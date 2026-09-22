O defensor do Brentford Michael Kayode comemorou sua primeira convocação para a seleção principal da Itália antes dos próximos compromissos da Liga das Nações contra Bélgica e Turquia. O lateral de 22 anos descobriu sua inclusão na lista do técnico Roberto Mancini imediatamente após a vitória do Brentford sobre o Chelsea.

Nascido em Borgomanero, de pais nigerianos, Kayode se tornou presença regular entre os titulares da Premier League após sua transferência da Fiorentina.

Ele pode fazer sua estreia pela seleção principal já na sexta-feira, no Stadio Olimpico.



