Mikel Arteta reage à “notícia muito triste” da demissão de Thomas Frank do Tottenham, enquanto o técnico do Arsenal elogia o “excelente treinador e homem extraordinário”.

Em uma coletiva de imprensa na tarde de quarta-feira, o técnico do Arsenal, Arteta, foi questionado sobre suas opiniões e sentimentos em relação à decisão do rival do norte de Londres de se separar de seu treinador.

“Bem, é sempre uma notícia muito triste quando um colega não continua no cargo, porque Thomas é um excelente técnico, além de ser um homem extraordinário, e ele provou isso na liga. Sabemos onde estamos. Sabemos que nossa responsabilidade vai além do desempenho”, respondeu Arteta. “Às vezes, os resultados determinam o que acontece conosco. Desejamos a ele tudo de bom em sua próxima decisão.”

Arteta também foi questionado sobre se a Premier League está se tornando mais impaciente, enquanto lhe foi perguntado se o Spurs já passou por oito treinadores diferentes durante seu tempo no banco do Arsenal.

“Não sei. Não acho que você possa simplesmente pegar todos os exemplos da mesma maneira. Acho que, no contexto de cada clube, é muito diferente, mas é sempre uma possibilidade”, acrescentou.

“Acho que cada época é diferente em cada clube e temos nesta Premier League dois dos treinadores mais icônicos, Arsene e Sir Alex, há tantos anos. Isso mudou muito em ambos os clubes. Não sei.

“Depende de muitos fatores. Na minha opinião, o primeiro é se você tem os jogadores apoiando você, se eles gostam do que fazem e acreditam no que você faz, isso é muito importante. Então você tem que ganhar muitos jogos, porque no final, se você não fizer isso, não vai continuar no cargo, e essa é a realidade do nosso trabalho.”