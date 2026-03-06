AFP
Marrocos promove treinador da seleção juvenil para substituir Walid Regragui, que explica sua saída antes da Copa do Mundo
Atlas Lions passa por mudança surpreendente na gestão
A Federação Marroquina de Futebol confirmou a saída de Regragui menos de 100 dias antes do início da campanha dos semifinalistas da Copa do Mundo de 2022 na América do Norte. A decisão segue-se a um período de imensa pressão sobre o homem que se tornou um ícone nacional no Catar.
Em uma ação rápida para garantir a estabilidade, a federação promoveu Ouahbi ao cargo sênior. Ouahbi assume a função após uma passagem de grande sucesso pelas equipes juvenis, com destaque para a conquista do título da Copa do Mundo Sub-20 de 2025 com a seleção marroquina.
Regragui apela a uma nova perspectiva
Durante uma coletiva de imprensa realizada tarde da noite ao lado do presidente da federação, Fouzi Lekjaa, Regragui explicou que sua saída foi motivada pelo desejo de ver a seleção nacional evoluir. Apesar de suas conquistas históricas, o técnico de 49 anos sentiu que uma mudança era necessária para impulsionar o time.
“A equipe precisa de um rosto novo, uma energia diferente e uma nova perspectiva com um novo técnico”, disse Regragui. “Acho que a equipe precisa de um novo fôlego antes da Copa do Mundo, uma nova visão para continuar progredindo. Minha decisão de sair faz parte da evolução desta equipe.”
Grandes expectativas e análise tática
Embora Regragui seja lembrado para sempre por suas conquistas em 2022, sua popularidade caiu após uma campanha decepcionante na Copa Africana das Nações. A derrota por 1 a 0 para o Senegal na final disputada em casa no início deste ano gerou críticas em relação à sua abordagem tática pragmática.
O país está sem conquistar títulos continentais desde 1975, e o fracasso em capitalizar o impulso da sua Geração de Ouro criou uma divisão na opinião pública. Apesar de várias negativas oficiais da federação nas últimas semanas, a tensão culminou finalmente na demissão de quinta-feira.
Desafios imediatos para o novo chefe
O mandato de Ouahbi começa com um batismo de fogo, já que Marrocos se prepara para um calendário exigente no Grupo C contra Brasil, Haiti e Escócia. Espera-se que o novo técnico combine a disciplina defensiva da era anterior com o talento ofensivo que incutiu na formação juvenil.
Os Leões do Atlas voltam à ação no final deste mês com amistosos de alto nível contra o Equador e o Paraguai, nos dias 27 e 31 de março. Tendo perdido apenas uma das últimas cinco partidas — a final da AFCON —, Ouahbi herda um time em boa forma, mas sob imensa pressão para ter um bom desempenho no cenário mundial.
