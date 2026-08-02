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Luis Felipe Gonçalves

Mauricio é denunciado por lance contra o Vitória, e Palmeiras rebate STJD

Mauricio
Palmeiras
Vitória
Brasileirão

Meia do Alviverde será julgado por suposta conduta violenta após lance com Cacá; clube reage, questiona critérios e cobra isonomia em nota oficial

O Palmeiras ganhou um novo motivo de preocupação às vésperas da sequência decisiva da temporada. O meia Mauricio foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa do lance envolvendo o zagueiro Cacá, na vitória por 4 a 0 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. A denúncia provocou forte reação da diretoria alviverde, que publicou nota oficial criticando o Tribunal e cobrando critérios mais uniformes.

O camisa 18 foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "praticar jogada violenta". A pena prevista varia de um a seis jogos de suspensão. O julgamento está marcado para a manhã da próxima terça-feira.

Caso seja punido, o Palmeiras já trabalha com a possibilidade de recorrer ao Tribunal Pleno, última instância da Justiça Desportiva. Nos bastidores, o clube demonstra confiança de que Mauricio será absolvido ou conseguirá reverter uma eventual suspensão.

Antes do julgamento, porém, o Verdão volta suas atenções para a Copa do Brasil. Neste domingo, a equipe enfrenta o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final.

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  • imago-sport-1080563347.jpgPera Photo Press

    O que aconteceu?

    A polêmica aconteceu durante a goleada palmeirense sobre o Vitória, em Salvador. Em disputa de bola, Mauricio acertou o rosto do zagueiro Cacá com o braço. O árbitro Alex Gomes Stefano interpretou o lance como passível apenas de cartão amarelo, decisão mantida após revisão silenciosa do VAR, que não recomendou a ida ao monitor.

    O clube baiano, no entanto, discordou da decisão e alegou que o meia deveria ter sido expulso por conduta violenta.

    Na mesma partida, o Vitória terminou com dois jogadores expulsos. Cacá recebeu cartão vermelho por entrada dura em Jhon Arias, enquanto Luan Cândido acabou expulso após fazer gestos insinuando favorecimento da arbitragem. Ambos também foram denunciados pelo STJD. Além deles, o presidente do clube, Fábio Mota, responderá por declarações feitas após o confronto questionando a arbitragem.

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  • imago-sport-1080481257.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    A resposta do Palmeiras

    A denúncia aumentou a insatisfação do Palmeiras com o STJD. Depois de já ter divulgado uma nota criticando as acusações feitas à arbitragem após a partida, o clube voltou a se manifestar neste sábado, desta vez direcionando as críticas à Procuradoria do Tribunal.

    Na avaliação da diretoria, a denúncia desconsidera a interpretação da equipe de arbitragem, que analisou o lance em campo e no VAR e optou pela advertência com cartão amarelo.

    O Palmeiras também afirma que houve falta de isonomia ao comparar o caso de Mauricio com lances semelhantes envolvendo Pulgar, do Flamengo, e Raniele, do Corinthians, que, segundo o clube, não resultaram em denúncias por parte da Procuradoria.

    Outro ponto levantado é o questionamento sobre o peso dado à interpretação do procurador em relação às decisões tomadas pelo árbitro e pela equipe do VAR, que tiveram acesso às imagens e entenderam que não havia motivo para expulsão.

    A nota ainda relembra episódios recentes envolvendo o clube, como a suspensão de Abel Ferreira e os casos de Allan e Paulinho, para sustentar o argumento de que o Palmeiras tem recebido tratamento diferente em processos disciplinares.

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