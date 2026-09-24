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Mil 1.000 absurdo! Velho rival Bellamy se impressiona com meta de gols de Ronaldo, mas exige que Lisboa passe em branco
Bellamy exalta a incrível busca de Ronaldo pelos 1.000 gols
O técnico da seleção de Gales, Craig Bellamy, fez muitos elogios ao capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da Uefa, no Estádio José Alvalade. O treinador de 48 anos exaltou a longevidade do atacante e admitiu total admiração pela ambição declarada de Ronaldo de marcar 1.000 gols na carreira profissional.
Bellamy reconheceu o atacante de 41 anos como uma lenda de todos os tempos, cujo legado vai durar por séculos.
No entanto, o técnico galês pediu em tom bem-humorado que Ronaldo adie sua busca por gols até depois do confronto entre as seleções.
- Getty Images Sport
Ex-rivais se enfrentam em Lisboa após história na Premier League
Ao longo da própria carreira como jogador, Bellamy enfrentou Ronaldo cinco vezes na Premier League, representando Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers e West Ham United. O confronto mais marcante entre eles aconteceu na temporada 2008–09, quando Ronaldo marcou dois gols em Old Trafford para garantir a vitória por 2 a 0 do Manchester United sobre o West Ham de Bellamy.
Tendo também travado duelos intensos em clássicos do Noroeste durante sua passagem por Anfield, Bellamy entende o desafio defensivo único que Ronaldo representa.
"Estamos falando de mil gols. Sério? Quem faz mil gols?", declarou Bellamy. "É simplesmente absurdo, e eu espero que ele consiga, mas espero que amanhã ele não consiga nada. Começa depois de nós."
Técnico galês apoia Jorge Jesus como nome certo para Portugal
Ao abordar a mudança no comando de Portugal, Bellamy elogiou o recém-nomeado técnico Jorge Jesus como um taticista incrível, capaz de destravar o potencial de nível mundial do elenco. Ele sugeriu que Jesus oferece exatamente a disciplina estrutural exigida pelo talentoso grupo português.
Apesar de esperar uma partida intensa e em alta rotação, Bellamy torce para que Portugal passe por um pequeno período de adaptação durante o jogo de quinta-feira.
"Acho que é a escolha certa para Portugal. Acho que funciona", explicou Bellamy. "O que ele pode oferecer é exatamente o que este time de Portugal precisa e provavelmente é o que os jogadores querem."
- AFP
Mesmo desfalcado por lesões, País de Gales mira a classificação para a Euro em Lisboa
País de Gales inicia sua segunda campanha na Liga A administrando uma grave lista de lesões, que inclui nomes importantes como Harry Wilson, Karl Darlow e Joe Rodon. O capitão Ben Davies destacou a partida como um grande teste contra uma das principais seleções da Europa, marcando o primeiro encontro oficial entre as nações desde a semifinal da Euro 2016, em Lyon.
Bellamy segue determinado a garantir um resultado positivo para melhorar o posicionamento do País de Gales como cabeça de chave nas próximas Eliminatórias da Euro.
A seleção galesa pretende controlar o ritmo da partida e apresentar uma atuação defensiva resiliente.
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