se sentem bem. Nós, por outro lado, somos considerados traidores. O lado positivo é que, quando encontro torcedores do Atlético, eles me cumprimentam com carinho. E isso vale muito para mim. Gosto de explicar a eles o que o Atlético representa. Quando me fazem perguntas, sempre digo que o que eles veem não é a normalidade. A normalidade é lutar a vida inteira para conquistar algo. Tive muita sorte, mas trabalhei muito. Por isso, gostaria que meus filhos torcessem pelo Atlético: porque acredito que a vida é a coisa mais parecida que existe com o Atlético. Quando vejo o Koke, o Cholo e toda essa galera que há anos vem atrás da Liga dos Campeões, e depois vejo o Koke no campo de treinamento recomeçando do zero... eu não aguentaria. Seria muito difícil para mim.