Milan, oficial: Diawara foi contratado. Valores e duração do contrato

Sankhoun Diawara no Milan. O zagueiro francês, nascido em 2006, chega do Troyes por 3 milhões de euros, mais bônus.









Este é o comunicado do Milan: "O AC Milan comunica que adquiriu em definitivo os direitos esportivos do jogador Sankhoun Diawara junto ao ESTAC Troyes, até 30 de junho de 2031, com opção de renovação contratual.





Nascido em Paris em 13 de janeiro de 2006, Diawara se desenvolveu no futebol na França, nas categorias de base do FC Solitaires Paris e do CA Paris-Charenton, antes de chegar, em 2020, às categorias de base do Troyes. Depois de completar sua formação no clube francês, estreou no time principal em novembro de 2024, pela Copa da França. Na temporada seguinte, somou 17 partidas entre o campeonato e a copa nacional, contribuindo para o acesso do Troyes à Ligue 1 e para a conquista do título da Ligue 2, ganhando rapidamente destaque como um dos jovens defensores mais promissores do campeonato.





Zagueiro canhoto, Diawara alia qualidade técnica, força física e personalidade, características que fazem dele um jovem de grande perspectiva, já protagonista do futebol profissional francês e pronto para dar sequência ao seu caminho no Milan.





Sankhoun Diawara vestirá a camisa 13.





O clube deseja a Sankhoun as boas-vindas".