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Mbappé com um deslize: o Senegal é campeão africano

França x Senegal
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Não estamos obcecados em nos vingar da Argentina

Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, falou sobre a dificuldade de enfrentar o Senegal no início da campanha dos Bleus na Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa está no Grupo I, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque.

O jornal “As” publicou a entrevista de Mbappé ao canal M6, na qual ele disse: “Fizemos uma boa preparação. Sabemos que o caminho será difícil. Estamos prontos para competir e tentar chegar à final”.

Ele acrescentou: “O Senegal é um adversário difícil? Eles são os campeões da África”.

Em seguida, o astro francês corrigiu-se e disse: “Não sei se é o Senegal ou o Marrocos”.

A seleção senegalesa havia conquistado o título da Copa Africana de Nações de 2025, após vencer por 1 a 0 o Marrocos, anfitrião do torneio, mas a Confederação Africana de Futebol (CAF) emitiu uma decisão retirando o título dos Leões da Teranga e concedendo-o aos Leões do Atlante, enquanto se aguarda a decisão final do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

Ele continuou: “Há uma história em comum entre o Senegal e a França, e isso dá ao jogo ainda mais emoção”.

  • Kylian MbappeGetty

    A obsessão pela vingança da Argentina

    Kylian Mbappé destacou que não se preocupa tanto em marcar gols, mas sim em liderar a seleção francesa para conquistar a Copa do Mundo.

    Ele afirmou que aceitaria não marcar nenhum gol, se isso garantisse o título, e garantiu que fará tudo o que estiver ao seu alcance para chegar à final no próximo dia 19 de julho.

    Sobre a revanche contra a Argentina, ele comentou: “Mesmo que ganhemos esta Copa do Mundo, não seremos tricampeões consecutivos; não podemos mudar a história. Eles nos derrotaram e mereceram isso”.

    Ele acrescentou: “Mas no vestiário não há obsessão por vingança contra a Argentina. Se os enfrentarmos, vamos competir contra eles, mas isso não está em nossas mentes”.

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