Memphis fica mais perto de seguir no Corinthians após avanço nas conversas

Apesar do avanço, a renovação ainda não foi assinada. As partes seguem discutindo detalhes finais para que o novo vínculo seja formalizado antes do término do contrato atual. O prazo é considerado decisivo, já que, após 31 de julho, o Corinthians não poderá registrar um novo contrato com o atacante enquanto as punições de três transfer bans permanecerem em vigor.

Enquanto aguarda a definição sobre seu futuro, Memphis segue treinando com profissionais de confiança e mantém o foco no retorno ao clube para a disputa das competições do segundo semestre. O atacante, porém, já é desfalque confirmado para a partida contra o Remo, na próxima quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro.