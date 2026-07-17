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Tomori MilanGetty Images

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Milan, ouça o ex-CEO do Aston Villa: “Acho que Tomori vai acabar no Coventry, do Lampard”

Milan

Fikayo Tomori está na mira do Coventry e do Newcastle; segundo o ex-CEO do Aston Villa, o zagueiro central do Milan acabará indo para o time de Lampard

Keith Wyness, ex-CEO do Aston Villa, falou assim ao Football Insider no podcast Inside Track: “Algo me diz que Lampard está realmente se esforçando com todas as suas forças, nos bastidores, para concretizar essa negociação pelo Fikayo Tomori. O Coventry vai precisar de algo para tentar se reforçar de alguma forma e também precisa de referências, de líderes. Tomori é um jogador razoável. Não acho que seja um craque de nível mundial, mas certamente está em um ótimo nível. Acho que ele poderia fazer esse tipo de trabalho para o Coventry. No fim das contas, acredito que, se o Newcastle não se manifestar de forma concreta, ele vai acabar no Coventry com o Lampard.”

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