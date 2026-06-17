Militares abatem drone suspeito: suspeita de espionagem na Copa do Mundo

Atualmente, a Coreia do Sul se prepara para o importante segundo jogo da fase de grupos do Grupo A contra o co-anfitrião México. Até o momento, não foi possível identificar quem foi o responsável pela suposta espionagem.

Segundo informações, o drone teria sido avistado na terça-feira, no início do treino, enquanto a equipe liderada pelo ex-jogador da Premier League Heung-Min Son fazia o aquecimento.