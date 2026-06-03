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Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Melhor do mundo no Real Madrid, mas sem regularidade na seleção, Vinícius Jr. explica diferença em seu rendimento

Vinicius Junior
Real Madrid
Brasil
Copa do Mundo

Atacante admite pressão maior com a amarelinha, aponta diferença na frequência dos jogos e acredita que a Copa do Mundo 2026 pode marcar uma nova fase de sua trajetória pela seleção brasileira

Poucos jogadores do futebol mundial vivem um contraste tão grande entre clube e seleção quanto Vinícius Júnior. Protagonista absoluto no Real Madrid, onde acumula números impressionantes e atuações decisivas em competições nacionais e internacionais, o atacante ainda busca alcançar o mesmo nível de regularidade vestindo a camisa da seleção brasileira.

A diferença de rendimento se tornou um dos principais temas envolvendo a equipe nacional nos últimos anos. Afinal, por que um dos melhores jogadores do planeta não consegue reproduzir com frequência na seleção o futebol que o transformou em referência mundial?

A resposta passa por diferentes fatores, desde aspectos táticos até questões relacionadas à cobrança e ao contexto competitivo. Em entrevista à CazéTV, o próprio Vinícius abordou o tema e ofereceu sua visão sobre a situação.

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  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Cobrança na seleção é diferente da realidade dos clubes

    Para Vinícius Júnior, um dos principais motivos para a percepção de diferença entre suas atuações está na própria dinâmica do calendário.

    Enquanto no Real Madrid ele entra em campo diversas vezes ao longo do mês, pela seleção os compromissos acontecem de forma muito mais espaçada, o que amplia o peso de cada apresentação.

    "No clube a gente joga a cada três dias. Se você faz dois jogos ruins em dez, ninguém fala tanto. Na seleção é diferente, você joga uma vez a cada dois ou três meses e a cobrança acaba sendo muito maior".

    A análise do camisa 7 ajuda a explicar por que cada partida pela seleção costuma gerar avaliações mais intensas por parte da torcida e da imprensa. Com menos oportunidades para recuperação imediata, qualquer desempenho abaixo das expectativas ganha proporções maiores.

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  • Vinicius JuniorGetty/GOAL

    Contexto tático influencia diretamente no desempenho

    Além da pressão externa, o funcionamento coletivo também ajuda a explicar a diferença de rendimento.

    No Real Madrid, Vinícius está inserido em um sistema consolidado e cercado por jogadores que conhecem profundamente suas características. Grande parte de seu sucesso nasce justamente da capacidade de receber passes em profundidade, explorando sua velocidade em situações favoráveis.

    Quando recebe a bola já em movimento, o atacante encontra o cenário ideal para vencer seus marcadores. Sua arrancada obriga os defensores a correrem para trás, situação em que se torna praticamente imparável.

    Na seleção brasileira, porém, esse contexto nem sempre se repete. Muitas vezes, Vinícius recebe a bola parado ou distante das zonas mais perigosas do campo. Como consequência, precisa construir a jogada desde o início, reduzindo o impacto de sua principal virtude.

    Sem receber com frequência em condições ideais para acelerar, o atacante acaba se tornando mais previsível para os marcadores, que conseguem se posicionar melhor para bloquear suas investidas.

  • Vinicius JuniorGetty/GOAL

    A diferença entre ser mais um protagonista e ser a principal referência

    Outro fator importante envolve o papel exercido por Vinícius em cada equipe.

    No Real Madrid, apesar de ser uma das principais estrelas, ele divide o protagonismo com outros jogadores de elite. A responsabilidade pela criação e definição das jogadas é compartilhada por um elenco recheado de talentos.

    Na seleção brasileira, a situação é diferente. O status conquistado no futebol europeu transformou Vinícius em uma das principais referências técnicas da equipe nacional.

    Naturalmente, isso gera uma expectativa ainda maior. Em muitos momentos, a torcida espera que ele resolva partidas praticamente sozinho, algo que raramente acontece de forma constante no futebol de alto nível.

    Essa mudança de papel influencia não apenas a percepção sobre suas atuações, mas também a forma como os adversários montam suas estratégias defensivas.

  • Vinicius JuniorGetty/GOAL

    Os números mostram o contraste entre clube e seleção

    As estatísticas ajudam a ilustrar a diferença entre os dois cenários.

    Pelo Real Madrid, Vinícius Júnior construiu uma trajetória de enorme impacto ofensivo. Em 375 partidas, o atacante soma 128 gols e 100 assistências, participando diretamente de 228 gols da equipe espanhola.

    Já pela seleção brasileira, os números ainda estão distantes do mesmo patamar. Em 48 jogos, o camisa 7 marcou nove gols e distribuiu nove assistências.

    Embora os números pela amarelinha não sejam ruins, eles ficam abaixo da expectativa criada pelo desempenho extraordinário apresentado no futebol europeu.

  • Vinicius JuniorGetty/GOAL

    Vinícius enxerga Copa de 2026 como oportunidade de virada

    Se na Copa do Mundo 2022 Vinícius ainda dava seus primeiros passos como protagonista da seleção, o cenário para 2026 será diferente.

    Aos 22 anos no Mundial do Catar, o atacante era visto como uma promessa em ascensão. Agora, chega ao próximo ciclo como uma das maiores estrelas do futebol mundial e um dos líderes técnicos da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

    O próprio jogador reconhece essa evolução: "Eu era muito novo naquela Copa, tinha 22 anos. Hoje estou mais tranquilo sobre a responsabilidade que tenho na seleção".

    Apesar das críticas e questionamentos que acompanharam sua trajetória pela seleção até aqui, Vinícius prefere olhar para frente. O atacante acredita que o início do trabalho de Carlo Ancelotti representa uma oportunidade para a equipe construir uma nova identidade e deixar para trás as frustrações recentes.

    "Agora começa uma nova era. Tudo que aconteceu até agora não serve de nada. A gente acredita que pode fazer uma excelente Copa do Mundo e mudar a história recente da seleção".

    Se a pergunta sobre a diferença entre o Vinícius do Real Madrid e o da seleção ainda não possui uma resposta definitiva, o próximo Mundial pode ser justamente o palco ideal para encerrar esse debate.


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