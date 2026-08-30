Ao falar com a imprensa antes da partida de domingo, Carrick expressou sua frustração com as narrativas no pós-jogo em torno da derrota para o Hull. Ele insistiu que questionar a entrega de um time é uma forma simplista demais de analisar um resultado.

"Times perdem jogos e vencem jogos, e não é só porque você tenta ou não tenta", afirmou Carrick durante sua entrevista coletiva. "Há todos os tipos de razões diferentes. Não preciso dar a vocês a razão completa, porque sabemos no que estamos tentando melhorar."

O técnico do United então mirou diretamente aqueles que questionam a mentalidade de seu elenco. Ele acrescentou: "Acho que é muito fácil e preguiçoso simplesmente dizer: 'o time perde um jogo, então está tudo errado'. Isso está errado, isso está errado, não está tentando o suficiente, não há paixão suficiente."



