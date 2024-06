Vinícius Júnior e Copa América 2024 decretam o fim da "Era Neymar" na seleção brasileira

A competição disputada nos Estados Unidos também representa um grande marco na história recente do Brasil

Quando começou a “Era Neymar” na seleção brasileira? A resposta pode ser a sua estreia, em um time repaginado de 2010 que iniciava o ciclo visando a Copa do Mundo de 2014, ou em meados de 2011, quando passou a carregar o número 10 às suas costas. Quando acabou? A ascensão de Vinícius Júnior ao protagonismo no futebol europeu às vésperas da Copa América de 2024 é a opção mais óbvia.

O contexto que levou Neymar a ser o “dono do time” na seleção brasileira carrega consigo vários fatores. A sua habilidade como um dos maiores jogadores de sua geração explica a maior parte de seus feitos, mas também havia um vácuo de protagonismo que não foi preenchido por quem esperávamos que fossem os grandes craques da camisa amarelinha entre 2010 e 2014. Por razões diferentes, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká já não eram mais os mesmos e a responsabilidade acabou caindo nos pés de Neymar.

Dentro de campo, ele mostrou estar à altura do papel que lhe cabia. Os números individuais de Neymar pelo Brasil são expressivos. Estamos falando de um dos maiores artilheiros da história da seleção – segundo a conta descontextualizada da FIFA, o maior. Mas o conjunto da obra dentro daquilo que importa, os feitos da equipe, deixa a desejar. O Ouro Olímpico de 2016, longe do âmbito do time principal, é o seu principal feito.

