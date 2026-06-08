Marrocos assusta antes da estreia e deixa alerta para a seleção brasileira

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo, Marrocos enviou um recado claro aos adversários. No último amistoso antes do torneio, os marroquinos demonstraram força coletiva e capacidade de acelerar o jogo em transições rápidas, características que chamaram a atenção de torcedores brasileiros e aumentaram a expectativa para o confronto contra a seleção no próximo sábado (13).

Mesmo diante de uma adversária europeia, a equipe comandada por Mohamed Ouahbi conseguiu impor seu ritmo em diversos momentos da partida. O treinador assumiu a seleção principal em março deste ano após três temporadas à frente das categorias de base marroquinas, onde trabalhava desde 2022. A intensidade apresentada reforça o status de uma das seleções mais competitivas fora do eixo tradicional do futebol mundial e acende um sinal de alerta para o Brasil na abertura do Grupo C.