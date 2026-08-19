Getty Images Sport
Traduzido por
Marcus Rashford agradece a Jamie Carragher por calar Gary Neville sobre a conversa de transferências do Manchester United
Rashford reage ao debate no The Overlap
Marcus Rashford recorreu às redes sociais para concordar com Jamie Carragher depois de o ex-zagueiro bater de frente com Gary Neville em um próximo episódio do podcast Stick to Football.
Segundo o Mirror, Neville tentou puxar uma discussão sobre o atacante do Manchester United, perguntando: "Marcus Rashford, o que achamos? Última pergunta." Carragher imediatamente descartou o assunto, respondendo: "Ah, ***********. Dá para fazer um podcast sem mencionar o Rashford? Para com isso! Meu Deus. É como Trent e Rashford, tinha tipo uma pequena parte do podcast, a parte do Trent ou a parte do Rashford."
- Getty Images Sport
Um apelo frustrado para jogar futebol
Neville então tentou mudar o rumo da conversa, perguntando: "Como está Trent?" antes de acrescentar: "Não, mas ele voltou ao United." Carragher continuou exasperado e afirmou: "E daí? Meu Deus. Ele é apenas um bom jogador do Man United!" Após a divulgação do vídeo no X, Rashford compartilhou as imagens e deixou claro o que sente em relação à atenção incessante sobre sua carreira. Ele escreveu: "Obrigado, Jamie. Seria ótimo poder baixar a cabeça e jogar futebol sem que meu nome fosse mencionado todos os dias."
Empréstimo ao Barcelona e retorno ao Manchester United
As especulações sobre Rashford haviam se intensificado depois de ele passar a última temporada emprestado ao Barcelona, onde somou 14 gols e 14 assistências em 49 partidas, ajudando a equipe a conquistar La Liga. O clube espanhol tinha a opção de contratá-lo em definitivo por £ 26 milhões, mas optou por contratar Anthony Gordon em vez disso.
Agora de volta à Inglaterra, Michael Carrick o recebeu no elenco. Carrick destacou: "Ele é nosso jogador, sabe, e voltou muito bem. Ele é como qualquer outro jogador. Conheço Marcus há muito tempo e, sabe, ele nos dá algo um pouco diferente."
- Getty
O que vem a seguir para Rashford?
O Manchester United inicia sua campanha doméstica contra o Hull City no sábado, 22 de agosto. Com a janela de transferências se encerrando em 1º de setembro, Rashford parece certo de permanecer em Old Trafford para a próxima temporada. Agora, ele vai se concentrar em se reintegrar à equipe, com o objetivo de repetir sua impressionante forma na Espanha e garantir uma vaga regular entre os titulares sob o comando de Carrick.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.