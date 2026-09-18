Carrick descartou como "ridículas" as sugestões de que sua posição como técnico do Manchester United já esteja ameaçada após um início de temporada difícil. De acordo com a ESPN, o clube conquistou apenas duas vitórias em seus seis primeiros jogos em todas as competições, sofrendo derrotas consecutivas em casa para Manchester City e Brighton.

Apesar do aumento da pressão, o treinador segue completamente despreocupado com o barulho externo em relação à segurança no cargo. "Em termos de futuro e propriedade e de quanto tempo ainda tenho no cargo, não fico pensando 'quanto tempo eu tenho?'. É ridículo pensar dessa forma na posição em que estou. Isso simplesmente não está no meu radar", explicou Carrick durante a coletiva de sexta-feira.