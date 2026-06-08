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Brahim Diaz MarrocosGetty Images
Pedro Augusto Dias

Marrocos assusta antes da estreia e deixa alerta para a seleção brasileira

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Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, seleção africana mostrou velocidade, intensidade e organização diante da Noruega, mas chega cercada por preocupações com lesões importantes

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo, Marrocos enviou um recado claro aos adversários. No último amistoso antes do torneio, os marroquinos demonstraram força coletiva e capacidade de acelerar o jogo em transições rápidas, características que chamaram a atenção de torcedores brasileiros e aumentaram a expectativa para o confronto contra a seleção no próximo sábado (13).

Mesmo diante de uma adversária europeia, a equipe comandada por Mohamed Ouahbi conseguiu impor seu ritmo em diversos momentos da partida. O treinador assumiu a seleção principal em março deste ano após três temporadas à frente das categorias de base marroquinas, onde trabalhava desde 2022. A intensidade apresentada reforça o status de uma das seleções mais competitivas fora do eixo tradicional do futebol mundial e acende um sinal de alerta para o Brasil na abertura do Grupo C.

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  • Brahim Díaz brilha, mas calor castiga as seleções

    Marrocos deixou boa impressão no último teste antes da Copa do Mundo ao empatar por 1 a 1 com a Noruega, em Nova Jersey. Os africanos abriram o placar logo aos seis minutos de jogo com o meia-atacante Brahim Díaz, destaque do Real Madrid e uma das principais referências técnicas da equipe. A resposta norueguesa veio ainda na etapa final, com Martin Odegaard.

    Disputado no Sports Illustrated Stadium sob forte calor, o amistoso também serviu como um indicativo das condições climáticas que as equipes podem encontrar durante o Mundial. Em diversos momentos, jogadores de ambos os lados demonstraram desgaste físico e diminuíram o ritmo da partida.

    Embora a estreia entre Brasil e Marrocos esteja marcada para um horário mais tardio do que o amistoso contra a Noruega, as altas temperaturas seguem como um fator de atenção para as duas seleções na abertura do Grupo C.

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  • Velocidade é a principal arma

    O amistoso contra a Noruega evidenciou uma das maiores virtudes marroquinas: a rapidez para transições ofensivas. Com jogadores técnicos e velozes pelos lados do campo, a equipe mostrou eficiência para explorar espaços e criar situações de perigo em poucos passes, um aspecto que pode exigir atenção especial do sistema defensivo brasileiro.

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    Além da velocidade, Marrocos apresentou boa organização sem a bola e capacidade de pressionar em momentos específicos da partida, dificultando a construção das jogadas adversárias.

  • Lesões preocupam às vésperas da Copa

    Se por um lado o amistoso trouxe motivos para confiança, por outro aumentou a preocupação da comissão técnica marroquina. O atacante Abde Ezzalzouli deixou o gramado com dores no joelho direito e será submetido a exames para determinar a gravidade do problema. O lateral Noussair Mazraoui também precisou ser substituído após sofrer uma lesão no ombro.

    Após a partida, Mohamed Ouahbi admitiu apreensão com a situação dos atletas e destacou que a recuperação deles é prioridade antes da estreia. A presença ou não dos dois jogadores pode influenciar diretamente a força do elenco marroquino para o duelo contra o Brasil, marcado para este sábado (13), nos Estados Unidos, às 19h (de Brasília).

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