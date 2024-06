Os melhores e piores da seleção brasileira na Copa América 2024

Em busca da décima taça, o Brasil de Dorival Júnior conta com o brilho de Vinícius Júnior, Rodrygo e outros

Se grandes poderes trazem grandes responsabilidades, a maior equipe de futebol do planeta entra em todas as competições como uma das postulantes ao título. E quando o assunto é Copa América, estar entre as maiores favoritas é a única realidade para o Brasil. Agora em 2024, a seleção brasileira vai em busca de sua décima conquista continental.

Finalistas nas últimas duas edições do torneio, sendo campeão em 2019 e vice em 2021, o Brasil agora vive uma nova realidade. Dorival Júnior assumiu o comando de um time repleto de jovens craques, que buscam repetir, com a camisa canarinho, o excelente desempenho que vêm mostrando em seus clubes nos últimos anos.

Dentro desta realidade, Vinícius Júnior é o grande protagonista da equipe nacional. O craque do Real Madrid, favorito a receber o prêmio Bola de Ouro, da France Football, chega aos gramados dos Estados Unidos (alguns mais apertados do que outros, é verdade) com a responsabilidade de ser o grande astro. Mas coadjuvantes de luxo, como Rodrygo e Endrick, também estão pedindo passagem.

Quais são os melhores jogadores do Brasil na Copa América de 2024? Quais são os piores? É o que vamos responder abaixo, avaliando jogo a jogo o que há de principal na seleção brasileira.

