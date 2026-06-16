Ruben Amorim será o próximo técnico do Milan. Segundo o jornal ABola, o técnico português deve chegar a Milão nos próximos dias e, entretanto, já escolheu sua comissão técnica. Ele levará para o Rossonero a equipe que o acompanhou nos últimos anos: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido e o treinador de goleiros Jorge Vital, que já trabalhou com ele na época do Sporting Braga.
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Milão: conheça a comissão técnica de Ruben Amorim
AMORIM ABRINDE AO DINHEIRO
O técnico de Lisboa abrirá, assim, mão do salário anual acordado com o Manchester United, clube que o demitiu em janeiro, mas com o qual tinha contrato até 30 de junho de 2027.