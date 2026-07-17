Milan, ouça o ex-CEO do Aston Villa: “Acho que Tomori vai acabar no Coventry, do Lampard”

Keith Wyness, ex-CEO do Aston Villa, falou assim ao Football Insider no podcast Inside Track: “Algo me diz que Lampard está realmente se esforçando com todas as suas forças, nos bastidores, para concretizar essa negociação pelo Fikayo Tomori. O Coventry vai precisar de algo para tentar se reforçar de alguma forma e também precisa de referências, de líderes. Tomori é um jogador razoável. Não acho que seja um craque de nível mundial, mas certamente está em um ótimo nível. Acho que ele poderia fazer esse tipo de trabalho para o Coventry. No fim das contas, acredito que, se o Newcastle não se manifestar de forma concreta, ele vai acabar no Coventry com o Lampard.”
Getty Images