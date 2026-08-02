Mauricio é denunciado por lance contra o Vitória, e Palmeiras rebate STJD

O Palmeiras ganhou um novo motivo de preocupação às vésperas da sequência decisiva da temporada. O meia Mauricio foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa do lance envolvendo o zagueiro Cacá, na vitória por 4 a 0 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A denúncia provocou forte reação da diretoria alviverde, que publicou nota oficial criticando o Tribunal e cobrando critérios mais uniformes.

O camisa 18 foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "praticar jogada violenta". A pena prevista varia de um a seis jogos de suspensão. O julgamento está marcado para a manhã da próxima terça-feira.

Caso seja punido, o Palmeiras já trabalha com a possibilidade de recorrer ao Tribunal Pleno, última instância da Justiça Desportiva. Nos bastidores, o clube demonstra confiança de que Mauricio será absolvido ou conseguirá reverter uma eventual suspensão.

Antes do julgamento, porém, o Verdão volta suas atenções para a Copa do Brasil. Neste domingo, a equipe enfrenta o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final.