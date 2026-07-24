O Milan vai chegar a Glasgow esta noite, porque amanhã vai defrontar o Celtic num amigável. No avião para a Escócia não embarcou Christopher Nkunku: o avançado francês parou devido a um ressentimento muscular. Permanecem também em Milanello Pervis Estupinan (juntará-se à equipa na digressão na Austrália) e o segundo guarda-redes Pietro Terracciano.
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Milan, Nkunku para: eis quem Amorim convocou para o amigável de Glasgow contra o Celtic
Espaço para os jovens
O teste amigável contra o Celtic será útil tanto para perceber a condição física do grupo como para descobrir os muitos jovens que estão a treinar com Gabbia e companhia. Amorim convocou vários jovens, além dos recém-renovados, como Camarda e Comotto: tratam-se de Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella e Guernier.
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