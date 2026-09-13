Michael Carrick explica ausência de Luke Shaw enquanto Patrick Dorgu começa o dérbi de Manchester pelo United

Shaw sofreu uma pancada durante o empate com o Everton no último fim de semana e não conseguiu se recuperar a tempo para o confronto crucial contra um Manchester City que começou o dia na liderança com nove pontos perfeitos em três jogos, enquanto o United somava apenas quatro pontos após uma vitória, um empate e uma derrota. Em entrevista à Sky Sports antes do pontapé inicial de hoje, Carrick explicou que o defensor ficou muito perto de entrar na lista para a partida. Detalhando a situação, Carrick afirmou: "Perto, muito perto, só não deu", antes de acrescentar: "É algo muito pequeno, mas infelizmente não para hoje."