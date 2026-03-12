Goal.com
Milão, Sacchi: “Leao precisa acordar. Assim Allegri poderá realizar a façanha”

Arrigo Sacchi, ex-treinador do Milan e ex-técnico da seleção italiana, analisou a disputa pelo título entre Inter e Milan nas colunas do jornal Gazzetta dello Sport. 

Segundo o ex-técnico e atual comentarista do futebol italiano, o clube rossonero tem sérias chances de conquistar o título com a recuperação que está nas mãos de Massimiliano Allegri. No entanto, será necessário que a equipe de Chivu continue a não convencer, com muitos elementos em declínio por “menos determinação” do que no passado, e que Rafael Leão acorde.

Eis as suas palavras

  • EMPRESA SCUDETTO NAS CORDA DE ALLEGRI

    O Milan tem a chance de voltar à disputa pelo título e até mesmo conquistá-lo. A equipe tem uma estrutura muito sólida e a vitória no clássico certamente animou todo o ambiente. A equipe de Allegri está apta para essa façanha.
  • INTER EM DECLÍNIO E MENOS DETERMINADO

    Claro, sete pontos a recuperar são muitos: são necessários três jogos e não é fácil, porque os rossoneri teriam de ganhar todos e o Inter teria de somar apenas um ponto. Mas o Inter tem apenas um dever: somar pontos e manter a diferença. O scudetto é o único objetivo que resta e, portanto, os nerazzurri darão tudo de si para chegar à meta. Mas confesso que os vi em ligeiro declínio em relação a outros períodos da temporada. Talvez seja por causa das ausências, ou talvez eles estejam menos determinados e eficazes do que antes.”

  • Sair da espiral negativa será um problema

    “Entrar em uma fase negativa é muito rápido, mas sair dela é um problema. O jogador que pode ajudar o Inter a conquistar o título é, sem dúvida, Lautaro. Dos quatro atacantes, ele é o melhor, além de ser o capitão, um líder respeitado e ouvido no vestiário. Espero um pouco mais de Barella, que não me parece estar em sua melhor forma.”

  • LEAO PRECISA ACORDAR

    “No Milan, não tenho dúvidas: o homem-chave é Modric, é ele que faz a equipe funcionar e que a impulsiona. Se o físico o aguentar, mas não vejo por que ele o trairia agora, acho que sua contribuição será fundamental. E se Leao acordar e começar a ter a continuidade que até agora lhe faltou, então a discussão sobre o título não está encerrada”.

0