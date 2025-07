Como Nelson Rodrigues escreveria o épico do Fluminense no Mundial de Clubes de 2025 até a semifinal contra o Chelsea

Entre idiotas da objetividade, pênalti não dado por árbitro e ausência de Ganso, imaginar como Nelson veria este capítulo final é um exercício prazeroso

O Fluminense está fora do Mundial de Clubes de 2025. Os tricolores foram derrotados por 2 a 0 contra o Chelsea, da Inglaterra. Retratar apenas em registros simples ou imagens banais o valor histórico da campanha do clube das Laranjeiras não parece dar o tom real do que vimos nos Estados Unidos. Foi então que optamos por um exercício ousado: como seria se Nelson Rodrigues escrevesse o último ato deste verdadeiro épico tricolor?

Antes de mais nada, o óbvio: é impossível descobrir. E como é uma pretensão de altíssimo grau, cabe aquela mea-culpa se o objetivo não tiver sido minimamente alcançado. Mas cabe, ainda assim, a tentativa de homenagear tanto Nelson quanto a campanha do Fluminense neste Mundial – afinal de contas, eles, Nelson e Fluminense, são como se fossem uma coisa só.

O exercício, transformado em texto que você pode ler abaixo, selecionou algumas palavras-chave usadas pelo romancista em suas históricas crônicas boleiras, assim como textos escritos por Nelson após duas eliminações do time na Taça Brasil (de 1960, contra o Palmeiras, e 1966, contra o Cruzeiro), para inspirar a criação de um texto – obviamente sem nenhum tipo de uso de inteligência artificial. Sem mais delongas, e enumerando os parágrafos como era comum em sua coluna À Sombra das Chuteiras Imortais, do jornal O Globo, vamos lá: