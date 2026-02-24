Getty Images Sport
Michael Carrick dá notícias sobre Lisandro Martinez depois que o zagueiro do Manchester United perdeu a vitória sobre o Everton devido a uma nova lesão
Martinez ausente na vitória do Manchester United
A vitória em Merseyside foi garantida por um gol no final da partida marcado por Benjamin Sesko, marcando uma sequência notável de resultados que levou o United a conquistar 16 pontos dos 18 possíveis desde que Carrick assumiu o comando. No entanto, a perda de Martinez, que tem sido um dos pilares do time titular desde que retornou de uma longa lesão no ligamento cruzado anterior, ameaçou ofuscar o desempenho. Fontes do United confirmaram que o zagueiro está se recuperando de um problema na panturrilha que pode mantê-lo fora de ação por até duas semanas, podendo perder o próximo confronto com o Crystal Palace.
Carrick explica a ausência de Martinez
Em entrevista à Sky Sports antes do jogo, Carrick confirmou que o ex-jogador do Ajax havia sofrido um novo problema físico durante a semana de treinos: “Sim, infelizmente ele teve um problema durante a semana. Não parece nada grave, mas estamos tratando disso no momento, então ele não estará disponível hoje à noite. É claro que Licha [Martinez] tem jogado muito bem para nós, e isso é decepcionante. Mas Leny [Yoro] entrou e jogou muito bem contra o West Ham, então Leny vai entrar e vamos tentar seguir em frente.”
O técnico interino procurou controlar as expectativas, mas permaneceu otimista, acreditando que o contratempo não seria de longo prazo. A decisão do técnico de escalar Yoro ao lado de Harry Maguire acabou suavizando qualquer falha defensiva imediata, já que os Red Devils mantiveram o placar zerado, o primeiro em uma partida fora de casa da Premier League em quase um ano.
Lista crescente de lesões em Old Trafford
Martinez junta-se a uma sala de tratamento lotada em Carrington, com o United já enfraquecido em várias áreas importantes. Matthijs de Ligt, contratado no verão, continua sendo uma ausência notável devido a um problema persistente nas costas, enquanto Mason Mount e Patrick Dorgu também estão indisponíveis para seleção. O momento é particularmente cruel para Martinez, que havia disputado 15 partidas consecutivas em todas as competições desde seu retorno em novembro, após uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA) há 12 meses.
O histórico de lesões do argentino está se tornando uma preocupação para os torcedores do United, já que ele passou por uma cirurgia por uma fratura no pé em 2023. Embora a avaliação inicial de Carrick sugira que o problema atual na panturrilha seja leve, a equipe médica terá cuidado para não apressar o retorno de um jogador que passou tanto tempo afastado recentemente. Com a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões se intensificando, perder um líder do calibre de Martinez por qualquer período de tempo continua sendo um golpe significativo para a estabilidade defensiva do clube.
O United permanece invicto sob o comando do técnico interino
Apesar das lesões, a era Carrick continua a desafiar os críticos, com o United a demonstrar uma resiliência que muitas vezes faltou no início da campanha. O ponto de viragem na noite de segunda-feira veio através do super-substituto Sesko, que conquistou uma reputação como especialista em finais de jogo sob a atual estrutura técnica. Os três pontos colocam o United à frente dos rivais Chelsea e Liverpool na tabela, estabelecendo um tom positivo antes de um calendário agitado em março, que inclui uma viagem a St James' Park para enfrentar o Newcastle.
O desempenho do jovem goleiro Senne Lammens também foi elogiado, com o belga fazendo várias defesas de nível internacional para preservar a vantagem mínima. O United agora aguarda a visita do Crystal Palace ao Old Trafford neste domingo, embora se espere que Martinez esteja novamente ausente. A eliminação precoce do clube da FA Cup traz um lado positivo, pois oferece uma longa pausa de 11 dias em meados de março, o que deve dar ao time principal, incluindo Martinez, o tempo necessário para recuperar a forma física para a reta final da temporada.
