Michael Carrick dá notícias sobre Lisandro Martinez depois que o zagueiro do Manchester United perdeu a vitória sobre o Everton devido a uma nova lesão

Em entrevista à Sky Sports antes do jogo, Carrick confirmou que o ex-jogador do Ajax havia sofrido um novo problema físico durante a semana de treinos: “Sim, infelizmente ele teve um problema durante a semana. Não parece nada grave, mas estamos tratando disso no momento, então ele não estará disponível hoje à noite. É claro que Licha [Martinez] tem jogado muito bem para nós, e isso é decepcionante. Mas Leny [Yoro] entrou e jogou muito bem contra o West Ham, então Leny vai entrar e vamos tentar seguir em frente.”

O técnico interino procurou controlar as expectativas, mas permaneceu otimista, acreditando que o contratempo não seria de longo prazo. A decisão do técnico de escalar Yoro ao lado de Harry Maguire acabou suavizando qualquer falha defensiva imediata, já que os Red Devils mantiveram o placar zerado, o primeiro em uma partida fora de casa da Premier League em quase um ano.