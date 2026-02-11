Getty Images
Mikel Arteta reage à “notícia muito triste” da demissão de Thomas Frank do Tottenham, enquanto o técnico do Arsenal elogia o “excelente treinador e homem extraordinário”.
Frank demitido pelo Spurs após temporada desastrosa
Frank deixa o Spurs como o pior treinador de todos os tempos de um clube dos seis grandes da Premier League, segundo as estatísticas. O Tottenham corre um sério risco de ser arrastado para uma luta contra o rebaixamento, depois de oito jogos sem vencer no campeonato. A decisão de demitir Frank foi anunciada na quarta-feira.
O Spurs disse em um comunicado: “O clube tomou a decisão de fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipe masculina e Thomas Frank deixará o clube hoje.
Thomas foi nomeado em junho de 2025, e estávamos determinados a dar a ele o tempo e o apoio necessários para construirmos juntos o futuro.
No entanto, os resultados e o desempenho levaram a diretoria a concluir que uma mudança neste momento da temporada é necessária.
Durante todo o seu tempo no clube, Thomas se comportou com compromisso inabalável, dando tudo de si em seus esforços para levar o clube adiante. Gostaríamos de agradecer sua contribuição e desejar-lhe todo o sucesso no futuro.”
Arteta reage à saída de Frank
Em uma coletiva de imprensa na tarde de quarta-feira, o técnico do Arsenal, Arteta, foi questionado sobre suas opiniões e sentimentos em relação à decisão do rival do norte de Londres de se separar de seu treinador.
“Bem, é sempre uma notícia muito triste quando um colega não continua no cargo, porque Thomas é um excelente técnico, além de ser um homem extraordinário, e ele provou isso na liga. Sabemos onde estamos. Sabemos que nossa responsabilidade vai além do desempenho”, respondeu Arteta. “Às vezes, os resultados determinam o que acontece conosco. Desejamos a ele tudo de bom em sua próxima decisão.”
Arteta também foi questionado sobre se a Premier League está se tornando mais impaciente, enquanto lhe foi perguntado se o Spurs já passou por oito treinadores diferentes durante seu tempo no banco do Arsenal.
“Não sei. Não acho que você possa simplesmente pegar todos os exemplos da mesma maneira. Acho que, no contexto de cada clube, é muito diferente, mas é sempre uma possibilidade”, acrescentou.
“Acho que cada época é diferente em cada clube e temos nesta Premier League dois dos treinadores mais icônicos, Arsene e Sir Alex, há tantos anos. Isso mudou muito em ambos os clubes. Não sei.
“Depende de muitos fatores. Na minha opinião, o primeiro é se você tem os jogadores apoiando você, se eles gostam do que fazem e acreditam no que você faz, isso é muito importante. Então você tem que ganhar muitos jogos, porque no final, se você não fizer isso, não vai continuar no cargo, e essa é a realidade do nosso trabalho.”
Os jogadores do Spurs se cansaram do amor de Frank pelo Arsenal.
De acordo com o Daily Telegraph, Frank desiludiu o vestiário do Tottenham com seus elogios persistentes ao Arsenal. Uma fonte disse: “Ele ficava falando constantemente sobre o Arsenal para os jogadores, e eles rapidamente se cansaram disso. Mesmo antes e depois do jogo no Emirates, ele ficava dizendo a eles como o Arsenal era bom. O sentimento entre alguns era basicamente ‘cale a boca sobre o Arsenal’”.
Frank também irritou os torcedores ao mencionar o time “Invincibles” do Arsenal em sua coletiva de imprensa de estreia, quando insistiu que o Spurs “perderia 100% dos jogos”, além de ter sido visto bebendo de um copo com a marca do Arsenal antes da derrota para o Bournemouth em janeiro.
Tottenham procura sucessor antes do clássico do norte de Londres
O Tottenham espera contratar um novo treinador principal — seja ele interino ou permanente — antes do clássico do norte de Londres, no próximo domingo, em casa, contra o Arsenal. O Spurs não vence o Gunners desde maio de 2022.
