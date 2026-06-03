Melhor do mundo no Real Madrid, mas sem regularidade na seleção, Vinícius Jr. explica diferença em seu rendimento

Poucos jogadores do futebol mundial vivem um contraste tão grande entre clube e seleção quanto Vinícius Júnior. Protagonista absoluto no Real Madrid, onde acumula números impressionantes e atuações decisivas em competições nacionais e internacionais, o atacante ainda busca alcançar o mesmo nível de regularidade vestindo a camisa da seleção brasileira.

A diferença de rendimento se tornou um dos principais temas envolvendo a equipe nacional nos últimos anos. Afinal, por que um dos melhores jogadores do planeta não consegue reproduzir com frequência na seleção o futebol que o transformou em referência mundial?

A resposta passa por diferentes fatores, desde aspectos táticos até questões relacionadas à cobrança e ao contexto competitivo. Em entrevista à CazéTV, o próprio Vinícius abordou o tema e ofereceu sua visão sobre a situação.