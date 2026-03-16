Milão, os dias de Leão: do confronto com Allegri ao confronto com Pulisic, veja o que está acontecendo

Tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes. No 3-5-2 de Allegri, a dupla Leão-Pulisic tem dificuldade para decolar, e os números falam por si: em 2025, o Milan lamentava nunca ter contado com a dupla Leão-Pulisic, mas acabou mudando de ideia devido ao fraco desempenho. Certamente mais livres de problemas físicos neste 20226, os dois nunca marcaram juntos: zero gols para Pulisic, enquanto Leão marcou contra o Cagliari (Pulisic não estava), Genoa, Como (Pulisic ainda não havia entrado) e Cremonese (Pulisic já havia saído).

O aspecto emocional neste período conta mais do que o dobro; os problemas precisam ser resolvidos para não desperdiçar o que foi conquistado até hoje. Entre os confrontos programados está também o entre o português e o Capitão América, na tentativa de se recuperarem de um momento complicado. Leão tentará esclarecer as coisas com Pulisic depois de ter mandado o companheiro para aquele lugar por ele não ter dado a assistência em pelo menos duas ocasiões, quando tinha espaço para causar dano a Motta e empatar o gol, depois decisivo para a vitória, de Isaksen.