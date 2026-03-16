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cm grafica pulisic leao milan 2025 26 16.9Getty Images

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Milão, os dias de Leão: do confronto com Allegri ao confronto com Pulisic, veja o que está acontecendo

O Estádio Olímpico foi, mais uma vez, palco do descontentamento de Leão: a polêmica no momento da substituição por Fullkrug certamente terá desdobramentos

Não aceitar bem uma substituição não é crime, mas há maneiras certas e erradas de sair de campo. A reação de Leão aos 67 minutos, no momento da substituição por Fullkrug, foi prejudicial para a equipe, tanto porque fez com que ela perdesse minutos importantes para tentar reverter o resultado, quanto porque contribuiu para deixar o time mais nervoso e ansioso. Uma reclamação tão ostensiva que até Maignan saiu do gol para tentar acalmar o companheiro e manter o equilíbrio em um momento delicado.

Ironias do destino: o Olimpico e a Lazio voltam a ser palco da impaciência de Leão. Em 31 de agosto de 2024, Theo Hernandez e Rafael Leão começaram no banco após as críticas pela derrota para o Parma e não participaram do intervalo de relaxamento de Fonseca. Um gesto que soou como um rompimento com o técnico. 

  • ENTRE RUOLO E ALLEGRI

    Enquanto, à beira do campo, Allegri tentava consolar Leão com uma série de abraços, nas arquibancadas também foi filmado um Igli Tare perplexo. Por um lado, o desabafo de Leão pode ser explicado pela frustração de um jogador que tem as cores rossoneras tatuadas no coração; por outro, não dá para achar que tudo foi simplesmente varrido para debaixo do tapete. Amanhã, com o reinício dos treinos, é possível antecipar um confronto entre Max e Rafa, também em virtude de uma relação que vinha sendo muito direta e sincera até hoje. O camisa 10 português, muito provavelmente, apresentará suas desculpas ao técnico de Livorno. O aspecto tático também será central, pois a percepção é a de um jogador que não consegue ser ele mesmo na função de ponta-de-lança. Ontem à noite, no momento da substituição, o camisa 10 rossonero implorou ao seu treinador para não prosseguir com a troca, pois queria voltar a jogar na lateral, dada a mudança para o 4-3-3. Um primeiro sinal, claro, de insatisfação após meses como um soldado perfeito, inclusive na interpretação da nova função.
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  • ESCLARECIMENTO COM PULISIC

    Tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes. No 3-5-2 de Allegri, a dupla Leão-Pulisic tem dificuldade para decolar, e os números falam por si: em 2025, o Milan lamentava nunca ter contado com a dupla Leão-Pulisic, mas acabou mudando de ideia devido ao fraco desempenho. Certamente mais livres de problemas físicos neste 20226, os dois nunca marcaram juntos: zero gols para Pulisic, enquanto Leão marcou contra o Cagliari (Pulisic não estava), Genoa, Como (Pulisic ainda não havia entrado) e Cremonese (Pulisic já havia saído). 

    O aspecto emocional neste período conta mais do que o dobro; os problemas precisam ser resolvidos para não desperdiçar o que foi conquistado até hoje. Entre os confrontos programados está também o entre o português e o Capitão América, na tentativa de se recuperarem de um momento complicado. Leão tentará esclarecer as coisas com Pulisic depois de ter mandado o companheiro para aquele lugar por ele não ter dado a assistência em pelo menos duas ocasiões, quando tinha espaço para causar dano a Motta e empatar o gol, depois decisivo para a vitória, de Isaksen.

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