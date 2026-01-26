Goal.com
Arsenal-Man Utd W+Ls.jpgGetty/GOAL
Sean Walsh

Mikel Arteta em pânico! Os vencedores e os perdedores da vitória do Manchester United que pode complicar a temporada do Arsenal

Na semana que antecedeu o jogo Arsenal x Manchester United, um dos temas de debate era se esta versão dos Gunners, que busca uma quádrupla coroa inédita, seria capaz de vencer os Red Devils de 2007/08, que conquistaram a Premier League e a Champions League. Como muitos já apontaram, o time de Mikel Arteta não consegue vencer nem mesmo a versão de 2025/26

Com razão, o Arsenal era o grande favorito para o confronto de domingo. Uma vitória teria aumentado sua vantagem na liderança da Premier League para sete pontos. Até então, o time estava invicto em casa nesta temporada. Mas então o United os assustou.

Os Red Devils fizeram uma partida quase impecável nos contra-ataques, sufocando os adversários por longos períodos e atacando com determinação sempre que conseguiam a posse de bola. Conquistaram a vitória merecidamente, a primeira na Premier League desde 2017/18.

É um resultado e duas atuações que terão enormes repercussões para o resto da temporada, com a disputa pelo título e a competição por uma vaga na Liga dos Campeões voltando a esquentar. A GOAL analisa os vencedores e perdedores do Emirates...

  VENCEDOR: Michael Carrick

    VENCEDOR: Michael Carrick

    Em sua coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico do United, Michael Carrick, minimizou a ideia de que usaria o mesmo plano de jogo que derrotou o Manchester City no último fim de semana para superar o Arsenal. "Cada jogo é diferente, isso é um fator", disse ele. "Nunca é igual, mesmo quando você chega ao intervalo e teve um bom desempenho por 45 minutos. Eu nunca gosto de dizer 'vamos repetir a mesma coisa', porque nunca é exatamente a mesma coisa, você precisa construir em cima disso. Não será copiar e colar, acho que há novos elementos que precisam ser incorporados, precisamos estar preparados, precisamos estar no nosso melhor. E se estivermos no nosso melhor, estaremos lá, sentimos que temos uma boa chance."

    De fato, esta não foi a mesma atuação de intensidade implacável, mas foi, ainda assim, inteligente e calculada. Durante a primeira meia hora, o United teve dificuldades para lidar com o Arsenal, sentindo-se encurralado e sem uma saída de bola para aliviar a pressão. Foi somente quando Lisandro Martínez marcou um gol contra que seu time acordou, mas a partir daí, foi claramente superior. Assistir ao United de Ruben Amorim era difícil, mas mesmo recuado, o time de Carrick parecia apreciar suas responsabilidades defensivas e ainda conseguia atacar com a velocidade exigida por sua torcida.

    O autor do gol da vitória, Matheus Cunha, disse sobre Carrick: "Ele conhece essa sensação, jogou aqui por tantos anos. Ele conhece a sensação de estar em Manchester, conhece a sensação de estar no United. Ele sabe como os torcedores querem se sentir. Ele tentou nos mostrar cada momento, tentou conversar conosco para que entendêssemos em certos momentos e dizer 'todo mundo está contra nós', então acho que nos sentimos mais unidos." Harry Maguire, eleito o melhor jogador da partida, acrescentou: "Michael chegou, tem sido brilhante conosco, trouxe uma energia nova, o grupo realmente se fortaleceu. Dois jogos difíceis, provavelmente todos pensariam que sairíamos deles com poucos pontos, mas vencer os dois é magnífico." 

    A onda de sucesso com a chegada de um novo treinador parece ter favorecido Carrick , e certamente haverá comparações com o período de Ole Gunnar Solskjaer como interino em 2019, antes de ser efetivado no cargo. Independentemente do que aconteça, ele já conquistou duas grandes vitórias em dois jogos e até mesmo venceu o Arsenal de Arteta por 3 a 2 em duas partidas com quatro anos de diferença. Isso não é pouca coisa.

  PERDEDOR: Mikel Arteta

    PERDEDOR: Mikel Arteta

    De um ex-meia defensivo para outro, Arteta às vezes recebe críticas duras, dado o evidente progresso do Arsenal nos últimos anos e sua posição como o melhor time da Europa até agora nesta temporada. No entanto, todas as dúvidas sobre este time e todas as suas falhas vieram à tona no domingo. Seja a dependência de gols de bola parada, a falta de coesão com a posse de bola, a demora para cobrar laterais ou a ansiedade que toma conta do Emirates, Arteta é o denominador comum se você procura alguém ou algo para culpar.

    Vamos começar pelos dois primeiros pontos. Bukayo Saka não marca há 13 jogos em todas as competições. Gabriel Martinelli e Noni Madueke não balançam as redes há 13 e 25 partidas na Premier League, respectivamente. O último gol de Viktor Gyokeres, a contratação de peso, em jogada construída, foi contra o Nottingham Forest, quando Ange Postecoglou fazia sua estreia no comando, em setembro. Até mesmo Leandro Trossard, que construiu uma reputação de artilheiro decisivo, tem apenas um gol em 11 jogos. Quando Arteta fez quatro substituições a poucos minutos do fim, a situação transpareceu desespero e falta de ideias, quase como se ele esperasse que um dos quatro tirasse uma solução do nada.

    Arteta, ex-jogador do Arsenal, explorou seu amor pelo clube para conquistar a torcida e mantê-la engajada. Ele pressionou por diversas mudanças nos dias de jogo, incluindo a introdução do "Anjo" (mais conhecido como "North London Forever"), o locutor do estádio repetindo os nomes dos jogadores após os gols, como acontece no resto da Europa, e a remoção do túnel de acesso ao estádio. Ele tentou tornar o Emirates temido, mas essa é uma torcida condicionada ao medo. Ao menor sinal de problema, eles entram em pânico. Mesmo vencendo o United por 1 a 0, os torcedores do Arsenal estavam visivelmente apreensivos com o que estava por vir. 

    Este foi um dia decisivo para Arteta. Talvez não seja o dia do acerto de contas definitivo, mas certamente mostrou ao mundo que este time do Arsenal não é tão impecável ou perfeito quanto parecia ser antes.

  VENCEDOR: Contratações de Jason Wilcox

    VENCEDOR: Contratações de Jason Wilcox

    O diretor de futebol do United, Jason Wilcox, tem sido alvo de críticas pela forma como lidou com a demissão de Amorim, mas não se pode negar que algumas de suas contratações tornaram o United um time infinitamente melhor do que era há apenas um ano. Três dos reforços dos últimos 12 meses foram os heróis no Emirates, com dois deles marcando golaços para colocar o time em vantagem.

    Foi uma escolha ousada de Carrick manter Bryan Mbeumo no ataque, e quando o United estava afundando sob pressão nos primeiros minutos, isso pode ter sido visto como um erro. No entanto, o camaronês sempre representou uma ameaça para os zagueiros William Saliba e Gabriel Magalhães, ambos significativamente mais altos. Seu oportunismo o levou a aproveitar o passe errado de Martin Zubimendi, que resultou em um drible desconcertante sobre David Raya.

    Patrick Dorgu, cuja revitalização como ponta em vez de ala parece uma bela homenagem a Gareth Bale, colocou o United em vantagem por 2 a 1 com um voleio espetacular que bateu no travessão e entrou com força. Foi uma jogada de improvisação notável, que rendeu elogios da lenda do clube, Patrice Evra, nas redes sociais.

    Pela segunda semana consecutiva, Cunha entrou em campo para dar mais dinamismo ao ataque do United. Nesta ocasião, ele driblou pela esquerda, encontrando um espaço vazio, e com maestria finalizou com efeito, contornando o compatriota Gabriel e vencendo o indefeso Raya. Mais uma vez, isso demonstra o suposto "DNA" que os torcedores dos Red Devils desejam ver: jogadores criativos e irreverentes que tornam o jogo divertido. Wilcox certamente adicionou alguns desses jogadores ao elenco.

    Em praticamente todos os modelos, o Manchester United criou mais gols esperados na Premier League nesta temporada do que o Arsenal, com apenas o Manchester City registrando um número maior. Até mesmo Amorim, por mais criticado que tenha sido e seja, pode levar algum crédito por isso, depois de ter se mostrado tão ineficaz na temporada 2024/25. O United precisava de uma explosão ofensiva e, graças ao trabalho de Carrick e à construção do elenco por Wilcox, está colhendo os frutos.

  PERDEDOR: Obsessivos por bolas paradas

    PERDEDOR: Obsessivos por bolas paradas

    Os gols de Dorgu e Cunha, em particular, foram o remédio perfeito para um time da Premier League que está sendo arruinado pela obsessão com bolas paradas. Que irônico que esses dois golaços tenham vindo contra o time que é, na prática, o causador dessa decadência na estética do futebol.

    O plano de jogo do Arsenal tornou-se previsível e tedioso com o passar do tempo. Levar a bola para o lado, tentar cruzá-la sem muita convicção e torcer para que ela desviasse e resultasse em escanteio. Repetir o processo até obter sucesso, o que finalmente aconteceu aos 84 minutos, quando Mikel Merino, mais uma vez, empurrou todos os seus atacantes para cima do goleiro do United, Senne Lammens, na esperança de que ele falhasse em um dos cruzamentos.

    O futebol está se transformando em seu primo, o futebol americano. Longas pausas para armar ataques, jogadas ensaiadas em detrimento da criatividade individual e a bola praticamente sem jogo por longos períodos da partida. De certa forma, esta foi uma vitória não só para o United, mas também para os apreciadores do futebol.

  VENCEDOR: Casemiro

    VENCEDOR: Casemiro

    Que semana para Casemiro! Depois de dominar completamente o meio-campo do City no clássico de Manchester, ele emocionou os torcedores do United ao anunciar sua saída ao final da temporada. Sua turnê de despedida começou com mais uma atuação impecável contra dois dos melhores meio-campistas da Premier League em seu auge: Zubimendi e Declan Rice.

    É evidente que Casemiro não perdeu o jeito para o futebol. Ele e seu parceiro, Kobbie Mainoo, estiveram em perfeita sintonia durante toda a partida, interceptando passes e demonstrando segurança mesmo quando a dupla do Arsenal partiu para cima deles. Tudo nas atuações de Zubimendi e Rice pareceu apressado e impaciente, enquanto Casemiro demonstrou total controle.

    Com o United provavelmente retornando às competições europeias na próxima temporada, seria difícil para o clube manter Casemiro com um salário tão alto, considerando a necessidade de reforços e jogadores mais jovens no meio-campo. Dito isso, será difícil substituir sua experiência e conhecimento em jogos dessa magnitude.

  VENCEDORES: Manchester City e Aston Villa

    VENCEDORES: Manchester City e Aston Villa

    Os torcedores do Arsenal agradeceram ao United por ter levado a melhor sobre o City na semana passada, mas agora a situação se inverteu. Por um dia, as rivalidades foram deixadas de lado em Manchester.

    A diferença entre Arsenal e City, assim como para o Aston Villa, caiu para quatro pontos. Pep Guardiola deve estar se lamentando pela sequência absurda de resultados de sua equipe, que conquistou apenas três pontos em três jogos contra Sunderland, Chelsea e Brighton no início do mês, embora pelo menos agora eles tenham uma chance de reconquistar o título. Com as chegadas de Antoine Semenyo e Marc Guehi, há espaço para que o time engate uma de suas famosas sequências de vitórias e ultrapasse o Arsenal novamente.

    Ainda existe uma rivalidade acirrada entre o time do norte de Londres e o Aston Villa, principalmente por causa do ex-técnico Unai Emery. Eles não impressionam tanto visualmente quanto Arsenal e City, mas é preciso respeitá-los como candidatos ao título nesta fase da competição.

    Os rivais do Arsenal estão sentindo o cheiro de sangue. Eles têm 15 jogos restantes na Premier League para aproveitar a oportunidade.

