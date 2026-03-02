Getty Images Sport
Micky van de Ven criticado e explicou por que o fraco desempenho do Tottenham pode custar-lhe uma grande transferência no verão
O peso da braçadeira aumenta à medida que os receios de despromoção dos Spurs se intensificam
O jogador de 24 anos recebeu a braçadeira de capitão na ausência de Cristian Romero, suspenso, mas não conseguiu estabilizar o time, e a equipe de Igor Tudor sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Fulham no domingo. A derrota prolonga a fase ruim do time do norte de Londres, deixando-o na 16ª posição e muito mais perto da zona de rebaixamento do que das vagas para as competições europeias.
Liderança de Van de Ven questionada
O ex-atacante do Chelsea Tony Cascarino tem sido particularmente crítico em relação às recentes atuações do zagueiro, sugerindo que ele “se esquivou” da responsabilidade de liderar uma defesa inexperiente e ficou “preso na primeira marcha”. No Craven Cottage, Van de Ven foi ladeado pelo jovem Archie Gray e pelo zagueiro reserva Radu Dragusin, mas não conseguiu fornecer a organização necessária para impedir o ataque do Cottagers.
“Romero tem sido o alvo das críticas à defesa vulnerável do Tottenham Hotspur nesta temporada por suas ações imprudentes e precipitadas como capitão, mas sua suspensão expôs Micky van de Ven, que é igualmente culpado”, observou Cascarino em sua coluna para o The Times. Ele acrescentou: “Com o zagueiro argentino suspenso após seu segundo cartão vermelho da temporada, contra o Manchester United, a braçadeira de capitão foi para Van de Ven em sua ausência. Contra o Arsenal, Bukayo Saka passou por ele com muita facilidade em várias ocasiões, e ao vê-lo no Craven Cottage, onde o Spurs perdeu para o Fulham no domingo, não acreditei que estava assistindo ao desempenho de um capitão.”
A comparação com Van Dijk
Os críticos têm traçado paralelos entre Van de Ven e seu compatriota Virgil van Dijk durante seus últimos dias no Southampton. Embora Van de Ven tenha parecido esforçado na defesa do Spurs, há receios de que ele já esteja de olho em uma possível saída no verão. Cascarino alertou que essa atitude pode ser um sinal de alerta para os maiores clubes do mundo, que esperam que seus defensores sejam líderes naturais.
Refletindo sobre a situação, Cascarino disse: “A situação me lembra as críticas que Virgil van Dijk, compatriota de Van de Ven, enfrentou antes de se transferir para o Liverpool. Ele era claramente um zagueiro de alta qualidade no Southampton, mas havia acusações de que ele estava jogando no piloto automático e não sendo testado o suficiente em um time menor. Van Dijk mostrou que tinha mais a oferecer após a transferência, mas Van de Ven precisa estar à altura da situação agora, com o Spurs em péssima forma e com uma defesa vulnerável.”
Sonhos de transferência em risco?
Apesar das críticas, alguns ainda acreditam que uma mudança de cenário é necessária para que o ex-jogador do Wolfsburg alcance todo o seu potencial. O ex-jogador da seleção holandesa Eljero Elia afirmou recentemente que “é bom para a carreira dele mudar do Tottenham para um time grande” após a próxima Copa do Mundo. No entanto, se seu desempenho continuar fraco, Cascarino alerta ainda que esses “times grandes” podem procurar reforços defensivos em outros lugares.
Por enquanto, o foco continua no time do Spurs, que parece sem confiança. Avaliando os estragos da derrota para o Fulham, o técnico interino Igor Tudor foi brutalmente honesto sobre o estado de seu elenco. Tudor disse à Sky Sports: “Há grandes problemas aqui. Faltou-nos tudo. Não se trata apenas de um gol ou de um erro. Quando se joga por este clube, espera-se um nível de luta e qualidade que não se viu hoje. Estamos num momento difícil e precisamos de nos olhar a nós próprios.”
