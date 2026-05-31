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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Marquinhos tranquiliza seleção após susto na final da Champions e consola Gabriel Magalhães por pênalti perdido

Marquinhos
Gabriel
PSG x Arsenal
PSG
Arsenal
Liga dos Campeões
Brasil
Copa do Mundo

Zagueiros brasileiros se apresentarão à seleção nos Estados Unidos após protagonizarem momentos opostos na decisão da Champions League

Marquinhos terá pouco tempo para celebrar mais um título europeu. Campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain neste sábado (30), o zagueiro já se prepara para se juntar à seleção brasileira nos Estados Unidos, onde dará sequência à preparação para a Copa do Mundo.

O defensor, que será o capitão do Brasil no Mundial, precisou deixar a final contra o Arsenal ainda na prorrogação e gerou preocupação às vésperas do torneio. Após a partida, porém, tratou de tranquilizar a comissão técnica de Carlo Ancelotti.

"Senti umas câimbras ali muito fortes. Preferi sair para dar espaço para um parceiro que estava bem."

A declaração foi dada à TNT Sports logo após a conquista do PSG, que derrotou o Arsenal nos pênaltis e levantou seu segundo troféu consecutivo da principal competição de clubes da Europa.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    O drama de Gabriel Magalhães

    Se Marquinhos terminou a noite com o troféu nas mãos, Gabriel Magalhães viveu o lado mais doloroso da decisão.

    O zagueiro do Arsenal foi escolhido para cobrar a quinta e última penalidade da equipe inglesa após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Com a responsabilidade nos pés, o brasileiro isolou a cobrança e decretou o título do PSG por 4 a 3 nas penalidades.

    Abalado, Gabriel chorou no gramado da Puskás Arena e recebeu o apoio imediato de Marquinhos, que atravessou o campo para consolar o companheiro de seleção.

    A cena teve um simbolismo especial. Em 2022, na Copa do Mundo do Catar, foi justamente Marquinhos quem viveu situação semelhante ao acertar a trave na cobrança decisiva contra a Croácia, resultado que eliminou o Brasil nas quartas de final.

    Apesar do erro, Gabriel foi um dos destaques do Arsenal durante os 120 minutos e confirmou o grande momento que vive na temporada.

    Ele, Marquinhos e Gabriel Martinelli se apresentarão diretamente nos Estados Unidos e não participaram do início da preparação na Granja Comary.

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    Em alta no PSG e capitão na Copa

    Vivendo uma das fases mais vitoriosas da carreira, Marquinhos chega à Copa do Mundo como uma das principais lideranças da seleção brasileira.

    Além da braçadeira de capitão, o defensor acumula experiência em grandes competições e disputará seu terceiro Mundial.

    "O trabalho do capitão também é mental. Não é só colocar a braçadeira e jogar bola. Tem que estar atento ao que acontece ao redor, entender o ambiente, ajudar o grupo e tomar decisões rápidas."

    O zagueiro também destacou a importância de levar para a seleção o ambiente vencedor construído no PSG.

    "Vou tentar levar a energia daqui. Agora é focar no próximo grande objetivo."

    Na temporada 2025/26, Marquinhos disputou 32 partidas pelo clube francês, marcou dois gols, ambos na campanha da Champions, e foi peça fundamental em mais uma temporada histórica da equipe.

    A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo acontece no dia 13 de junho, diante de Marrocos, em Nova Jersey. Antes disso, o Brasil ainda enfrenta o Egito em amistoso preparatório.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Como foi a grande final?

    PSG e Arsenal protagonizaram uma decisão equilibrada em Budapeste. Os ingleses saíram na frente ainda nos minutos iniciais com Kai Havertz, mas o time francês reagiu no segundo tempo.

    O empate veio com Dembélé, em cobrança de pênalti, e o placar permaneceu inalterado durante a prorrogação.

    Nas penalidades, os franceses foram mais eficientes. Beraldo converteu sua cobrança, enquanto Gabriel Magalhães desperdiçou a última tentativa do Arsenal, selando o bicampeonato europeu do PSG.

    Com a conquista, o clube francês encerra a temporada com cinco títulos: Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da França, Supercopa da Europa e Champions League.