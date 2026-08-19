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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Marcus Rashford agradece a Jamie Carragher por calar Gary Neville sobre a conversa de transferências do Manchester United

M. Rashford
J. Carragher
G. Neville
Manchester United
Premier League

Marcus Rashford agradeceu publicamente a Jamie Carragher por defendê-lo depois de Gary Neville citar repetidamente seu nome durante a gravação recente de um podcast. O atacante do Manchester United, que retornou de um empréstimo bem-sucedido ao Barcelona, expressou sua frustração com o constante escrutínio da mídia em torno de seu futuro antes da nova temporada da Premier League.

  • Rashford reage ao debate no The Overlap

    Marcus Rashford recorreu às redes sociais para concordar com Jamie Carragher depois de o ex-zagueiro bater de frente com Gary Neville em um próximo episódio do podcast Stick to Football.

    Segundo o Mirror, Neville tentou puxar uma discussão sobre o atacante do Manchester United, perguntando: "Marcus Rashford, o que achamos? Última pergunta." Carragher imediatamente descartou o assunto, respondendo: "Ah, ***********. Dá para fazer um podcast sem mencionar o Rashford? Para com isso! Meu Deus. É como Trent e Rashford, tinha tipo uma pequena parte do podcast, a parte do Trent ou a parte do Rashford."

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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Um apelo frustrado para jogar futebol

    Neville então tentou mudar o rumo da conversa, perguntando: "Como está Trent?" antes de acrescentar: "Não, mas ele voltou ao United." Carragher continuou exasperado e afirmou: "E daí? Meu Deus. Ele é apenas um bom jogador do Man United!" Após a divulgação do vídeo no X, Rashford compartilhou as imagens e deixou claro o que sente em relação à atenção incessante sobre sua carreira. Ele escreveu: "Obrigado, Jamie. Seria ótimo poder baixar a cabeça e jogar futebol sem que meu nome fosse mencionado todos os dias."


  • Empréstimo ao Barcelona e retorno ao Manchester United

    As especulações sobre Rashford haviam se intensificado depois de ele passar a última temporada emprestado ao Barcelona, onde somou 14 gols e 14 assistências em 49 partidas, ajudando a equipe a conquistar La Liga. O clube espanhol tinha a opção de contratá-lo em definitivo por £ 26 milhões, mas optou por contratar Anthony Gordon em vez disso.

    Agora de volta à Inglaterra, Michael Carrick o recebeu no elenco. Carrick destacou: "Ele é nosso jogador, sabe, e voltou muito bem. Ele é como qualquer outro jogador. Conheço Marcus há muito tempo e, sabe, ele nos dá algo um pouco diferente."

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  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    O que vem a seguir para Rashford?

    O Manchester United inicia sua campanha doméstica contra o Hull City no sábado, 22 de agosto. Com a janela de transferências se encerrando em 1º de setembro, Rashford parece certo de permanecer em Old Trafford para a próxima temporada. Agora, ele vai se concentrar em se reintegrar à equipe, com o objetivo de repetir sua impressionante forma na Espanha e garantir uma vaga regular entre os titulares sob o comando de Carrick.

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