Flamengo v Corinthians - Supercopa Do Brasil 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Memphis Depay em outro clube brasileiro? Atacante do Corinthians entrega coleção de frases fortes sobre estadia no Brasil e faz comparações com Europa

Camisa 10 diz que ainda não foi procurado para renovar, cobra mais estrutura e afirma que clube tem potencial de "Barcelona ou Manchester United"

A menos de seis meses do fim de seu contrato com o Corinthians, válido até 20 de junho de 2026, Memphis Depay abriu o jogo sobre o futuro no Brasil e deixou no ar a possibilidade de novos rumos, inclusive sem descartar permanecer no país, mesmo que em outro clube.

Em entrevista ao ex-atacante Romário, publicada no canal do tetracampeão no YouTube, o camisa 10 revelou que ainda não foi procurado pela diretoria para discutir renovação e indicou que o debate vai além de cifras.

"O Corinthians e eu temos que nos sentar à mesa, estou super aberto. Temos que discutir isso, o equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura", afirmou.

Segundo apuração do GE, a cúpula alvinegra ainda não definiu se apresentará uma proposta de renovação ao holandês.

  • Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    "O maior desafio da minha carreira"

    Desde que chegou ao Parque São Jorge, no segundo semestre de 2024, Memphis vive uma experiência que ele próprio classifica como a mais desafiadora da carreira: "Fui até o fundo disso, conheci a situação do clube, a situação que eles estavam quando cheguei. Era e continua sendo um grande desafio".

    O atacante também comparou o futebol brasileiro ao europeu, destacando diferenças técnicas e culturais: "Na Europa, tecnicamente, crescemos sabendo o que precisamos fazer em campo para transformar o jogo mais fácil. No Brasil, é mais com o coração. Às vezes, tenho dificuldades para ler o jogo".

    Ele citou os próprios números como exemplo da mudança de cenário: enquanto marcou oito gols em oito partidas pela seleção holandesa em 2023, no Timão teve produtividade inferior em um calendário mais longo e competitivo.

  • Flamengo v Corinthians - Supercopa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Corinthians do tamanho de Barcelona e Manchester United?

    Mesmo com críticas à estrutura e à política interna, Memphis não poupou elogios à grandeza do clube. Ao ser questionado sobre uma comparação com equipes europeias, foi direto: "Se eu for comparar em termos de impacto e grandeza, seria algo como Barcelona ou Manchester United".

    Para ele, o diferencial corintiano está na arquibancada: "Eu já joguei em estádios grandes, o Camp Nou tem 100 mil pessoas. Eu não vi o que eu vejo aqui toda semana na Neo Química Arena. É uma energia diferente".

    O holandês afirmou que a torcida do Timão é única e destacou que o potencial global do clube ainda não foi plenamente explorado.

  • Corinthians v Bragantino - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Críticas à gestão e bastidores turbulentos

    Se dentro de campo Memphis demonstra identificação, fora dele o discurso é mais contundente. O atacante sugeriu que há forças internas que impedem o crescimento do clube.

    "O Corinthians é um dos maiores clubes, um dos que mais geram receitas, mas ao mesmo tempo perde muitas receitas. Qual é o problema? Não quero expor tudo, mas sei muita coisa".

    Ele também afirmou não tolerar injustiças e criticou interesses particulares que, segundo ele, bloqueiam o desenvolvimento estrutural: "Eles têm problemas com a gestão do clube ou, algumas vezes, por seus próprios interesses. Isso precisa acabar. Quando acabar, o potencial será muito grande".

  • Corinthians v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Amor pelo Brasil e portas abertas

    Apesar das críticas, Memphis reforçou que criou laços profundos com o país e que pretende manter uma base por aqui: "Não vou deixar o Brasil. Mesmo que um dia eu vá para outro clube, vou ter minha casa aqui".

    Encantado com a energia e a mentalidade empreendedora dos brasileiros, especialmente em São Paulo, o atacante afirmou se sentir um "cidadão do mundo" e destacou a identificação cultural com suas origens em Gana.

  • Corinthians v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Futuro indefinido

    Com contrato se aproximando do fim e sem negociação aberta até o momento, a situação de Memphis Depay coloca o mercado em alerta. O discurso de que permanecerá no Brasil, independentemente do clube, pode movimentar rivais nacionais interessados em um nome de peso e apelo internacional.

    Entre elogios apaixonados à torcida e críticas firmes à estrutura, Memphis deixou claro que quer fazer parte de um "momento revolucionário" na história do Corinthians.

