De acordo com relatos coincidentes da mídia, o treino fechado da equipe em Zapopan, no México, teria sido espionado por meio de um drone.
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Militares abatem drone suspeito: suspeita de espionagem na Copa do Mundo
Atualmente, a Coreia do Sul se prepara para o importante segundo jogo da fase de grupos do Grupo A contra o co-anfitrião México. Até o momento, não foi possível identificar quem foi o responsável pela suposta espionagem.
Segundo informações, o drone teria sido avistado na terça-feira, no início do treino, enquanto a equipe liderada pelo ex-jogador da Premier League Heung-Min Son fazia o aquecimento.
A Coreia do Sul pode avançar para as oitavas de final com uma vitória
Um militar mexicano, lotado no acampamento-base da seleção e responsável pelo bloqueio de drones, teria finalmente derrubado a aeronave. A Federação Sul-Coreana de Futebol informou a FIFA sobre o incidente logo em seguida.
A Coreia do Sul havia estreado no torneio com uma vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca na primeira rodada. Com uma vitória sobre o México, que venceu a África do Sul por 2 a 0, os asiáticos poderiam garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final.