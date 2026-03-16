Milão, os dias de Leão: do confronto com Allegri ao confronto com Pulisic, veja o que está acontecendo

Não aceitar bem uma substituição não é crime, mas há maneiras certas e erradas de sair de campo. A reação de Leão aos 67 minutos, no momento da substituição por Fullkrug, foi prejudicial para a equipe, tanto porque fez com que ela perdesse minutos importantes para tentar reverter o resultado, quanto porque contribuiu para deixar o time mais nervoso e ansioso. Uma reclamação tão ostensiva que até Maignan saiu do gol para tentar acalmar o companheiro e manter o equilíbrio em um momento delicado.
Ironias do destino: o Olimpico e a Lazio voltam a ser palco da impaciência de Leão. Em 31 de agosto de 2024, Theo Hernandez e Rafael Leão começaram no banco após as críticas pela derrota para o Parma e não participaram do intervalo de relaxamento de Fonseca. Um gesto que soou como um rompimento com o técnico.