AFP
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Michael Carrick rebate críticos "preguiçosos" após derrota do Manchester United na estreia
United tropeça no fim de semana de abertura
O Manchester United iniciou sua campanha na liga de forma desastrosa, sofrendo uma humilhante derrota por 2 a 0 fora de casa para o Hull City, recém-promovido. A atuação apagada no MKM Stadium imediatamente gerou intensa repercussão, com observadores questionando o desejo, a motivação e o comprometimento dos jogadores com a camisa.
Apesar da má exibição, Carrick se recusou a expor seus jogadores. O técnico do United rejeitou com firmeza as sugestões de que sua equipe não tentou, destacando que partidas de futebol são decididas por uma variedade de fatores táticos e técnicos, e não apenas por esforço puro e simples.
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Carrick rebate críticos "preguiçosos"
Ao falar com a imprensa antes da partida de domingo, Carrick expressou sua frustração com as narrativas no pós-jogo em torno da derrota para o Hull. Ele insistiu que questionar a entrega de um time é uma forma simplista demais de analisar um resultado.
"Times perdem jogos e vencem jogos, e não é só porque você tenta ou não tenta", afirmou Carrick durante sua entrevista coletiva. "Há todos os tipos de razões diferentes. Não preciso dar a vocês a razão completa, porque sabemos no que estamos tentando melhorar."
O técnico do United então mirou diretamente aqueles que questionam a mentalidade de seu elenco. Ele acrescentou: "Acho que é muito fácil e preguiçoso simplesmente dizer: 'o time perde um jogo, então está tudo errado'. Isso está errado, isso está errado, não está tentando o suficiente, não há paixão suficiente."
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Encontrando força nos contratempos
Dar a volta por cima diante da adversidade foi um tema recorrente no United de Carrick na última temporada. Depois de sofrer derrotas para Leeds e Newcastle, o Manchester United respondeu imediatamente com vitórias, uma característica de resiliência que o treinador espera ver repetida neste fim de semana.
Carrick acredita que esses momentos difíceis acabarão moldando o caráter do elenco ao longo de uma longa campanha. "Acho que o sucesso vem de como você lida bem com os contratempos no fim das contas", explicou. "Em qualquer esporte, particularmente neste, ao longo de uma temporada, haverá contratempos. Acho que isso acaba decidindo que tipo de time você vai se tornar."
Ao enfatizar a preparação da equipe para sua primeira partida em casa, ele observou que os jogadores voltaram a se concentrar nos treinos. "Tivemos um revés na semana passada e queremos voltar a jogar bem e a vencer partidas de futebol. É outro jogo difícil novamente", concluiu Carrick.
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Problemas com lesões antes do teste contra o Ipswich
O United tentará se redimir quando o Ipswich Town chegar a Old Trafford no domingo, mas terá de fazer isso sem peças importantes. A nova contratação de £ 70 milhões Carlos Baleba ficará fora por até três semanas por causa de um problema no tornozelo, enquanto Amad Diallo também não estará disponível para ser escalado.
Os Tractor Boys não serão um adversário fácil e viajam a Manchester embalados por uma dramática vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland. Além disso, Carrick precisa superar um preocupante retrospecto pessoal negativo, tendo média de apenas 0,33 ponto por jogo contra adversários recém-promovidos. Somar três pontos é vital para restaurar o moral antes que a próxima pausa internacional interrompa o calendário doméstico.
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