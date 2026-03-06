Marrocos promove treinador da seleção juvenil para substituir Walid Regragui, que explica sua saída antes da Copa do Mundo

A Federação Marroquina de Futebol confirmou a saída de Regragui menos de 100 dias antes do início da campanha dos semifinalistas da Copa do Mundo de 2022 na América do Norte. A decisão segue-se a um período de imensa pressão sobre o homem que se tornou um ícone nacional no Catar.

Em uma ação rápida para garantir a estabilidade, a federação promoveu Ouahbi ao cargo sênior. Ouahbi assume a função após uma passagem de grande sucesso pelas equipes juvenis, com destaque para a conquista do título da Copa do Mundo Sub-20 de 2025 com a seleção marroquina.