O atacante Memphis Depay concedeu uma entrevista ao canal holandês Ziggo Sports e comentou diversos aspectos de sua carreira recente. Na conversa, o camisa 10 do Corinthians explicou por que decidiu vir jogar no futebol brasileiro, falou sobre sua relação com críticas ao longo da carreira e respondeu aos rumores da imprensa holandesa de que poderia se aposentar após a Copa do Mundo de 2026.
Memphis Depay explica por que escolheu o Corinthians e responde aos rumores de que irá se aposentar após a Copa do Mundo
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A escolha no Corinthians
Memphis começou tratando de sua escolha de deixar a Europa para atuar no Brasil. Segundo o atacante, a decisão teve relação direta com o desejo de viver novas experiências dentro e fora do futebol.
“Como eu já disse algumas vezes antes: eu tinha opções (de clubes) na Europa também, mas estava pronto para experimentar algo diferente”, afirmou.
O holandês também destacou o impacto cultural que encontrou ao chegar ao país.
“A paixão [dos brasileiro] pelo futebol, mas também por música, por cultura e por moda foi algo incrível de experimentar. As pessoas aqui (no Brasil) cuidam muito umas das outras, e aqui o sol está sempre brilhando.”
Para o jogador, a mudança de ambiente teve efeito direto no seu cotidiano.
“Eram coisas assim que eu estava precisando. Aqui [no Brasil], eu acordo de uma forma diferente.”
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Aposentadoria depois da Copa?
Durante a entrevista, Memphis também comentou as declarações recentes do técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, que afirmou que o atacante só será convocado para o Mundial caso esteja “100% fisicamente”.
O atacante também pediu calma diante dos rumores e rejeitou as especulações da imprensa holandesa que sugerem que ele já pensa em encerrar a carreira após a Copa do Mundo de 2026.
“No dia em que eu realmente me aposentar, aí as pessoas podem tirar suas conclusões. Mas essa hora ainda não chegou...”
Ele também relembrou as críticas que recebeu quando decidiu vir para o futebol brasileiro.
“Eu mandei um recado a todos vindo para o Brasil. Na época, muitas pessoas pensaram: ‘Esse cara está acabado’, mas eu ainda estou fazendo minhas coisas na seleção também. Eu só tenho 32 anos. Relaxem, caras.”
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Resposta aos críticos
Por fim, Memphis falou sobre a pressão constante que enfrentou ao longo de sua carreira profissional, inclusive desde muito jovem, quando despontou como promessa no PSV, time holandês.
“Há um motivo para eu ter chegado aonde eu cheguei, marcado tantos gols e dado tantas assistências, mas eu não fiz nada disso sozinho. Você sempre precisa da equipe e dos treinadores. Eu não ligo para o fato de ser sempre criticado, já que eu não posso fazer as pessoas pararem, mas é algo que convivo há muito tempo. Tenho haters desde os 16 anos. Então, provavelmente eu estou fazendo as coisas direito desde os 16 anos. Esse é meu mindset”, argumentou.
“Claro que, às vezes, é desafiador lidar com tantas críticas, mas você tem que saber enfrentar. Eu sou alguém que faz o que tem vontade de fazer. Só que isso é visto como um problema aonde quer que eu vá, porque minha personalidade é autêntica e versátil”, continuou.
“As pessoas rapidamente criam problemas em cima disso. Mas a verdade é que eu só quero conquistar um troféu com a minha seleção. Esqueçam tudo o que está à minha volta. Eu me pergunto: por que as pessoas ligam para a faixa que eu uso na cabeça?”
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Próximo desafio do Corinthians
Atualmente, Memphis está em recuperação de uma lesão muscular e não se apresenta no Corinthians desde o dia 22 de março, quando foi titular no jogo do Brasileirão contra o Flamengo. O atacante segue em tratamento e tem retorno previsto ainda para este mês.
Enquanto isso, o Corinthians se prepara para a estreia na Copa Libertadores de 2026. O Timão enfrenta o Platense nesta quinta-feira (9), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina.
A partida também marca a estreia do novo treinador Fernando Diniz à frente do Corinthians, após a demissão de Dorival Júnior.