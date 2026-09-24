O técnico da seleção de Gales, Craig Bellamy, fez muitos elogios ao capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da Uefa, no Estádio José Alvalade. O treinador de 48 anos exaltou a longevidade do atacante e admitiu total admiração pela ambição declarada de Ronaldo de marcar 1.000 gols na carreira profissional.

Bellamy reconheceu o atacante de 41 anos como uma lenda de todos os tempos, cujo legado vai durar por séculos.

No entanto, o técnico galês pediu em tom bem-humorado que Ronaldo adie sua busca por gols até depois do confronto entre as seleções.