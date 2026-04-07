Memphis Depay explica por que escolheu o Corinthians e responde aos rumores de que irá se aposentar após a Copa do Mundo

Memphis começou tratando de sua escolha de deixar a Europa para atuar no Brasil. Segundo o atacante, a decisão teve relação direta com o desejo de viver novas experiências dentro e fora do futebol.

“Como eu já disse algumas vezes antes: eu tinha opções (de clubes) na Europa também, mas estava pronto para experimentar algo diferente”, afirmou.

O holandês também destacou o impacto cultural que encontrou ao chegar ao país.

“A paixão [dos brasileiro] pelo futebol, mas também por música, por cultura e por moda foi algo incrível de experimentar. As pessoas aqui (no Brasil) cuidam muito umas das outras, e aqui o sol está sempre brilhando.”

Para o jogador, a mudança de ambiente teve efeito direto no seu cotidiano.

“Eram coisas assim que eu estava precisando. Aqui [no Brasil], eu acordo de uma forma diferente.”