Milão, Sacchi: “Leao precisa acordar. Assim Allegri poderá realizar a façanha”

Arrigo Sacchi, ex-treinador do Milan e ex-técnico da seleção italiana, analisou a disputa pelo título entre Inter e Milan nas colunas do jornal Gazzetta dello Sport.

Segundo o ex-técnico e atual comentarista do futebol italiano, o clube rossonero tem sérias chances de conquistar o título com a recuperação que está nas mãos de Massimiliano Allegri. No entanto, será necessário que a equipe de Chivu continue a não convencer, com muitos elementos em declínio por “menos determinação” do que no passado, e que Rafael Leão acorde.

Eis as suas palavras