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Christopher Nkunku Zachary Athekame Genoa MilanGetty

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Milan, Nkunku para: eis quem Amorim convocou para o amigável de Glasgow contra o Celtic

Milan

Milan, primeira paragem da temporada: Nkunku não viaja para Glasgow devido a um desconforto muscular

O Milan vai chegar a Glasgow esta noite, porque amanhã vai defrontar o Celtic num amigável. No avião para a Escócia não embarcou Christopher Nkunku: o avançado francês parou devido a um ressentimento muscular. Permanecem também em Milanello Pervis Estupinan (juntará-se à equipa na digressão na Austrália) e o segundo guarda-redes Pietro Terracciano.

  • Espaço para os jovens

    O teste amigável contra o Celtic será útil tanto para perceber a condição física do grupo como para descobrir os muitos jovens que estão a treinar com Gabbia e companhia. Amorim convocou vários jovens, além dos recém-renovados, como Camarda e Comotto: tratam-se de Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella e Guernier.

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