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SüdkoreaGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Militares abatem drone suspeito: suspeita de espionagem na Copa do Mundo

Copa do Mundo
México x República da Coreia
México
República da Coreia

Aparentemente, ocorreu um incidente extremamente estranho durante o treino da seleção sul-coreana.

De acordo com relatos coincidentes da mídia, o treino fechado da equipe em Zapopan, no México, teria sido espionado por meio de um drone.

  • Atualmente, a Coreia do Sul se prepara para o importante segundo jogo da fase de grupos do Grupo A contra o co-anfitrião México. Até o momento, não foi possível identificar quem foi o responsável pela suposta espionagem.

    Segundo informações, o drone teria sido avistado na terça-feira, no início do treino, enquanto a equipe liderada pelo ex-jogador da Premier League Heung-Min Son fazia o aquecimento.

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  • A Coreia do Sul pode avançar para as oitavas de final com uma vitória

    Um militar mexicano, lotado no acampamento-base da seleção e responsável pelo bloqueio de drones, teria finalmente derrubado a aeronave. A Federação Sul-Coreana de Futebol informou a FIFA sobre o incidente logo em seguida.

    A Coreia do Sul havia estreado no torneio com uma vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca na primeira rodada. Com uma vitória sobre o México, que venceu a África do Sul por 2 a 0, os asiáticos poderiam garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final.

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