Memphis Depay em outro clube brasileiro? Atacante do Corinthians entrega coleção de frases fortes sobre estadia no Brasil e faz comparações com Europa

A menos de seis meses do fim de seu contrato com o Corinthians, válido até 20 de junho de 2026, Memphis Depay abriu o jogo sobre o futuro no Brasil e deixou no ar a possibilidade de novos rumos, inclusive sem descartar permanecer no país, mesmo que em outro clube.

Em entrevista ao ex-atacante Romário, publicada no canal do tetracampeão no YouTube, o camisa 10 revelou que ainda não foi procurado pela diretoria para discutir renovação e indicou que o debate vai além de cifras.

"O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura", afirmou.

Segundo apuração do GE, a cúpula alvinegra ainda não definiu se apresentará uma proposta de renovação ao holandês.