Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
NXGN World Cup 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan e 20 jovens promessas do NXGN que mal podemos esperar para ver estrearem na Copa do Mundo em 2030

NXGN
Copa do Mundo
M. Dowman
R. Ngumoha
C. Sullivan
Estevao
L. Karl
M. Bernal
F. Mastantuono
Inglaterra
Estados Unidos da América
Brasil
Argentina
Espanha
Alemanha
Portugal
J. Gabriel
J. Hall
E. Conceicao
K. Eichhorn
X. Espart
E. Tunkara
R. Mora
S. Steur
N. De Cat
G. Larsen Rajkovic
A. Ouazane
J. Mokio
S. Inacio
Países Baixos
Itália
Marrocos
Noruega
RD Congo
Bélgica

E, assim, tudo acabou. Após cinco semanas e meia de ação de tirar o fôlego, a Copa do Mundo de 2026 começa a ficar para trás; o maior torneio internacional da história do futebol deixa para trás memórias que durarão para toda a vida, enquanto a Espanha, campeã, continua com suas comemorações.

A La Roja foi uma das várias seleções que se beneficiaram das atuações de alguns adolescentes incrivelmente talentosos. Lamine Yamal e Pau Cubarsi, vencedor do prêmio de Jovem Jogador da FIFA, estiveram em destaque na equipe de Luis de la Fuente, e sua habilidade aos 19 anos sugere que se tornarão lendas da Copa do Mundo quando pendurarem as chuteiras.

Por outro lado, Ayyoub Bouaddi destacou por que é um dos jovens meio-campistas mais cobiçados do planeta com suas atuações pelo Marrocos; Gilberto Mora correspondeu às expectativas com suas atuações pelo México, um dos anfitriões; e tanto Ibrahim Mbaye quanto Karim Alajbegovic marcaram gols espetaculares pelo Senegal e pela Bósnia e Herzegovina, respectivamente.

E embora os campeonatos continentais sejam os próximos na agenda em termos de torneios internacionais, é difícil não pensar na próxima Copa do Mundo em um momento como este. Com sede na Espanha, Portugal e Marrocos (com três jogos também na América do Sul para dar início à competição), a Copa do Mundo de 2030 mais uma vez servirá de plataforma para que as estrelas do futuro se apresentem aos torcedores de todo o mundo.

Então, quem são algumas das jovens promessas dessa próxima Copa do Mundo? A GOAL selecionou 20 jovens talentos elegíveis para o NXGN (nascidos em 2007 ou depois) que esperamos que brilhem no torneio de 2030 quando ele finalmente chegar...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estevao (Brasil)

    O Brasil sofreu sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo desde 1990, quando foi derrotado pela Noruega nas oitavas de final, e embora tenha havido uma série de fatores que prejudicaram a equipe de Carlo Ancelotti, a ausência de Estevão devido a uma lesão certamente não ajudou as chances da Seleção.

    O ponta do Chelsea marcou cinco gols em seis partidas pela seleção entre setembro e novembro de 2025, e esse desempenho garantiu a ele uma vaga na escalação titular de Ancelotti, atuando na lateral oposta a Vinicius Jr. No entanto, Estevao sofreu uma grave lesão no tendão da coxa em março, o que o tirou do que teria sido seu primeiro grande torneio.

    O jogador de 19 anos obviamente tem o tempo a seu favor e possui o talento não apenas para se reestabelecer na seleção brasileira nos próximos quatro anos, mas também para se tornar um dos líderes da equipe. O único obstáculo para Estevao talvez sejam os problemas recorrentes com lesões, mas a esperança é que seu corpo se acostume aos rigores da Premier League e ele consiga explorar plenamente seu potencial, tanto pelo clube quanto pela seleção.

    • Publicidade
  • Eduardo Conceicao Brazil 2026Getty Images

    Eduardo Conceição (Brasil)

    E, embora Estevão já esteja bem consolidado nas seleções brasileiras, há outros jogadores que estão surgindo nas categorias de base do país e que enxergam a Copa do Mundo de 2030 como sua chance de chegar ao primeiro time. Esse grupo é liderado por Eduardo Conceição, que está sendo cortejado por alguns dos maiores clubes da Europa.

    Assim como Estevão e Endrick antes dele, Conceição foi formado na base do Palmeiras a ponto de, ao se aproximar de seu 17º aniversário, estar buscando oportunidades no time principal. Ponta que se sente mais à vontade jogando pelo lado esquerdo, Conceição deve ser o próximo astro do ataque a conquistar seu espaço na Seleção, especialmente se acabar se transferindo para o Manchester United, o Manchester City, o Barcelona ou o Paris Saint-Germain — todos interessados em contratá-lo em um futuro próximo.

  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lennart Karl (Alemanha)

    Ao lado de Estevao, o outro jovem de destaque que ficou de fora do torneio de 2026 devido a uma lesão foi o alemão Lennart Karl. Esperava-se que o atacante do Bayern de Munique fosse titular na equipe de Julian Nagelsmann na América do Norte, tamanha a impressão causada por suas primeiras atuações pela seleção nacional.

    Um problema na coxa fez com que o jogador de 18 anos fosse dispensado da seleção alemã cerca de uma semana antes do início do torneio, e sua visão de jogo e uso inteligente da bola fizeram muita falta, já que a “Die Mannschaft” foi eliminada nas oitavas de final. É de se esperar que Jürgen Klopp fique encantado com Karl assim que assumir o comando, e é provável que ele seja o centro das esperanças da Alemanha rumo a 2030.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Kennet EichhornGetty Images

    Kennet Eichhorn (Alemanha)

    É compreensível que, após não ter conseguido chegar às oitavas de final pela terceira Copa do Mundo consecutiva, haja um clamor para que Klopp dê chance a novos jogadores assim que assumir o comando, com grandes esperanças de que Kennet Eichhorn possa trazer uma melhoria no meio-campo o mais rápido possível.

    Apesar de ter apenas 16 anos, Eichhorn já conta com bastante experiência na equipe principal, adquirida durante sua passagem pelo Hertha de Berlim, e está prestes a ter seu primeiro contato com o futebol da primeira divisão após se transferir para o Bayer de Leverkusen no último verão, tendo recusado ofertas do Liverpool e de outros clubes no processo. Comparado a Toni Kroos em seu país natal, os torcedores alemães depositam grande esperança de que Eichhorn consiga fazer jus a essas comparações ambiciosas.

  • Marc Bernal Spain 2026Getty Images

    Marc Bernal (Espanha)

    Enquanto o Brasil e a Alemanha continuam a lamber suas feridas após as eliminações precoces, a festa na Espanha não dá sinais de esmorecer após a campanha triunfante que culminou com a vitória sobre a Argentina na final de domingo. A La Roja conseguiu conquistar o mundo com um dos elencos mais jovens do torneio, e a má notícia para todos os demais é que há muito mais talento a caminho.

    Uma das questões que podem surgir para a Espanha nos próximos quatro anos é se Rodri conseguirá manter um desempenho de alto nível de forma consistente ao entrar na casa dos 30 anos. Embora o jogador do Manchester City tenha conquistado a Bola de Ouro como melhor jogador do torneio, as atuações de Rodri contrastaram com as que ele apresentou no clube nos últimos 12 meses, quando enfrentou dificuldades para recuperar a forma e a condição física após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA).

    Felizmente para a Espanha, há um substituto pronto esperando nos bastidores: Marc Bernal. O meio-campista do Barcelona há muito tempo é comparado a Sergio Busquets, mas mostrou durante a última campanha que também pode contribuir no ataque, ao mesmo tempo em que protege a defesa com maestria, e não deve demorar muito para que o jogador de 19 anos conquiste um lugar nas planos de Luis de la Fuente, apesar da abundância de opções à disposição do técnico da Espanha.

  • Xavi Espart Spain 2026Getty Images

    Xavi Espart (Espanha)

    A Espanha não conquistou apenas o sucesso na seleção principal neste verão, já que a seleção sub-19 do país também conquistou um troféu ao vencer o Campeonato Europeu no País de Gales. Em um elenco repleto de talentos, Xavi Espart se destacou entre seus companheiros, confirmando por que há tanto entusiasmo em torno do jogador de 19 anos no Barcelona.

    Meio-campista que também pode atuar como lateral, Espart tem sido comparado a Joshua Kimmich. Ele estreou pelo Barça na última temporada e deve ganhar mais tempo de jogo na equipe de Hansi Flick na temporada 2026-27. Se tiver um bom desempenho pelo Blaugrana, uma convocação para a seleção principal não deve demorar muito.

    Outros jogadores daquela seleção sub-19 da Espanha que têm potencial para conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo de 2030 incluem o meio-campista do Real Madrid Thiago Pitarch, que foi titular em partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Los Blancos na última temporada, e o ex-meio-campista do Barça Quim Junyet, que neste verão se transferiu para o Almería, da segunda divisão, na tentativa de ganhar mais oportunidades no time principal e continuar seu desenvolvimento.

  • Ebrima Tunkara Spain 2026Getty Images

    Ebrima Tunkara (Espanha)

    E embora a seleção sub-17 da Espanha não tenha conseguido igualar o desempenho de seus colegas mais velhos no próprio Campeonato Europeu no início do verão, Ebrima Tunkara ainda assim pôde comemorar ao ser eleito o Melhor Jogador do Torneio na Estônia.

    Meio-campista ofensivo que pode atuar no centro ou pelas pontas, o jogador de 16 anos tem sido apontado como o melhor jogador ofensivo a surgir da La Masia desde Lamine Yamal, e há uma esperança real no Camp Nou de que os dois se tornem uma dupla devastadora na próxima década. Tunkara terá seu primeiro contato com o time principal durante a pré-temporada deste verão e, se conseguir continuar se desenvolvendo nos próximos quatro anos, poderá muito bem fazer parte da defesa do título de Yamal e companhia em solo catalão em 2030.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Franco Mastantuono (Argentina)

    E quanto aos finalistas derrotados? A Argentina está quase certamente prestes a entrar na era pós-Lionel Messi, o que parece bastante assustador, não importa como se analise a situação. Um dos nomes que a seleção buscará para tentar preencher a lacuna deixada pelo que é, literalmente, o maior jogador de todos os tempos é Franco Mastantuono, que, de forma um pouco surpreendente, não foi convocado para o torneio de 2026.

    O jogador de 18 anos se tornou o mais jovem a vestir a camisa da Albiceleste em uma partida oficial quando estreou em junho de 2025 e ainda fazia parte da seleção de Lionel Scaloni em março, antes de ficar de fora da convocação para a Copa do Mundo devido a uma primeira temporada abaixo do esperado no Real Madrid.

    Mastantuono, que pode atuar no centro como camisa 10 ou pelas pontas, não seria o primeiro adolescente a enfrentar dificuldades iniciais para se firmar no Bernabéu antes de encontrar seu lugar na escalação do Real Madrid, e ele certamente tem o talento necessário para se tornar uma figura-chave tanto para o Los Blancos quanto para a Argentina nos próximos quatro anos.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Max Dowman (Inglaterra)

    Quanto à Inglaterra, eliminada nas semifinais, a espera pelo primeiro título importante desde 1966 continua, embora a Euro 2028, em casa, se apresente como uma oportunidade ideal para os Três Leões finalmente porem fim a mais de seis décadas de sofrimento. No que diz respeito às esperanças para a Copa do Mundo, no entanto, é provável que uma grande pressão recaia sobre os ombros de Max Dowman na preparação para o torneio de 2030.

    O jovem jogador do Arsenal tem sido descrito como um “talento geracional” após apresentar atuações impressionantes pelo time principal dos Gunners, o que incluiu se tornar o mais jovem artilheiro da história da Premier League ao marcar contra o Everton em março.

    O jogador de 16 anos é mais eficaz quando atua na posição de meio-campista avançado, o que significa que pode haver um debate sobre como a Inglaterra conseguirá colocar Dowman e Jude Bellingham na mesma equipe nos próximos quatro anos. Por enquanto, porém, os torcedores dos Três Leões podem esperar contar com mais um talento capaz de mudar o rumo do jogo em suas fileiras quando partirem em busca da glória mundial.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Rio Ngumoha (Inglaterra)

    Ligeiramente à frente de Dowman no que diz respeito a conquistas internacionais, Rio Ngumoha chamou a atenção ao fazer sua estreia pela Inglaterra durante o amistoso de preparação para o torneio contra a Nova Zelândia, e já há relatos sugerindo que ele receberá outra convocação para os próximos jogos da Liga das Nações em setembro e outubro, tamanha foi a impressão que o ponta do Liverpool causou em Thomas Tuchel.

    Espera-se que Ngumoha tenha mais oportunidades em Anfield na próxima temporada, com a chegada de Andoni Iraola ao cargo de técnico, e o jogador de 17 anos já demonstrou tanto a confiança quanto a habilidade necessárias para ser um pesadelo para os laterais da Premier League com seus dribles diretos, pés rápidos e chutes certeiros. É de se esperar que ele seja uma figura de destaque na seleção inglesa muito antes de 2030 chegar.

  • JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images

    JJ Gabriel (Inglaterra)

    Há muitos outros jovens talentos ingleses de ponta que ainda não se destacaram na Premier League, mas que poderiam fazer parte da seleção de 2030, desde o zagueiro do Manchester City, Stephen Mfuni, até os atacantes do Chelsea, Shim Mheuka e Ryan Kavuma-McQueen. No entanto, talvez a maior expectativa esteja voltada para o atacante do Manchester United, JJ Gabriel.

    Talvez comparado injustamente a Lionel Messi por quem o assistiu no início da adolescência, Gabriel foi o grande destaque da equipe sub-18 do United na última temporada, apesar de ter completado apenas 15 anos em outubro. Agora, espera-se que ele dê o próximo passo em sua carreira e faça sua estreia no time principal ao longo da próxima temporada, com uma energia palpável em Old Trafford de que os Red Devils podem ter encontrado seu melhor jogador formado no clube desde que a “Geração de 92” surgiu, há mais de 30 anos.

    Caso Gabriel corresponda às expectativas, ele terá uma chance real de disputar a próxima Copa do Mundo pela Inglaterra — e, ao contrário da maioria dos nomes desta lista, ainda será um adolescente nessa época.

  • Cavan Sullivan, U17 World CupGetty

    Cavan Sullivan (EUA)

    Assim como a Inglaterra, os Estados Unidos deixaram o torneio com muitos aspectos positivos a serem destacados, mas também com a sensação de ter perdido uma oportunidade, já que os co-anfitriões de 2026 não conseguiram aproveitar o ímpeto inicial e acabaram sendo eliminados nas oitavas de final. Há esperança de que o torneio inspire uma nova geração a priorizar o “futebol” em detrimento de outros esportes mais populares, mas os EUA talvez não precisem esperar muito tempo para que uma nova safra de jovens talentosos ganhe destaque.

    Cavan Sullivan logo se tornará o rosto do futebol americano, caso tudo corra conforme o planejado para o meio-campista do Philadelphia Union. Tendo já concordado em se juntar ao Manchester City no verão de 2027, Sullivan teve uma primeira temporada animadora como titular na MLS, enquanto se aproxima de seu 17º aniversário.

    Há alguns anos, dizia-se que Sullivan era o jogador mais talentoso de sua faixa etária em todo o mundo, e os primeiros sinais sugerem que ele pode se tornar um dos melhores — se não o melhor — jogadores americanos do esporte mais popular do mundo.

  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall (EUA)

    No que diz respeito aos jovens talentos da MLS, porém, Sullivan tem ficado em segundo plano em relação a Julian Hall até o momento em 2026. O atacante do New York Red Bulls marcou nove gols e deu quatro assistências em 15 partidas nesta temporada, período em que se tornou o jogador mais jovem a marcar um hat-trick na primeira divisão americana.

    O bom desempenho do jogador de 18 anos chegou a gerar pedidos esporádicos para que ele fosse incluído na seleção de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo de 2026; e se Hall continuar marcando gols com regularidade nos próximos quatro anos — período em que, presumivelmente, fará a transição para a Europa —, ele deve ser um dos primeiros nomes na escalação da seleção americana até 2030.

    Fique de olho também no companheiro de equipe de Hall no Red Bulls, Adri Mehmeti, que aos 17 anos também tem se mostrado muito promissor desde que estreou no time principal no início da temporada de 2026, bem como no atacante Mathis Albert, do Borussia Dortmund, e no atacante Nimfasha Berchimas, do Charlotte FC.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Portugal certamente está prestes a seguir em frente sem Cristiano Ronaldo, após a mais recente decepção na Copa do Mundo, e os torcedores estão em busca de novos heróis para liderar a jornada em busca de títulos. Um dos jovens com maiores chances de assumir esse papel é o meio-campista do Porto, Rodrigo Mora, que já recebeu sua primeira convocação para a seleção principal, tendo feito parte do elenco que conquistou a Liga das Nações no verão de 2025.

    O jogador de 19 anos, posteriormente, contribuiu para a conquista da Liga Portugal pela equipe de Facundo Farioli na última temporada, além de ter protagonizado alguns momentos mágicos na Liga Europa que ilustraram exatamente por que clubes como Barcelona e PSG demonstraram interesse em contratar Mora.

    A primeira convocação para a seleção de Portugal também está certamente nos planos para Geovany Quenda, nova contratação do Chelsea, caso ele consiga se firmar rapidamente na Premier League, enquanto o ponta do Wolves, Mateus Mane, recentemente se comprometeu a representar a Seleção e também pode conquistar um lugar nos planos do novo técnico Jorge Jesus com atuações mais impressionantes no Molineux ou em outros lugares.

  • Sean Steur Netherlands 2026Getty Images

    Sean Steur (Países Baixos)

    O Newcastle causou grande surpresa ao concordar em pagar até 23 milhões de libras (31 milhões de dólares) pelo jovem jogador do Ajax, Sean Steur, mas o que falta ao meio-campista em experiência, ele compensa com verdadeiro talento. O jogador de 18 anos se firmou no time principal em Amsterdã na segunda metade da última temporada, com sua visão de jogo e resistência física sendo suas qualidades mais marcantes.

    Ainda abalada pela eliminação nas oitavas de final neste verão, a seleção holandesa espera que Steur consiga rapidamente conquistar uma vaga na escalação de Eddie Howe em Tyneside e, posteriormente, assumir seu lugar no meio-campo holandês bem antes da Copa do Mundo de 2030. Ele também não é o único jogador de 18 anos em quem se depositam grandes esperanças, já que o zagueiro do Twente, Ruud Nijstad, é considerado um potencial sucessor de Virgil van Dijk no futuro.

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM PREPARATIONSAFP

    Nathan De Cat (Bélgica)

    Outro meio-campista que foi alvo de transferências milionárias neste verão, Nathan De Cat deixou o Anderlecht para se juntar ao Hoffenheim em uma transação de € 20 milhões (£ 17 milhões/$ 23 milhões), o que destaca a alta consideração de que goza o meio-campista belga. De Cat, na verdade, fez sua estreia na seleção principal em março, mas não foi convocado para a Copa do Mundo, já que Rudi Garcia optou por jogadores mais experientes.

    O substituto de Garcia provavelmente passará a contar com De Cat mais cedo ou mais tarde, já que o meio-campista de 18 anos demonstrou ser igualmente hábil na proteção da defesa quanto na função de camisa 10 durante sua passagem pelo clube de sua infância. De Cat foi fortemente especulado no Bayern de Munique antes de se juntar ao Hoffenheim e não deve precisar de muito tempo para se adaptar à Bundesliga na próxima temporada.

  • Gabriel Rajkovic (Noruega)

    A “Geração de Ouro” da Noruega fez jus às expectativas durante a primeira participação do país na Copa do Mundo em 28 anos, quando os escandinavos chegaram às quartas de final pela primeira vez, com Erling Haaland, como era de se esperar, em destaque. Eles devem conseguir repetir esse feito ao se classificarem mais uma vez em 2030, quando talvez o melhor talento adolescente a surgir desde Haaland estará entre eles.

    Gabriel Rajkovic fez história em março ao se tornar o jogador mais jovem a estrear na primeira divisão norueguesa, fazendo sua primeira partida oficial pelo Valerenga menos de um mês após completar 15 anos. Ponta que atua predominantemente pela esquerda, Rajkovic vem mantendo participações regulares saindo do banco desde então e deve seguir um caminho semelhante ao de Haaland e Martin Odegaard rumo ao topo do futebol europeu.

  • Abdellah Ouazane Morocco 2025Getty Images

    Abdellah Ouazane (Marrocos)

    Outra seleção que superou as expectativas em 2026, assim como em 2022, o Marrocos tem se mostrado a maior esperança da África de romper o teto de vidro e se tornar a primeira equipe do continente a chegar à final de uma Copa do Mundo. Esse sucesso se deve, em parte, à busca agressiva por jogadores de ascendência marroquina nascidos em outros países, e Abdellah Ouazane parece destinado a ser o próximo astro a surgir da diáspora.

    Nascido em Amsterdã, Ouazane foi formado na famosa academia do Ajax e agora está prestes a estrear no time principal do gigante holandês. O meio-campista foi eleito o Melhor Jogador do Torneio na Copa Africana das Nações Sub-17 de 2025 e, posteriormente, esteve prestes a assinar com o Real Madrid, mas a negociação fracassou na reta final.

    De qualquer forma, o fato de o Real Madrid estar tão interessado em contratar Ouazane ilustra o nível de talento que o jogador de 17 anos possui, e se ele jogar de acordo com seu potencial assim que se tornar titular na Eredivisie, é provável que os clubes de elite da Europa voltem a demonstrar interesse nele.

  • Jorthy Mokio Ajax 2026-27Getty Images

    Jorthy Mokio (República Democrática do Congo)

    Outra seleção africana que soube aproveitar bem sua diáspora foi a República Democrática do Congo, que fez um retorno triunfante aos palcos da Copa do Mundo ao se classificar para as oitavas de final, antes de dar um susto na Inglaterra nessa fase. Um dos jogadores que mudou de nacionalidade antes do torneio foi Jorthy Mokio, mas ele acabou sendo surpreendentemente deixado de fora da convocação, já que o técnico Sébastien Desabre preferiu recompensar os jogadores que haviam atuado durante as eliminatórias.

    Mokio, jovem promessa do Ajax, que já havia sido convocado para a seleção da Bélgica, deve ser integrado ao elenco da República Democrática do Congo nos próximos meses, tendo se destacado como um dos jovens talentos mais promissores da Eredivisie. Capaz de atuar na defesa ou no meio-campo, o jogador de 18 anos já foi especulado no Manchester United e no Chelsea, embora tenha assinado recentemente um novo contrato que o manterá no Ajax até 2031.

  • Samuele Inacio Italy 2026Getty Images

    Samuele Inácio (Itália)

    E embora não tenham se classificado para a edição de 2026 da Copa do Mundo (nem para os torneios de 2022 e 2018), seria uma negligência não dar uma olhada em alguns dos talentos em ascensão da Itália, já que, com certeza — com certeza —, eles não vão ficar de fora de uma quarta edição consecutiva do grande evento mundial.

    O destaque do grupo é o meia-atacante do Borussia Dortmund, Samuele Inacio, que já jogou e marcou gols na Bundesliga pelo gigante alemão, após brilhar nas seleções de base da Itália nos últimos 12 meses, mais ou menos. O jogador de 18 anos também já tem uma convocação para a seleção principal, depois de ter sido um dos muitos jovens que fizeram sua estreia pela Azzurra nos amistosos de junho contra a Grécia e Luxemburgo.

    Outros que devem assumir papéis-chave na próxima geração da Itália incluem o companheiro de equipe de Inacio no Dortmund, Luca Reggiani, o zagueiro da Atalanta, Honest Ahanor, e o atacante do AC Milan, Francesco Camarda.