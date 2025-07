Melhor brasileiro do Mundial, desafio do Fluminense é provar que é o melhor do Brasil em 2025

Jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, mostrou que resposta do time de Renato Gaúcho após o torneio nos Estados Unidos ainda pode demorar para ser dada: Tricolor falhou defensivamente, mas conseguiu jogar muito bem propondo jogo

O que acontece quando um herói volta para casa após empreitadas de sucesso no exterior? Só existe uma resposta óbvia: depende. Depende da história e do herói, da empreitada e de sua casa. O contexto de uma história, portanto, é tão importante quanto a história em si. Não há linhas sem entrelinhas. Acompanhar o Fluminense nesta metade final de temporada 2025, portanto, será um exercício interessante até para quem não torce jogando Pó de Arroz para o alto.

Pense que a campanha espetacular dos tricolores no Mundial de Clubes de 2025, quando chegaram até a semifinal, sendo eliminados apenas pelo futuro campeão Chelsea, representa um filme de sucesso. Agora, os desafios no Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana representam uma espécie de “Parte II” no filme do diretor Renato Gaúcho. E repetir sucessos em sequência não é tarefa fácil em nenhuma indústria. Para este Fluminense, não será diferente.

Apesar de ter sido o melhor time brasileiro no Mundial de Clubes expandido da Fifa, nos Estados Unidos, apontar o Fluminense como melhor time brasileiro do mundo está longe de ser consenso – estamos, aqui, desconsiderando os (válidos, como não?) argumentos absolutos daqueles ditos em rodas de amigos, botecos ou grupos de WhatsApp, claro. Embora espetacular e histórica, a campanha do Tricolor teve contextos específicos que existem em qualquer tipo de torneio eliminatório.