Marquinhos tranquiliza seleção após susto na final da Champions e consola Gabriel Magalhães por pênalti perdido

Marquinhos terá pouco tempo para celebrar mais um título europeu. Campeão da Champions League com o Paris Saint-Germain neste sábado (30), o zagueiro já se prepara para se juntar à seleção brasileira nos Estados Unidos, onde dará sequência à preparação para a Copa do Mundo.

O defensor, que será o capitão do Brasil no Mundial, precisou deixar a final contra o Arsenal ainda na prorrogação e gerou preocupação às vésperas do torneio. Após a partida, porém, tratou de tranquilizar a comissão técnica de Carlo Ancelotti.

"Senti umas câimbras ali muito fortes. Preferi sair para dar espaço para um parceiro que estava bem."

A declaração foi dada à TNT Sports logo após a conquista do PSG, que derrotou o Arsenal nos pênaltis e levantou seu segundo troféu consecutivo da principal competição de clubes da Europa.