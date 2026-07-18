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Messi e a nona Bola de Ouro... Apenas dois adversários ameaçam seu domínio

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
H. Kane
F. Ruiz
L. Yamal
Espanha
Argentina
EUA
England

Cerco espanhol-inglês à lenda argentina

Como era de se esperar, a Copa do Mundo de 2026 terá um impacto decisivo na definição do vencedor da Bola de Ouro, que será entregue no próximo dia 26 de outubro, em Londres.

Poucas horas antes da final do torneio entre a Argentina e a Espanha, a discussão já começou a esquentar sobre quem é o melhor jogador da temporada, enquanto todos os indicativos apontam que Lionel Messi se tornou o principal candidato a conquistar a nona Bola de Ouro de sua carreira.

E não se trata apenas de números, mas também do contexto. A história comprova que as edições da Copa do Mundo costumam desempenhar um papel decisivo na disputa pela Bola de Ouro. É verdade que isso nem sempre aconteceu, como na edição de 2010, em que a Copa do Mundo não teve grande influência na votação, mas o torneio mundial costuma ser o fator decisivo.

Fabio Cannavaro em 2006, Luka Modrić em 2018 e o próprio Messi em 2022 são alguns dos exemplos mais recentes disso. Mais uma vez, o astro argentino parece estar vivendo momentos perfeitos.

  • Não há motivo convincente que o prive da Bola de Ouro

    O jornal *Marca* afirmou em reportagem publicada neste sábado: “Apesar de ter completado 39 anos, Messi começou a temporada de forma brilhante com o Inter de Miami, tendo marcado 12 gols e dado 8 assistências em 14 partidas oficiais antes do início da Copa do Mundo. Mas seu verdadeiro brilho veio com a camisa da seleção argentina, chegando à final como artilheiro do torneio com 8 gols, além de 4 assistências, e como líder absoluto dos ‘Albirrojos’, que buscam manter o título mundial pela segunda vez consecutiva”.

    Essa conquista, se concretizada, será um feito histórico capaz de elevar Messi a um patamar ainda mais excepcional na história do futebol, especialmente por ocorrer nas etapas finais de sua carreira.

    E continuou: “Se ele conseguir levantar a taça mais uma vez, como fez em Doha há cerca de quatro anos, mantendo seu papel de liderança, será difícil encontrar uma justificativa convincente para privá-lo da Bola de Ouro, exceto por um único fato: o fato de ele jogar em um campeonato cujo nível técnico é inferior ao das principais ligas europeias”.

    No entanto, a conta oficial da Bola de Ouro deu a entender, há algumas horas, que esse fator não é considerado determinante no processo de seleção.

    Leia também: Escalação da Argentina para a final: contornos do ataque... e um ponto de interrogação no meio-campo

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  • O principal rival de Messi

    O jornal espanhol considera que “se há um jogador capaz de disputar com Messi o prêmio da Bola de Ouro, esse jogador é Lamine Yamal”, acrescentando: “O ponta do Barcelona não está tendo uma temporada excepcional em termos de números, já que ainda não marcou nenhum gol, mas confirmou mais uma vez que é um dos jogadores mais capazes de mudar o rumo das partidas, além de ser uma peça indispensável no estilo de jogo da seleção espanhola, graças à sua influência constante na forma como os adversários se defendem”.

    Já no âmbito do clube, Yamal teve uma temporada excepcional com o Barcelona, depois de marcar 24 gols e dar 17 assistências em 45 partidas, levando o time catalão à conquista dos títulos da La Liga e da Supercopa da Espanha.

    A Liga dos Campeões continua sendo o único título que ainda falta em seu palmarés, mas seu papel de liderança na equipe do técnico Hans Flick foi, sem dúvida, evidente.

    Leia também: Três gols ou mais?… Kroos para a Argentina: “Esqueçam o título se isso acontecer”

    Yamal também sabe o que significa chegar perto da Bola de Ouro sem conquistá-la, depois de ter ficado em segundo lugar na última edição, apesar de não ter conquistado a Liga dos Campeões e de ter ficado com o vice-campeonato da Liga das Nações com a Espanha, além de ter conquistado a La Liga e a Copa do Rei com o Barcelona.

    Essa votação comprovou que o impacto do jogador, de 19 anos, não é apenas um fenômeno passageiro, e que sua conquista da Copa do Mundo poderia trazê-lo de volta com força à liderança dos candidatos, ou pelo menos garantir-lhe um lugar entre os principais concorrentes ao prêmio.

    Ela comentou: “Fica claro que a conquista da Copa do Mundo pela Espanha, com Yamal apresentando uma atuação decisiva na final, lhe dará um impulso enorme e poderá torná-lo o principal rival de Messi na disputa pela Bola de Ouro”.

    Leia também: Será que ele vai arcar com o custo de sua decisão?… O Real Madrid encerra a polêmica em torno de Rodrygo

  • Fabian Ruiz... O poder dos títulos

    O meio-campista espanhol Fabián Ruiz foi um dos pilares fundamentais da temporada histórica do Paris Saint-Germain, tendo contribuído para a conquista de todos os principais títulos, com destaque para a Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva.

    E se ele também conseguir levar a Espanha ao título da Copa do Mundo de 2026, terá um dos palmarés mais ricos do ano.

    No entanto, seu desafio continua sendo o mesmo que muitos meio-campistas enfrentaram ao longo da história: a disputa por um prêmio que geralmente tende a homenagear os jogadores mais decisivos na frente do gol, com exceção de Rodri Hernández, que quebrou essa regra em 2024.

    No entanto, uma atuação excepcional na final pode levá-lo a ocupar uma posição de destaque na votação.

    Leia também: “Este é o pior momento”... Nico Williams choca o Barcelona mais uma vez

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  • Harry Kane também está batendo na porta

    Harry Kane, por sua vez, é considerado um dos principais candidatos ao prêmio, após ter tido a melhor temporada de sua carreira, marcando 61 gols em 51 partidas e conquistando a Chuteira de Ouro da Europa, superando Erling Haaland e Kylian Mbappé, além de ter levado o Bayern de Munique à conquista dos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha.

    Além disso, o atacante inglês teve uma excelente participação na Copa do Mundo, marcando 6 gols e dando uma assistência, e foi uma das peças-chave da seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel.

    E o jornal “Marca” continuou: “Mas a derrota para a Argentina nas semifinais reduziu significativamente suas chances, pois a história mostra que os resultados da Copa do Mundo desempenham um papel decisivo na disputa pela Bola de Ouro, e a eliminação antes da final representa um grande obstáculo em comparação com Messi, que levou a seleção de seu país à final”.

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  • Outras pessoas na foto

    As chances de alguns outros jogadores parecem menores em comparação com os nomes citados anteriormente, com destaque para o trio de ataque da seleção francesa.

    E concluiu: “Ousmane Dembélé teve uma temporada forte com o Paris Saint-Germain, enquanto Michael Olise se destacou com o Bayern de Munique, já que Kylian Mbappé teve uma participação marcante na Copa do Mundo com a França; no entanto, o fato de ele ter encerrado a temporada sem nenhum título com o Real Madrid parece ser um fator negativo significativo que pode afastá-lo do grupo dos principais candidatos à conquista da Bola de Ouro”.

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