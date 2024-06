Copa América 2024: quais estádios tem o gramado mais estreito? Qual é o tamanho oficial de um campo de futebol?

Na competição, os campos foram padronizados para serem 5m mais curtos e 4m mais estreitos do que a determinação da Fifa

A Copa América 2024 é disputada nos Estados Unidos. O país ainda deve receber o Mundial de Clubes do próximo ano e a Copa do Mundo de seleções de 2026. Porém, para a disputa da competição sul-americana, a Conmebol optou por padronizar as dimensões dos gramados dos estádios.

Como 11 dos 14 estádios da Copa América 2024 são usados por times da NFL, a liga de futebol americano, os campos são menores do que os padrões estabelecidos pela Fifa e, por isso, a estrutura dos estádios precisou ser ajustada. Para não alterar arquibancadas e acessos, a entidade optou por diminuir o comprimento de cada campo em cinco metros e a largura em quatro.

Abaixo, a GOAL destaca quais foram as mudanças. Aproveite e descubra como apostar nas partidas do Brasil durante a Copa América 2024.

