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Michael Carrick explica ausência de Luke Shaw enquanto Patrick Dorgu começa o dérbi de Manchester pelo United
Shaw desfalca clássico local
Shaw sofreu uma pancada durante o empate com o Everton no último fim de semana e não conseguiu se recuperar a tempo para o confronto crucial contra um Manchester City que começou o dia na liderança com nove pontos perfeitos em três jogos, enquanto o United somava apenas quatro pontos após uma vitória, um empate e uma derrota. Em entrevista à Sky Sports antes do pontapé inicial de hoje, Carrick explicou que o defensor ficou muito perto de entrar na lista para a partida. Detalhando a situação, Carrick afirmou: "Perto, muito perto, só não deu", antes de acrescentar: "É algo muito pequeno, mas infelizmente não para hoje."
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Dorgu entra em ação novamente
Com Shaw fora, Dorgu entrou para substituí-lo na lateral esquerda apenas pela segunda vez desde sua transferência de £ 25 milhões do Lecce. O dinamarquês foi muito bem na função durante a vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK, pela Champions League, na quinta-feira, ao dar assistência para Matheus Cunha. Carrick demonstrou confiança absoluta em Dorgu antes do apito inicial, ao afirmar: "Pat é um bom jogador, já atuou ali antes. Temos total confiança no Pat, ele jogou muito bem no meio da semana. É um jogo um pouco diferente hoje, mas confiamos totalmente nele. É sempre uma questão de os companheiros se ajudarem, e vamos buscar isso hoje."
Flexibilidade tática para o United
Embora Carrick tivesse a opção de escalar Noussair Mazraoui, o United optou por manter Dorgu no lado esquerdo contra seu maior rival hoje. O treinador reiterou sua confiança na mudança tática, sustentando que Dorgu é mais do que capaz, apesar de normalmente atuar como ponta desde sua chegada. Ao explicar melhor a decisão, Carrick observou: "Ele certamente pode jogar ali. Já jogou, sem dúvida. Não estou sentado aqui dizendo que ele não pode fazer isso. É apenas a forma como temos sido desde que cheguei aqui." Enquanto isso, Cunha lidera o ataque novamente, já que Benjamin Sesko fica fora da equipe titular.
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O que vem a seguir para o United?
O United espera que Dorgu lide com a imensa pressão do clássico de hoje, enquanto busca desesperadamente reduzir a diferença de cinco pontos para o City. Após este jogo, o departamento médico avaliará Shaw para determinar se ele terá condições de atuar na partida em casa contra o Brighton, pela terceira rodada da Copa da Liga, na próxima semana.
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