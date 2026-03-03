Mason Greenwood pode acabar com as esperanças da Inglaterra de disputar a Copa do Mundo com a Jamaica, afirma ex-estrela do Reggae Boyz, que fez o mesmo em 1998

O ex-zagueiro do Chelsea Sinclair, que chegou a disputar 28 partidas pela seleção da Jamaica, já havia falado ao GOAL sobre apossível mudança de Greenwood e os obstáculos que precisam ser superados para que isso seja possível: “É uma situação muito difícil. Uma resposta óbvia do ponto de vista futebolístico seria: com certeza. Por causa do que ele traz como jogador, ele torna a seleção da Jamaica muito mais forte. Mas é mais profundo do que isso. Há muitas pessoas que não pensam o mesmo sobre ele como pessoa.

“Depende do que a Jamaica quer fazer para criar uma cultura na seleção internacional. É uma pergunta difícil de responder. Do ponto de vista futebolístico, sim, é claro que você quer Mason Greenwood na sua seleção, porque ele lhe dá uma chance maior de se classificar para a Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, há coisas no mundo que são mais importantes do que o futebol, e é uma pergunta difícil de responder. Seria necessário ter a aceitação da nação, dos jogadores, da comissão técnica, 100% de apoio, porque haverá muitas pessoas tentando criar obstáculos e prejudicá-lo. Não é uma questão de dizer: ‘Aqui está seu passaporte duplo, agora você pode jogar pela Jamaica’. Há muito mais coisas envolvidas em representar a Jamaica.

“Eu estava no segundo grupo de jogadores baseados na Inglaterra que se juntaram à seleção nacional e, para mim, não se tratava apenas de futebol. Minha decisão de jogar pela Jamaica teve dois motivos. Um deles foi que eu senti que não teria a oportunidade de jogar pela Inglaterra, devido à minha situação na época e ao futebol que eu jogava, ganhando troféus etc. Achei que, se algum dia fosse jogar pela Inglaterra, teria sido naquele momento.

A segunda foi apoiar o país na tentativa de ajudar os jogadores a sair do país e jogar em toda a Europa. Isso foi muito importante para mim, porque precisávamos de exposição à seleção nacional para ajudar os jogadores baseados na Jamaica a começarem a ter sucesso. Essa era a expectativa da equipe, além de melhorar a equipe que iria para a Copa do Mundo de 1998.”