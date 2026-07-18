Messi e a nona Bola de Ouro... Apenas dois adversários ameaçam seu domínio

O jornal espanhol considera que “se há um jogador capaz de disputar com Messi o prêmio da Bola de Ouro, esse jogador é Lamine Yamal”, acrescentando: “O ponta do Barcelona não está tendo uma temporada excepcional em termos de números, já que ainda não marcou nenhum gol, mas confirmou mais uma vez que é um dos jogadores mais capazes de mudar o rumo das partidas, além de ser uma peça indispensável no estilo de jogo da seleção espanhola, graças à sua influência constante na forma como os adversários se defendem”.

Já no âmbito do clube, Yamal teve uma temporada excepcional com o Barcelona, depois de marcar 24 gols e dar 17 assistências em 45 partidas, levando o time catalão à conquista dos títulos da La Liga e da Supercopa da Espanha.

A Liga dos Campeões continua sendo o único título que ainda falta em seu palmarés, mas seu papel de liderança na equipe do técnico Hans Flick foi, sem dúvida, evidente.

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Yamal também sabe o que significa chegar perto da Bola de Ouro sem conquistá-la, depois de ter ficado em segundo lugar na última edição, apesar de não ter conquistado a Liga dos Campeões e de ter ficado com o vice-campeonato da Liga das Nações com a Espanha, além de ter conquistado a La Liga e a Copa do Rei com o Barcelona.

Essa votação comprovou que o impacto do jogador, de 19 anos, não é apenas um fenômeno passageiro, e que sua conquista da Copa do Mundo poderia trazê-lo de volta com força à liderança dos candidatos, ou pelo menos garantir-lhe um lugar entre os principais concorrentes ao prêmio.

Ela comentou: “Fica claro que a conquista da Copa do Mundo pela Espanha, com Yamal apresentando uma atuação decisiva na final, lhe dará um impulso enorme e poderá torná-lo o principal rival de Messi na disputa pela Bola de Ouro”.