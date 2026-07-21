Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan e 20 jovens promessas do NXGN que mal podemos esperar para ver estrearem na Copa do Mundo em 2030

A La Roja foi uma das várias seleções que se beneficiaram das atuações de alguns adolescentes incrivelmente talentosos. Lamine Yamal e Pau Cubarsi, vencedor do prêmio de Jovem Jogador da FIFA, estiveram em destaque na equipe de Luis de la Fuente, e sua habilidade aos 19 anos sugere que se tornarão lendas da Copa do Mundo quando pendurarem as chuteiras.

Por outro lado, Ayyoub Bouaddi destacou por que é um dos jovens meio-campistas mais cobiçados do planeta com suas atuações pelo Marrocos; Gilberto Mora correspondeu às expectativas com suas atuações pelo México, um dos anfitriões; e tanto Ibrahim Mbaye quanto Karim Alajbegovic marcaram gols espetaculares pelo Senegal e pela Bósnia e Herzegovina, respectivamente.

E embora os campeonatos continentais sejam os próximos na agenda em termos de torneios internacionais, é difícil não pensar na próxima Copa do Mundo em um momento como este. Com sede na Espanha, Portugal e Marrocos (com três jogos também na América do Sul para dar início à competição), a Copa do Mundo de 2030 mais uma vez servirá de plataforma para que as estrelas do futuro se apresentem aos torcedores de todo o mundo.

Então, quem são algumas das jovens promessas dessa próxima Copa do Mundo? A GOAL selecionou 20 jovens talentos elegíveis para o NXGN (nascidos em 2007 ou depois) que esperamos que brilhem no torneio de 2030 quando ele finalmente chegar...