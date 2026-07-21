O Corinthians deu um importante passo para manter Memphis Depay no elenco. A 11 dias do encerramento do contrato do atacante, válido até 31 de julho, as conversas evoluíram e as partes se aproximaram de um acordo para a renovação do vínculo até meados de 2028.
Memphis fica mais perto de seguir no Corinthians após avanço nas conversas
- Getty
Renovação
Segundo informações divulgadas pelo ge, o holandês aceitou as condições apresentadas pelo clube, incluindo uma redução salarial, fator que destravou as negociações após semanas de impasse. Com isso, a diretoria alvinegra trabalha para concluir os últimos ajustes e oficializar o novo contrato nos próximos dias.
As tratativas haviam perdido força durante a pausa para a Copa do Mundo. Corinthians e estafe do jogador chegaram a trocar propostas e contrapropostas, mas não encontraram um consenso naquele momento. Após a eliminação da Holanda no torneio, Memphis optou por interromper temporariamente as conversas para focar na recuperação emocional, o que atrasou o andamento das negociações.
Nada assinado
Apesar do avanço, a renovação ainda não foi assinada. As partes seguem discutindo detalhes finais para que o novo vínculo seja formalizado antes do término do contrato atual. O prazo é considerado decisivo, já que, após 31 de julho, o Corinthians não poderá registrar um novo contrato com o atacante enquanto as punições de três transfer bans permanecerem em vigor.
Enquanto aguarda a definição sobre seu futuro, Memphis segue treinando com profissionais de confiança e mantém o foco no retorno ao clube para a disputa das competições do segundo semestre. O atacante, porém, já é desfalque confirmado para a partida contra o Remo, na próxima quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro.
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