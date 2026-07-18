Messi e a nona Bola de Ouro... Apenas dois adversários ameaçam seu domínio

Como era de se esperar, a Copa do Mundo de 2026 terá um impacto decisivo na definição do vencedor da Bola de Ouro, que será entregue no próximo dia 26 de outubro, em Londres.
Poucas horas antes da final do torneio entre a Argentina e a Espanha, a discussão já começou a esquentar sobre quem é o melhor jogador da temporada, enquanto todos os indicativos apontam que Lionel Messi se tornou o principal candidato a conquistar a nona Bola de Ouro de sua carreira.
E não se trata apenas de números, mas também do contexto. A história comprova que as edições da Copa do Mundo costumam desempenhar um papel decisivo na disputa pela Bola de Ouro. É verdade que isso nem sempre aconteceu, como na edição de 2010, em que a Copa do Mundo não teve grande influência na votação, mas o torneio mundial costuma ser o fator decisivo.
Fabio Cannavaro em 2006, Luka Modrić em 2018 e o próprio Messi em 2022 são alguns dos exemplos mais recentes disso. Mais uma vez, o astro argentino parece estar vivendo momentos perfeitos.