Mason Greenwood pode acabar com as esperanças da Inglaterra de disputar a Copa do Mundo com a Jamaica, afirma ex-estrela do Reggae Boyz, que fez o mesmo em 1998
Quando Greenwood conquistou sua única convocação para a seleção principal da Inglaterra?
O ex-ala do Manchester United, Greenwood, parecia pronto para comprometer seu futuro internacional com a Jamaica em um determinado momento, com a autorização sendo solicitada à FIFA. O jogador de 24 anos conquistou sua única convocação para a seleção principal da Inglaterra em uma partida da Liga das Nações contra a Islândia em 2020.
Tendo ficado fora da disputa pela seleção dos Três Leões, ele teria explorado oportunidades de representar outro país. Nenhuma mudança foi oficialmente ratificada, e seu desempenho impressionante no clube teria feito Greenwood acreditar que ainda pode ganhar mais reconhecimento com o país onde nasceu.
Essa porta permanece fechada por enquanto, enquanto a Jamaica tem uma partida de semifinal das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Nova Caledônia em 27 de março, buscando chegar à sua primeira competição mundial desde 1998.
A Jamaica deve convocar Greenwood se garantir a qualificação para a Copa do Mundo?
Questionado sobre se Greenwood deveria ser autorizado a participar após a reserva dos ingressos para o principal evento da FIFA, Sinclair - falando em associação com a casa de apostas zonder cruks - disse ao GOAL: “Depende de como as coisas vão se desenrolar. Obviamente, Mason Greenwood sempre carregará o fardo do que aconteceu anteriormente, e isso está fora do futebol. Onde quer que ele vá, isso o seguirá, e eu realmente não quero comentar sobre isso porque, para ser honesto, não conheço os detalhes. Nunca acompanhei as histórias de nenhum dos lados. Portanto, não é algo sobre o qual eu possa comentar.
“Mas eu já estive em uma situação em que decidi jogar pela Jamaica quando eles se classificaram para a Copa do Mundo de 1998. Mas isso foi quando me pediram para jogar. Não me pediram para jogar nas eliminatórias. Então, há uma pequena diferença nesse tipo de situação.
Mas, no final das contas, a Jamaica tomará uma decisão que lhes permita, se chegarem à Copa do Mundo, competir com o máximo de suas capacidades e trazer os jogadores que provavelmente pensariam que não jogariam pela Jamaica, a menos que fosse na Copa do Mundo. Eles podem ter a oportunidade de recrutar jogadores quando chegarem lá, mas ainda têm a difícil tarefa de chegar lá e muito trabalho a fazer.”
Obstáculos que precisam ser superados para que Greenwood mude de lado
O ex-zagueiro do Chelsea Sinclair, que chegou a disputar 28 partidas pela seleção da Jamaica, já havia falado ao GOAL sobre apossível mudança de Greenwood e os obstáculos que precisam ser superados para que isso seja possível: “É uma situação muito difícil. Uma resposta óbvia do ponto de vista futebolístico seria: com certeza. Por causa do que ele traz como jogador, ele torna a seleção da Jamaica muito mais forte. Mas é mais profundo do que isso. Há muitas pessoas que não pensam o mesmo sobre ele como pessoa.
“Depende do que a Jamaica quer fazer para criar uma cultura na seleção internacional. É uma pergunta difícil de responder. Do ponto de vista futebolístico, sim, é claro que você quer Mason Greenwood na sua seleção, porque ele lhe dá uma chance maior de se classificar para a Copa do Mundo.
Ao mesmo tempo, há coisas no mundo que são mais importantes do que o futebol, e é uma pergunta difícil de responder. Seria necessário ter a aceitação da nação, dos jogadores, da comissão técnica, 100% de apoio, porque haverá muitas pessoas tentando criar obstáculos e prejudicá-lo. Não é uma questão de dizer: ‘Aqui está seu passaporte duplo, agora você pode jogar pela Jamaica’. Há muito mais coisas envolvidas em representar a Jamaica.
“Eu estava no segundo grupo de jogadores baseados na Inglaterra que se juntaram à seleção nacional e, para mim, não se tratava apenas de futebol. Minha decisão de jogar pela Jamaica teve dois motivos. Um deles foi que eu senti que não teria a oportunidade de jogar pela Inglaterra, devido à minha situação na época e ao futebol que eu jogava, ganhando troféus etc. Achei que, se algum dia fosse jogar pela Inglaterra, teria sido naquele momento.
A segunda foi apoiar o país na tentativa de ajudar os jogadores a sair do país e jogar em toda a Europa. Isso foi muito importante para mim, porque precisávamos de exposição à seleção nacional para ajudar os jogadores baseados na Jamaica a começarem a ter sucesso. Essa era a expectativa da equipe, além de melhorar a equipe que iria para a Copa do Mundo de 1998.”
Greenwood continua a brilhar na França pelo Marselha
A Jamaica enfrentará mais decisões importantes em 2026. Embora Greenwood, estrela do Marselha, que terminou como artilheiro da Ligue 1 na última temporada e tem 23 gols em sua carreira nesta temporada, acrescentaria qualidade óbvia às fileiras do Reggae Boyz, eles precisam saber que ele está totalmente comprometido com a causa antes de qualquer convocação ser feita.
