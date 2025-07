De "melhor que Harry Kane" a barrado no Flamengo: a queda de Pedro explicada e a única resposta possível

Após “delírio coletivo” e exposição feita pelo técnico Filipe Luís, o camisa 9 tem apenas uma opção para sair de seu fundo do poço particular.

Não havia muita discussão quando, até semana passada, se perguntava quem era o melhor centroavante em ação no futebol brasileiro. Pedro, do Flamengo, aparecia quase sempre no topo da lista. E tudo bem. Estamos falando do segundo maior artilheiro rubro-negro deste século, um jogador dotado de habilidade destacável para concluir jogadas e que, sempre que entra em campo, carrega consigo a expectativa de marcar gols.

Mas alguma coisa parecia fora do lugar quando, em meio à expectativa para o duelo das oitavas de final do Mundial de Clubes de 2025, entre Flamengo e Bayern de Munique, vimos gente — e gente séria, famosos ex-jogadores e até alguns comentaristas — que praticamente equiparou o futebol de Pedro ao do craque inglês Harry Kane. E ainda teve quem atestasse que o Queixada era melhor.

Como se fosse num contra-ataque fulminante, a discussão evaporou. Parece nem mais existir. Pedro não teve muitas chances no Mundial de Clubes e sequer entrou em campo na derrota por 4 a 2 contra o time alemão, partida na qual Harry Kane guardou duas bolas nas redes. O Bayern viria a cair para o PSG logo depois. Já a grande queda de Pedro demorou um pouco mais: na sala de imprensa do Maracanã, após vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o São Paulo, já no retorno das atividades do Brasileirão.