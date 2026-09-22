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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Michael Kayode aborda interesse da Inter em transferência e investida da Nigéria após convocação da Itália

Itália
M. Kayode
Itália x Bélgica
Bélgica
Liga das Nações A
Turquia x Itália
Turquia
França x Itália
França
Itália x Turquia

O lateral do Brentford Michael Kayode falou sobre o interesse da Inter de Milão e da Federação Nigeriana de Futebol após sua primeira convocação para a seleção da Itália. O jogador de 22 anos insistiu que permanecer na Premier League e representar a Itália foram escolhas fáceis.

  • Kayode recebe a primeira convocação para a Itália após ascensão no Brentford

    O defensor do Brentford Michael Kayode comemorou sua primeira convocação para a seleção principal da Itália antes dos próximos compromissos da Liga das Nações contra Bélgica e Turquia. O lateral de 22 anos descobriu sua inclusão na lista do técnico Roberto Mancini imediatamente após a vitória do Brentford sobre o Chelsea.

    Nascido em Borgomanero, de pais nigerianos, Kayode se tornou presença regular entre os titulares da Premier League após sua transferência da Fiorentina.

    Ele pode fazer sua estreia pela seleção principal já na sexta-feira, no Stadio Olimpico.


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  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lateral confirma interesse da Inter, mas promete lealdade ao Brentford

    Ao abordar as especulações sobre uma transferência de verão em Coverciano, Kayode reconheceu que a campeã italiana Inter de Milão o procurou sobre um possível retorno à Serie A. No entanto, o defensor enfatizou que permanecer no Brentford oferecia o ambiente ideal para garantir um tempo de jogo crucial.

    Kayode pediu aos jovens jogadores que priorizem minutos em campo em vez de transferências de alto perfil, creditando à intensidade da Premier League sua rápida evolução.

    "Inter? É bom saber desse interesse, mas minha ideia era ficar onde eu estava", confirmou Kayode. "É o lugar certo para eu melhorar. Renovar meu contrato com o Brentford sempre foi minha ideia."

  • Zagueiro recusa abordagem da Nigéria para honrar suas raízes nas categorias de base da Itália

    Apesar de ter enfrentado esforços persistentes de aliciamento por parte da Federação Nigeriana de Futebol nos últimos meses, Kayode revelou que nunca hesitou em relação ao seu futuro internacional. Tendo representado a Itália em várias categorias de base, vestir a camisa azul da seleção principal sempre foi sua ambição máxima.

    Ele expressou imenso orgulho por fazer parte do novo ciclo de elenco multiétnico de Mancini.

    "A Nigéria me procurou, isso é verdade", explicou Kayode. "Mas eu passei pelas categorias de base da Itália e sempre considerei uma honra fazer parte desta seleção. Para qualquer pessoa, jogar pela Itália é uma honra."

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  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-CHELSEAAFP

    Mancini considera papel de titular para duelo contra a Bélgica

    Kayode parece pronto para ter papel de destaque no início de uma nova era da Itália após o fracasso em se classificar para os torneios principais anteriores. Mancini considera revezar Kayode com Giovanni Di Lorenzo nos próximos compromissos contra Bélgica e Turquia.

    A capacidade do jovem em cobranças de lateral longas oferece à Itália uma arma tática única.

    Kayode segue focado em consolidar seu lugar no projeto de longo prazo da Itália.