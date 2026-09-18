Getty Images Sport
Traduzido por
Michael Carrick classifica como "ridícula" a pressão sobre seu futuro no Manchester United, apesar do início ruim
Resposta desafiante à pressão
Carrick descartou como "ridículas" as sugestões de que sua posição como técnico do Manchester United já esteja ameaçada após um início de temporada difícil. De acordo com a ESPN, o clube conquistou apenas duas vitórias em seus seis primeiros jogos em todas as competições, sofrendo derrotas consecutivas em casa para Manchester City e Brighton.
Apesar do aumento da pressão, o treinador segue completamente despreocupado com o barulho externo em relação à segurança no cargo. "Em termos de futuro e propriedade e de quanto tempo ainda tenho no cargo, não fico pensando 'quanto tempo eu tenho?'. É ridículo pensar dessa forma na posição em que estou. Isso simplesmente não está no meu radar", explicou Carrick durante a coletiva de sexta-feira.
- Getty Images Sport
Assumindo total responsabilidade
O United sofreu uma dolorosa derrota por 3 a 2 para o Brighton na Carabao Cup na quarta-feira, desperdiçando uma vantagem de dois gols em Old Trafford. Esse resultado marcou a primeira vez que Carrick perdeu jogos consecutivos desde que assumiu o comando interino na temporada passada.
Em vez de dar desculpas, ele está feliz em assumir toda a culpa. "É minha responsabilidade. Estou bem com isso. Não é um jogo de culpa", afirmou. "Todos nós procuramos coisas para analisar, apontar e encontrar culpados. Me culpem, sem problema. Vou assumir a responsabilidade. Não se trata de culpar as pessoas. Trata-se de encontrar soluções e ser melhores."
Questionando as críticas
A recente queda de rendimento também levou a sugestões de que Carrick precisa demonstrar mais emoção à beira do campo e durante as entrevistas. O ex-meio-campista rejeitou firmemente essas alegações, deixando claro que sua postura calma não significa falta de paixão.
"Eu preciso demonstrar mais emoção? De que forma? De que forma? Estou perguntando, como? O que vocês querem que eu demonstre?", rebateu aos repórteres. "Não gostamos de perder jogos de futebol, então não é que eu não sinta a emoção de perder jogos de futebol, mas isso não afeta a forma como penso sobre o que precisamos fazer em seguida."
- Getty Images Sport
O que acontece agora com o United?
O United buscará uma resposta imediata e tentará garantir os três pontos quando receber o Fulham na Premier League no domingo. Carrick espera ter um elenco totalmente focado e pronto para atuar, e indicou que o lateral-esquerdo Luke Shaw e o meio-campista Carlos Baleba podem estar envolvidos, mesmo que ainda não estejam totalmente aptos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.