Mikel Arteta em pânico! Os vencedores e os perdedores da vitória do Manchester United que pode complicar a temporada do Arsenal

Em sua coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico do United, Michael Carrick, minimizou a ideia de que usaria o mesmo plano de jogo que derrotou o Manchester City no último fim de semana para superar o Arsenal. "Cada jogo é diferente, isso é um fator", disse ele. "Nunca é igual, mesmo quando você chega ao intervalo e teve um bom desempenho por 45 minutos. Eu nunca gosto de dizer 'vamos repetir a mesma coisa', porque nunca é exatamente a mesma coisa, você precisa construir em cima disso. Não será copiar e colar, acho que há novos elementos que precisam ser incorporados, precisamos estar preparados, precisamos estar no nosso melhor. E se estivermos no nosso melhor, estaremos lá, sentimos que temos uma boa chance."

De fato, esta não foi a mesma atuação de intensidade implacável, mas foi, ainda assim, inteligente e calculada. Durante a primeira meia hora, o United teve dificuldades para lidar com o Arsenal, sentindo-se encurralado e sem uma saída de bola para aliviar a pressão. Foi somente quando Lisandro Martínez marcou um gol contra que seu time acordou, mas a partir daí, foi claramente superior. Assistir ao United de Ruben Amorim era difícil, mas mesmo recuado, o time de Carrick parecia apreciar suas responsabilidades defensivas e ainda conseguia atacar com a velocidade exigida por sua torcida.

O autor do gol da vitória, Matheus Cunha, disse sobre Carrick: "Ele conhece essa sensação, jogou aqui por tantos anos. Ele conhece a sensação de estar em Manchester, conhece a sensação de estar no United. Ele sabe como os torcedores querem se sentir. Ele tentou nos mostrar cada momento, tentou conversar conosco para que entendêssemos em certos momentos e dizer 'todo mundo está contra nós', então acho que nos sentimos mais unidos." Harry Maguire, eleito o melhor jogador da partida, acrescentou: "Michael chegou, tem sido brilhante conosco, trouxe uma energia nova, o grupo realmente se fortaleceu. Dois jogos difíceis, provavelmente todos pensariam que sairíamos deles com poucos pontos, mas vencer os dois é magnífico."

A onda de sucesso com a chegada de um novo treinador parece ter favorecido Carrick , e certamente haverá comparações com o período de Ole Gunnar Solskjaer como interino em 2019, antes de ser efetivado no cargo. Independentemente do que aconteça, ele já conquistou duas grandes vitórias em dois jogos e até mesmo venceu o Arsenal de Arteta por 3 a 2 em duas partidas com quatro anos de diferença. Isso não é pouca coisa.