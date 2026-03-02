Micky van de Ven criticado e explicou por que o fraco desempenho do Tottenham pode custar-lhe uma grande transferência no verão

O ex-atacante do Chelsea Tony Cascarino tem sido particularmente crítico em relação às recentes atuações do zagueiro, sugerindo que ele “se esquivou” da responsabilidade de liderar uma defesa inexperiente e ficou “preso na primeira marcha”. No Craven Cottage, Van de Ven foi ladeado pelo jovem Archie Gray e pelo zagueiro reserva Radu Dragusin, mas não conseguiu fornecer a organização necessária para impedir o ataque do Cottagers.

“Romero tem sido o alvo das críticas à defesa vulnerável do Tottenham Hotspur nesta temporada por suas ações imprudentes e precipitadas como capitão, mas sua suspensão expôs Micky van de Ven, que é igualmente culpado”, observou Cascarino em sua coluna para o The Times. Ele acrescentou: “Com o zagueiro argentino suspenso após seu segundo cartão vermelho da temporada, contra o Manchester United, a braçadeira de capitão foi para Van de Ven em sua ausência. Contra o Arsenal, Bukayo Saka passou por ele com muita facilidade em várias ocasiões, e ao vê-lo no Craven Cottage, onde o Spurs perdeu para o Fulham no domingo, não acreditei que estava assistindo ao desempenho de um capitão.”