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Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Memphis fica mais perto de seguir no Corinthians após avanço nas conversas

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Holandês aceita as condições apresentadas pelo clube, e conversas avançam para um acordo antes do fim do contrato, em 31 de julho

O Corinthians deu um importante passo para manter Memphis Depay no elenco. A 11 dias do encerramento do contrato do atacante, válido até 31 de julho, as conversas evoluíram e as partes se aproximaram de um acordo para a renovação do vínculo até meados de 2028.

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  • DepayGetty

    Renovação

    Segundo informações divulgadas pelo ge, o holandês aceitou as condições apresentadas pelo clube, incluindo uma redução salarial, fator que destravou as negociações após semanas de impasse. Com isso, a diretoria alvinegra trabalha para concluir os últimos ajustes e oficializar o novo contrato nos próximos dias.

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    As tratativas haviam perdido força durante a pausa para a Copa do Mundo. Corinthians e estafe do jogador chegaram a trocar propostas e contrapropostas, mas não encontraram um consenso naquele momento. Após a eliminação da Holanda no torneio, Memphis optou por interromper temporariamente as conversas para focar na recuperação emocional, o que atrasou o andamento das negociações.

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  • Nada assinado

    Apesar do avanço, a renovação ainda não foi assinada. As partes seguem discutindo detalhes finais para que o novo vínculo seja formalizado antes do término do contrato atual. O prazo é considerado decisivo, já que, após 31 de julho, o Corinthians não poderá registrar um novo contrato com o atacante enquanto as punições de três transfer bans permanecerem em vigor.

    Enquanto aguarda a definição sobre seu futuro, Memphis segue treinando com profissionais de confiança e mantém o foco no retorno ao clube para a disputa das competições do segundo semestre. O atacante, porém, já é desfalque confirmado para a partida contra o Remo, na próxima quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro.

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